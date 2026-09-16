C'est le guide Disney Dreamlight Valley que vous cherchiez ! Nous avons répertorié pour vous toutes les recettes du jeu en une liste complète.

Voilà un guide Disney Dreamlight Valley qui va vous donner faim ! Avec notre liste complète des recettes du jeu de base, vous saurez toujours quels ingrédients utiliser mais aussi combien d'énergie regagner. C'est aussi une bonne manière de trouver l'inspiration quand vous avez déjà des aliments sur vous mais que vous ne savez pas comment les assembler. Rendez-vous en cuisine et passez derrière les fourneaux.

Des recettes pour récupérer de l'énergie et gagner un peu d'argent

Comme dans bien des jeux cosy, Disney Dreamlight Valley vous propose de faire la cuisine. C'est pourquoi vous avez besoin de toutes ces recettes. Hors-d'œuvres, plats principaux, desserts… vous avez l'embarras du choix pour vos créations culinaires.

Par ailleurs, l'intérêt de la cuisine va au-delà du simple plaisir de préparer des plats. Ce guide Disney Dreamlight Valley rassemble toutes les recettes du jeu de base pour que vous sachiez aussi combien vous pouvez vendre vos plats a minima. On a aussi indiqué l'énergie qu'ils vous redonnent si vous les mangez.

Toutes les recettes de Disney Dreamlight Valley par catégorie

Comme dans le jeu, nous avons classé les recettes de Disney Dreamlight Valley par catégories. Déroulez la liste pour passer des hors-d'œuvres aux plats principaux et finir par les desserts. Enfin, fiez-vous aux étoiles pour savoir combien d'ingrédients sont nécessaires à leur réalisation.

La liste des hors-d'œuvre de Dreamlight Valley (46 recettes)

© Gameloft

Les hors-d'œuvres 1 étoile de Disney Dreamlight Valley

Café Ingrédients : Grain de café Énergie : +730 ou plus Prix de vente min. : 43

Crackers Ingrédients : Blé Énergie : +80 ou plus Prix de vente min. : 2

Crudités Ingrédients : Légume Énergie : +83 ou plus Prix de vente min. : 26

Hors-d'œuvre de fruits de mer Ingrédients : Fruit de mer Énergie : +242 ou plus Prix de vente min. : 54

Légumes grillés Ingrédients : Légume Énergie : +83 ou plus Prix de vente min. : 9

Œufs durs Ingrédients : Œuf Énergie : +578 ou plus Prix de vente min. : 264

Plateau de fromages Ingrédients : Fromage Énergie : +482 ou plus Prix de vente min. : 216

Purée Ingrédients : Pomme de terre Énergie : +230 ou plus Prix de vente min. : 151

Salade Ingrédients : Salade Énergie : +139 ou plus Prix de vente min. : 9

Soupe à la tomate Ingrédients : Tomate Énergie : +83 ou plus Prix de vente min. : 26

Soupe d'okras Ingrédients : Okra Énergie : +99 ou plus Prix de vente min. : 136



Les recettes de hors-d'œuvres 2 étoiles de Disney Dreamlight Valley

Asperges rôties Ingrédients : Asperges + Colza Énergie : +221 ou plus Prix de vente min. : 313

Café crème Ingrédients : Grain de café + Lait Énergie : +1 358 ou plus Prix de vente min. : 345

Frites Ingrédients : Pomme de terre + Colza Énergie : +342 ou plus Prix de vente min. : 304

Hareng doux Ingrédients : Hareng + Oignon Énergie : +723 ou plus Prix de vente min. : 305

Plateau de fruits de mer Ingrédients : Fruits de mer x2 Énergie : +458 ou plus Prix de vente min. : 116

Plateau d'huîtres Ingrédients : Huître + Citron Énergie : +1155 ou plus Prix de vente min. : 367

Salade verte Ingrédients : Salade + Légume Énergie : +180 ou plus Prix de vente min. : 20

Sauté de champignons Ingrédients : Champignon + Beurre Énergie : +712 ou plus Prix de vente min. : 286

