Avec notre liste des guides Disney Dreamlight Valley, retrouvez toutes nos astuces et soluces du jeu, y compris pour les DLC et les événements de l'année.
Avec nos soluces et astuces Disney Dreamlight Valley, vous ne manquerez rien de tout ce que le jeu-service ultra-généreux de Gameloft a à vous offrir. Retrouvez une pluralité de guides pour vous accompagner dans votre partie. Que vous cherchiez la solution pour gagner les récompenses d'un événement, la manière de débloquer un personnage ou simplement quels ingrédients sont nécessaires pour telle ou telle recette, on a ce qu'il vous faut.
Soluce des quêtes de Disney Dreamlight Valley
Le jeu-service de Gameloft vit au rythme des saisons avec de nouveaux événements réguliers. À chaque fois, le studio vous propose quelques défis et énigmes avec des récompenses à la clé. Grâce à nos guides Disney Dreamlight Valley, découvrez comment obtenir le contenu gratuit à coup sûr.
Festival volant des parcs 2026
Le Festival volant des parcs a été l'occasion en 2026 d'obtenir plusieurs éléments de décorations pour Disney Dreamlight Valley. Tous étaient inspirés des parcs d'attractions Disney. Cette édition a duré 3 semaines, du 19 août au 9 septembre :
- Poubelles Adventureland et Plantes carnivores, résoudre les énigmes 1 et 2
- Entrée d'Adventureland et Entrée de Jungle Cruise, résoudre les énigmes 3 et 4
- Restauration du jardin fleuri et Quiz du Festival des parcs, résoudre les énigmes 5 et 6
Les compagnons Memory Mania de Disney Dreamlight Valley
Depuis 2024, Memory Mania est un événement annuel incontournable de Disney Dreamlight Valley. En suivant la ou les quêtes de chaque édition, vous rencontrez un nouveau compagnon inspiré des films Vice-Versa. En 2026, l'événement s'est tenu du 16 au 24 septembre :
L'événement Oogie Boogie 2026
Gameloft marque le coup pour Halloween en 2026. Disney Dreamlight Valley fait entrer Oogie Boogie, le grand méchant de L'Étrange Noël de Mr Jack pour vous jouer des tours et vous offrir des cadeaux pour la saison des frissons. L'événement a lieu du 23 septembre au 3 novembre.
- Invasion d'Halloween, solution du défi 1
- Contrat d'Oogie Boogie, solution du défi 2
- Fantôme dans le tableau, solution du défi 3
- Mission de sauvetage, solution du défi 4 (guide à venir)
- Que les jeux commencent, solution du défi 5 (guide à venir)
- Grand jeu d'Oogie Boogie, solution du défi 6 (guide à venir)
Toutes les soluces du Festival hanté pour Halloween
- Énigmes 1 à 7 du festival hanté de Disney Dreamlight Valley
- Énigme 8 du Festival hanté 2026 (guide à venir le 17 octobre)
Toutes les astuces de Disney Dreamlight Valley
Contenus gratuits offerts via des codes, astuces pour avoir de la monnaie in-game ou simple aide en jeu… Nos guides Disney Dreamlight Valley vous facilitent la vie tout au long de votre partie :
- Liste de tous les codes de contenus gratuits
- Liste de toutes les recettes
- Comment obtenir des pierre de lunes (Moonstones)
- Comment jouer en multijoueur
- Monter les chevaux dans le DLC Wishblossom Ranch
Tous les personnages de DDV et comment les débloquer
Le plus grand intérêt de Disney Dreamlight Valley, ce sont évidemment ses dizaines de personnages tirés des films qui ont bercé notre enfance. Si certains sont disponibles d'entrée de jeu ou réservés aux DLC, d'autres doivent être débloqués en remplissant certaines conditions. On vous aide à tous les avoir avec nos guides :
- Liste de tous les personnages et où les trouver
- Merlin l'Enchanteur
- Guides en cours de rédaction