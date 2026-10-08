Avec notre liste des guides Disney Dreamlight Valley, retrouvez toutes nos astuces et soluces du jeu, y compris pour les DLC et les événements de l'année.

Avec nos soluces et astuces Disney Dreamlight Valley, vous ne manquerez rien de tout ce que le jeu-service ultra-généreux de Gameloft a à vous offrir. Retrouvez une pluralité de guides pour vous accompagner dans votre partie. Que vous cherchiez la solution pour gagner les récompenses d'un événement, la manière de débloquer un personnage ou simplement quels ingrédients sont nécessaires pour telle ou telle recette, on a ce qu'il vous faut.

Soluce des quêtes de Disney Dreamlight Valley

Le jeu-service de Gameloft vit au rythme des saisons avec de nouveaux événements réguliers. À chaque fois, le studio vous propose quelques défis et énigmes avec des récompenses à la clé. Grâce à nos guides Disney Dreamlight Valley, découvrez comment obtenir le contenu gratuit à coup sûr.

Festival volant des parcs 2026

Le Festival volant des parcs a été l'occasion en 2026 d'obtenir plusieurs éléments de décorations pour Disney Dreamlight Valley. Tous étaient inspirés des parcs d'attractions Disney. Cette édition a duré 3 semaines, du 19 août au 9 septembre :

Les compagnons Memory Mania de Disney Dreamlight Valley

Depuis 2024, Memory Mania est un événement annuel incontournable de Disney Dreamlight Valley. En suivant la ou les quêtes de chaque édition, vous rencontrez un nouveau compagnon inspiré des films Vice-Versa. En 2026, l'événement s'est tenu du 16 au 24 septembre :

L'événement Oogie Boogie 2026

Gameloft marque le coup pour Halloween en 2026. Disney Dreamlight Valley fait entrer Oogie Boogie, le grand méchant de L'Étrange Noël de Mr Jack pour vous jouer des tours et vous offrir des cadeaux pour la saison des frissons. L'événement a lieu du 23 septembre au 3 novembre.

Toutes les soluces du Festival hanté pour Halloween

Énigmes 1 à 7 du festival hanté de Disney Dreamlight Valley

Énigme 8 du Festival hanté 2026 (guide à venir le 17 octobre)

Toutes les astuces de Disney Dreamlight Valley

Contenus gratuits offerts via des codes, astuces pour avoir de la monnaie in-game ou simple aide en jeu… Nos guides Disney Dreamlight Valley vous facilitent la vie tout au long de votre partie :

Le plus grand intérêt de Disney Dreamlight Valley, ce sont évidemment ses dizaines de personnages tirés des films qui ont bercé notre enfance. Si certains sont disponibles d'entrée de jeu ou réservés aux DLC, d'autres doivent être débloqués en remplissant certaines conditions. On vous aide à tous les avoir avec nos guides :

Où acheter Disney Dreamlight Valley au meilleur prix ?