Soupe aux légumes Ingrédients : Légumes x2 Énergie : +120 ou plus Prix de vente min. : 20

Thé à la menthe poivrée Ingrédients : Citron + Menthe Énergie : +993 ou plus Prix de vente min. : 146

Thé au chrysanthème Ingrédients : Feuilles de thé au chrysanthème + Myrtille Énergie : +644 ou plus Prix de vente min. : 69

Thé au jasmin Ingrédients : Feuilles de thé au jasmin + Canne à sucre Énergie : +127 ou plus Prix de vente min. : 56

Thé oolong Ingrédients : Feuilles de thé oolong + Framboise Énergie : +516 ou plus Prix de vente min. : 59



Les hors-d'œuvres 3 étoiles de Disney Dreamlight Valley

Gougères à la citrouille Ingrédients : Citrouille + Œuf + Fromage Énergie : +1 466 ou plus Prix de vente min. : 1400

Gougères à la courgette Ingrédients : Courgette + Œuf + Fromage Énergie : +1 216 ou plus Prix de vente min. : 632

Gougères à l'aubergine Ingrédients : Aubergine + Œuf + Fromage Énergie : +1 941 ou plus Prix de vente min. : 991

Gougères au piment Ingrédients : Piment + Œuf + Fromage Énergie : +1 382 ou plus Prix de vente min. : 669

Gougères aux oignons Ingrédients : Oignon + Œuf + Fromage Énergie : +1392 ou plus Prix de vente min. : 798

Gougères aux poivrons Ingrédients : Poivron + Œuf + Fromage Énergie : +1 272 ou plus Prix de vente min. : 606

Gougères aux pommes de terre Ingrédients : Pomme de terre + Œuf + Fromage Énergie : +1 333 ou plus Prix de vente min. : 736

Mocha Ingrédients : Grain de café + Lait + Fève de cacao Énergie : +2 246 ou plus Prix de vente min. : 425

Plat de légumes grillés Ingrédients : Légumes x3 Énergie : +161 ou plus Prix de vente min. : 33

Potage Ingrédients : Pomme de terre + Légume + Épice Énergie : +461 ou plus Prix de vente min. : 215



Les hors-d'œuvres 4 étoiles de Disney Dreamlight Valley

Buñuelos Ingrédients : Blé + Fromage + Lait + Œuf Énergie : +1881 ou plus Prix de vente min. : 948

Gaspacho Ingrédients : Concombre + Tomate + Oignon + Épice Énergie : +821 ou plus Prix de vente min. : 556

Hareng saumuré Ingrédients : Hareng + Citron + Oignon + Épice Énergie : +1 742 ou plus Prix de vente min. : 431

Potage à la citrouille Ingrédients : Légume + Lait + Gingembre + Citrouille Énergie : +1 431 ou plus Prix de vente min. : 1500

Rêve pétillant Ingrédients : Fruit de Dreamlight + Canne à sucre + Blé + Glace pilée Énergie : +1 550 ou plus Prix de vente min. : 316

Sandwichs pour le thé Ingrédients : Blé + Maïs + Cerise + Poisson Énergie : +1 378 ou plus Prix de vente min. : 91

Soufflé Ingrédients : Fromage + Œuf + Lait + Beurre Énergie : +2 386 ou plus Prix de vente min. : 1200

Soupe crémeuse Ingrédients : Lait + Pomme de terre + Légume + Épice Énergie : +1 138 ou plus Prix de vente min. : 576



Les hors-d'œuvres 5 étoiles à cuisiner

Boulettes de sésame Ingrédients : Blé + Gingembre + Riz + Soja + Algue Énergie : +722 ou plus Prix de vente min. : 322

Grand plateau de fruits de mer Ingrédients : Fruits de mer x4 + Citron Énergie : +1 810 ou plus Prix de vente min. : 340

Harengs saumurés d'Arendelle Ingrédients : Hareng + Citron + Oignon + Ail + Épice Énergie : +2 102 ou plus Prix de vente min. : 556

Soupe de pommes de terre et de poireaux Ingrédients : Poireau + Pomme de terre + Lait + Oignon + Ail Énergie : + 1984 ou plus Prix de vente min. : 1 400



La liste des plats principaux de Disney Dreamlight Valley (92 recettes)

© Gameloft

Les plats principaux 1 étoile de Disney Dreamlight Valley

Hors-d'œuvre Ingrédients : Épice Énergie : +202 ou plus Prix de vente min. : 24

Poisson grillé Ingrédients : Poisson Énergie : +290 ou plus Prix de vente min. : 30

Soupe de poireau Ingrédients : Poireau Énergie : +414 ou plus Prix de vente min. : 370



Les plats principaux 2 étoiles de Disney Dreamlight Valley

Cacahuètes fumées et baudroie Ingrédients : Baudroie + Cacahuète Énergie : +3 960 ou plus Prix de vente min. : 2 200

Carpe au four Ingrédients : Carpe + Beurre Énergie : +1 894 ou plus Prix de vente min. : 767

Confiture merveilleuse Ingrédients : Fruit de Dreamlight + Blé Énergie : +932 ou plus Prix de vente min. : 54

Entrée de poisson grillé Ingrédients : Poisson + Légume Énergie : +340 ou plus Prix de vente min. : 42

Légumes délicieux Ingrédients : Légume + Épice Énergie : +246 ou plus Prix de vente min. : 36

Morue croustillante au four Ingrédients : Morue + Blé Énergie : +337 ou plus Prix de vente min. : 47

Œuf brouillé Ingrédients : Œuf + Fromage Énergie : +1070 ou plus Prix de vente min. : 520

Pâtes Ingrédients : Blé + Tomate Énergie : +117 ou plus Prix de vente min. : 30

Poisson savoureux Ingrédients : Poisson + Citron Énergie : +985 ou plus Prix de vente min. : 74

Porridge Ingrédients : Lait + Blé Énergie : +668 ou plus Prix de vente min. : 301

Salade de fruits de mer Ingrédients : Fruit de mer + Salade Énergie : +349 ou plus Prix de vente min. : 68

Sandwich au beurre de cacahuète Ingrédients : Cacahuète + Blé Énergie : +592 ou plus Prix de vente min. : 262

Sandwichs au poisson Ingrédients : Poisson + Blé Énergie : +337 ou plus Prix de vente min. : 34

Sushi Ingrédients : Poisson + Riz Énergie : +405 ou plus Prix de vente min. : 111

Sushi au saumon Ingrédients : Saumon + Riz Énergie : +1 000 ou plus Prix de vente min. : 274

Tamagoyaki Ingrédients : Œuf + Canne à sucre Énergie : +689 ou plus Prix de vente min. : 310



Les plats principaux 3 étoiles de Dreamlight Valley

Bar et légumes poêlés Ingrédients : Bar + Légumes x2 Énergie : +394 ou plus Prix de vente min. : 57

Brème au four épicée Ingrédients : Brème + Piment + Beurre Énergie : +3 155 ou plus Prix de vente min. : 1200

Espadon à l'ail et au citron Ingrédients : Espadon + Ail + Citron Énergie : +3 713 ou plus Prix de vente min. : 1 100

Fugu cuit à la vapeur Ingrédients : Fugu + Gingembre + Ail Énergie : +1 368 ou plus Prix de vente min. : 1 400

Gougères aux épinards de Kronk Ingrédients : Épinard + Fromage + Colza Énergie : +750 ou plus Prix de vente min. : 461

Maki Ingrédients : Poisson + Algue + Riz Énergie : +471 ou plus Prix de vente min. : 148

Maki au concombre Ingrédients : Algue + Concombre + Riz Énergie : +462 ou plus Prix de vente min. : 335

Maki au saumon Ingrédients : Riz + Algue + Saumon Énergie : +1 101 ou plus Prix de vente min. : 323

Morue au four croustillante au fromage Ingrédients : Morue + Blé + Fromage Énergie : +840 ou plus Prix de vente min. : 303

Nachos Ingrédients : Piment + Maïs + Fromage Énergie : +842 Prix de vente min. : 383

Omelette Ingrédients : Œuf + Fromage + Lait Énergie : +1 751 ou plus Prix de vente min. : 882

Parmentier de poisson Ingrédients : Poisson + Blé + Beurre Énergie : +867 ou plus Prix de vente min. : 303

Pâtes aux fruits de mer Ingrédients : Fruit de mer + Blé + Lait Énergie : +921 ou plus Prix de vente min. : 387

Pâtes végétariennes Ingrédients : Tomate + Blé + Légume Énergie : +158 ou plus Prix de vente min. : 43

Perche frite simple Ingrédients : Perche + Blé + Beurre Énergie : +1317 ou plus Prix de vente min. : 380

Pizza Ingrédients : Tomate + Fromage + Blé Énergie : +607 ou plus Prix de vente min. : 284

Porridge aux fruits Ingrédients : Lait + Blé + Fruit Énergie : +1155 ou plus Prix de vente min. : 353

Poutine Ingrédients : Pomme de terre + Colza + Fromage Énergie : +845 Prix de vente min. : 580

Ragoût végétarien Ingrédients : Pomme de terre + Carotte + Oignon Énergie : +617 ou plus Prix de vente min. : 475

Risotto au poisson Ingrédients : Poisson + Riz + Beurre Énergie : +939 ou plus Prix de vente min. : 386

Salade à la carpe Ingrédients : Carpe + Citron + Salade Énergie : +2 310 ou plus Prix de vente min. : 617

Salade copieuse Ingrédients : Légumes x2 + Salade Énergie : +224 ou plus Prix de vente min. : 33

Salade de poisson Ingrédients : Poisson + Citron + Salade Énergie : +1 140 ou plus Prix de vente min. : 92

Saumon glacé au jus de pommes Ingrédients : Saumon + Canne à sucre + Pomme Énergie : +1 572 ou plus Prix de vente min. : 271

Soupe aux fruits de mer Ingrédients : Fruit de mer + Légumes x2 Énergie : +340 ou plus Prix de vente min. : 85

Soupe de poisson Ingrédients : Poisson + Légume + Lait Énergie : +978 ou plus Prix de vente min. : 368

Spaghetti arrabbiata Ingrédients : Tomate + Blé + Piment Énergie : +373 ou plus Prix de vente min. : 141

Steak de poisson Ingrédients : Poisson + Tomate + Basilic Énergie : +537 ou plus Prix de vente min. : 100

Steak de thazard aigre-doux Ingrédients : Thazard + Canne à sucre + Citron Énergie : +2292 ou plus Prix de vente min. : 702

Sushi au fugu Ingrédients : Fugu + Riz + Algue Énergie : +3261 ou plus Prix de vente min. : 1300

Tarte aux fruits de mer Ingrédients : Fruit de mer + Blé + Beurre Énergie : +813 ou plus Prix de vente min. : 331

Tarte végétarienne Ingrédients : Légume + Beurre + Blé Énergie : +634 ou plus Prix de vente min. : 279

Tilapia et légumes poêlés Ingrédients : Tilapia + Légumes x2 Énergie : +2 194 ou plus Prix de vente min. : 862

Truite arc-en-ciel grillée Ingrédients : Truite arc-en-ciel + Tomate + Oignon Énergie : +889 ou plus Prix de vente min. : 338



Les plats principaux 4 étoile à cuisiner dans Disney Dreamlight Valley

Baudroie grillée à la poêle Ingrédients : Baudroie + Tomate + Courgette + Pomme de terre Énergie : +4 194 ou plus Prix de vente min. : 2 500

Bouilli de fruits de mer Ingrédients : Fruit de mer + Épice + Pomme de terre + Maïs Énergie : +720 ou plus Prix de vente min. : 236

Brochettes végétariennes Ingrédients : Champignon + Courgette + Oignon + Poivron Énergie : +767 ou plus Prix de vente min. : 427

Casserole de légumes Ingrédients : Légumes x2 + Fromage + Épice Énergie : +1 810 ou plus Prix de vente min. : 340

Chaudrée Ingrédients : Fruit de mer + Lait + Légume + Pomme de terre Énergie : +1 186 ou plus Prix de vente min. : 613

Doré jaune en papillote Ingrédients : Doré jaune + Basilic + Origan + Légume Énergie : +3 689 ou plus Prix de vente min. : 1 700

Esturgeon poché au beurre de basilic Ingrédients : Esturgeon blanc + Basilic + Citron + Beurre Énergie : +4 961 ou plus Prix de vente min. : 2 200

Festin de lionne Ingrédients : Champignon + Tomate + Origan + Poisson de l'Ici et Là Énergie : +2 368 ou plus Prix de vente min. : 109

Fish 'n' Chips Ingrédients : Poisson + Blé + Colza + Pomme de terre Énergie : +697 ou plus Prix de vente min. : 392

Latkes Ingrédients : Oignon + Pomme de terre + Colza + Œuf Énergie : +1 280 Prix de vente min. : 937

Linguini au pesto Ingrédients : Blé + Beurre + Ail + Origan Énergie : +1 063 Prix de vente min. : 438

Maki au thon Ingrédients : Thon + Soja + Algue + Riz Énergie : +984 ou plus Prix de vente min. : 366

Omelette au basilic Ingrédients : Basilic + Œuf + Fromage + Lait Énergie : +2 035 ou plus Prix de vente min. : 982

Pâtes au poisson Ingrédients : Poisson + Ail + Blé + Lait Énergie : +1 282 ou plus Prix de vente min. : 475

Pétoncles crémeux à l'ail Ingrédients : Pétoncle + Citron + Beurre + Ail Énergie : +1 844 ou plus Prix de vente min. : 499

Pizza aux champignons Ingrédients : Champignon + Blé + Tomate + Fromage Énergie : +837 ou plus Prix de vente min. : 351

Pizza margherita Ingrédients : Épice + Tomate + Fromage + Blé Énergie : +818 ou plus Prix de vente min. : 336

Salade délicieuse Ingrédients : Salade + Concombre + Légume + Épice Énergie : +650 ou plus Prix de vente min. : 292

Sole meunière Ingrédients : Sole + Blé + Beurre + Citron Énergie : +2 337 ou plus Prix de vente min. : 637

Soupe wonton Ingrédients : Œuf + Crevette + Blé + Oignon Énergie : +2 415 ou plus Prix de vente min. : 1000

Sushi au thon Ingrédients : Thon + Algue + Riz + Gingembre Énergie : +1 206 ou plus Prix de vente min. : 413

Taco végétarien Ingrédients : Maïs + Piment + Fromage + Légume Énergie : +925 ou plus Prix de vente min. : 423

Tacos de poisson Ingrédients : Poisson + Maïs + Piment + Fromage Énergie : +1 171 ou plus Prix de vente min. : 448

Udon sucré Ingrédients : Fruit de Dreamlight + Riz + Fruit de mer + Aliment sucré Énergie : +1 427 ou plus Prix de vente min. : 180



Les recettes de plats principaux 5 étoiles à déguster dans

Bouillabaisse Ingrédients : Fruits de mer x2 + Crevette + Tomate + Légume Énergie : +2 114 ou plus Prix de vente min. : 671

Bouillie de riz de Mushu Ingrédients : Riz + Œuf + Champignon + Ail + Gingembre Énergie : +1 658 ou plus Prix de vente min. : 753

Brandade de morue Ingrédients : Morue + Pomme de terre + Lait + Citron + Ail Énergie : +2 336 Prix de vente min. : 757

Burger de thon Ingrédients : Thon + Oignon + Citron + Blé + Légume Énergie : +1 922 ou plus Prix de vente min. : 491

Gombo Ingrédients : Okra + Crevette + Piment + Tomate + Oignon Énergie : +2 226 ou plus Prix de vente min. : 1 000

Paëlla de cavalos Ingrédients : Cavalos + Crevette + Fruit de mer + Tomate + Riz Énergie : +4 550 ou plus Prix de vente min. : 1 700

Pizza grecque Ingrédients : Épice + Tomate + Oignon + Fromage + Blé Énergie : +1 152 ou plus Prix de vente min. : 630

Pizza végétarienne Ingrédients : Légumes x2 + Tomate + Fromage + Blé Énergie : +754 ou plus Prix de vente min. : 350

Poisson créole Ingrédients : Poisson + Légume + Ail + Riz + Tomate Énergie : +822 ou plus Prix de vente min. : 280

Ratatouille Ingrédients : Tomate + Aubergine + Courgette + Oignon + Épice Énergie : +1 572 ou plus Prix de vente min. : 914

Salade méditerranéenne Ingrédients : Concombre + Tomate + Oignon + Salade + Épice Énergie : +976 ou plus Prix de vente min. : 605

Salade ranch Ingrédients : Salade + Poivron + Maïs + Tomate + Oignon Énergie : +714 ou plus Prix de vente min. : 396

Sandwich au homard Ingrédients : Homard + Blé + Citron + Beurre + Ail Énergie : +4 928 ou plus Prix de vente min. : 1 900

Saumon teriyaki Ingrédients : Soja + Saumon + Canne à sucre + Riz + Gingembre Énergie : +1 726 ou plus Prix de vente min. : 637

Steak de poisson spectral Ingrédients : Poisson de l'Ici et Là + Citron + Asperge + Poivron + Origan Énergie : +3 282 ou plus Prix de vente min. : 349



La liste des desserts de Disney Dreamlight Valley (77 recettes)

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Les desserts 1 étoile à préparer dans Disney Dreamlight Valley

Bonbon Ingrédients : Aliment sucré Énergie : +123 ou plus Prix de vente min. : 22

Granité nature Ingrédients : Glace pilée Énergie : +202 ou plus Prix de vente min. : 180

Milk shake Ingrédients : Produit laitier Énergie : +142 ou plus Prix de vente min. : 82

Salade de fruits Ingrédients : Fruit Énergie : +450 ou plus Prix de vente min. : 25



Les desserts 2 étoiles à savourer dans Disney Dreamlight Valley

Bonbon à la menthe Ingrédients : Menthe + Canne à sucre Énergie : +391 ou plus Prix de vente min. : 128

Gâteaux au pain d'épices de Minnie Ingrédients : Blé + Gingembre Énergie : +379 ou plus Prix de vente min. : 132

Glace pilée sucrée Ingrédients : Glace pilée + Aliment sucré Énergie : +510 ou plus Prix de vente min. : 219

Pommes au caramel Ingrédients : Canne à sucre + Pomme Énergie : +638 ou plus Prix de vente min. : 56

Sorbet à la menthe Ingrédients : Glace pilée + Menthe Énergie : +695 ou plus Prix de vente min. : 299

Sorbet au citron Ingrédients : Glace pilée + Citron Énergie : +1 112 ou plus Prix de vente min. : 237

Sorbet aux fruits Ingrédients : Glace pilée + Fruit Énergie : +857 ou plus Prix de vente min. : 222

Thé aux perles Ingrédients : Canne à sucre + Lait Énergie : +714 ou plus Prix de vente min. : 323



Les desserts 3 étoiles à cuisiner dans Disney Dreamlight Valley

Biscuit "Mon héros" Ingrédients : Blé + Beurre + Aliment sucré Énergie : +679 ou plus Prix de vente min. : 294

Biscuits Ingrédients : Blé + Canne à sucre + Beurre Énergie : +679 ou plus Prix de vente min. : 294

Chocolat chaud Ingrédients : Canne à sucre + Lait + Fève de cacao Énergie : +1 563 ou plus Prix de vente min. : 401

Chocolat du printemps Ingrédients : Œuf jaune + Canne à sucre + Fève de cacao Énergie : +1 392 ou plus Prix de vente min. : 254

Crème glacée Ingrédients : Glace pilée + Canne à sucre + Lait Énergie : +1 158 ou plus Prix de vente min. : 558

Crème glacée de rêve Ingrédients : Fruit de Dreamlight + Lait + Glace pilée Énergie : +1 976 ou plus Prix de vente min. : 558

Gâteau à la banane Ingrédients : Banane + Blé + Beurre Énergie : +1 227 ou plus Prix de vente min. : 308

Gâteaux au pain d'épices d'Halloween Ingrédients : Blé + Citrouille + Gingembre Énergie : +735 ou plus Prix de vente min. : 1 000

Glace à l'eau Ingrédients : Glace pilée + Canne à sucre + Fruit Énergie : +987 ou plus Prix de vente min. : 265

Granité acide Ingrédients : Glace pilée + Citron + Canne à sucre Énergie : +1 257 ou plus Prix de vente min. : 282

Racinette Ingrédients : Gingembre + Canne à sucre + Vanille Énergie : +690 ou plus Prix de vente min. : 250

Salade de fruits rouges Ingrédients : Framboise + Myrtille + Groseille Énergie : +2 210 ou plus Prix de vente min. : 139

Sorbet à la pomme Ingrédients : Glace pilée + Pomme + Canne à sucre Énergie : +1 077 ou plus Prix de vente min. : 271

Tarte aux cerises Ingrédients : Cerise + Blé + Beurre Énergie : +1 497 ou plus Prix de vente min. : 326

Tarte aux fruits rouges Ingrédients : Fruit + Blé + Beurre Énergie : +1 047 ou plus Prix de vente min. : 297

Tarte aux groseilles de Blanche Neige Ingrédients : Groseille + Blé + Beurre Énergie : +1 677 ou plus Prix de vente min. : 338

Tarte aux myrtilles Ingrédients : Myrtille + Blé + Beurre Énergie : +1 227 ou plus Prix de vente min. : 308

Tarte aux pommes Ingrédients : Pomme + Blé + Beurre Énergie : +1 137 ou plus Prix de vente min. : 303

Tarte féerique Ingrédients : Fruit de Dreamlight + Blé + Beurre Énergie : +1 497 ou plus Prix de vente min. : 324

Thé aux perles à la framboise Ingrédients : Canne à sucre + Lait + Framboise Énergie : +1 203 ou plus Prix de vente min. : 377

Thé aux perles à la groseille Ingrédients : Canne à sucre + Lait + Groseille Énergie : +1 833 ou plus Prix de vente min. : 418

Thé aux perles à la menthe Ingrédients : Canne à sucre + Lait + Menthe Énergie : +1 032 ou plus Prix de vente min. : 460

Thé aux perles à la noix de coco Ingrédients : Canne à sucre + Lait + Noix de coco Énergie : +1 653 ou plus Prix de vente min. : 406

Truc gris Ingrédients : Produit laitier + Canne à sucre + Fève de cacao Énergie : +1 046 ou plus Prix de vente min. : 175



Les desserts 4 étoiles en recettes dans Disney Dreamlight Valley

Bûche de Noël Ingrédients : Blé + Fève de cacao + Vanille + Cerise Énergie : +2 147 ou plus Prix de vente min. : 213

Beignets Ingrédients : Colza + Blé + Œuf + Canne à sucre Énergie : +912 ou plus Prix de vente min. : 524

Biscuits aux pépites de chocolat Ingrédients : Fève de cacao + Blé + Canne à sucre + Beurre Énergie : +1 569 ou plus Prix de vente min. : 373

Biscuits du pays des merveilles Ingrédients : Beurre + Canne à sucre + Vanille + Blé Énergie : +970 ou plus Prix de vente min. : 406

Cake aux fruits Ingrédients : Blé + Fruits x3 Énergie : +1 511 ou plus Prix de vente min. : 96

Cannoli Ingrédients : Blé + Fromage + Œuf + Vanille Énergie : +1 482 Prix de vente min. : 678

Cheesecake Ingrédients : Fromage + Blé + Canne à sucre + Fruit Énergie : +1 161 ou plus Prix de vente min. : 332

Chocolat à la menthe Ingrédients : Menthe + Canne à sucre + Beurre + Fève de cacao Énergie : +1 827 ou plus Prix de vente min. : 490

Crème glacée à la banane Ingrédients : Glace pilée + Banane + Lait + Canne à sucre Énergie : +1 884 ou plus Prix de vente min. : 641

Crème glacée à la noix de coco Ingrédients : Glace pilée + Lait + Canne à sucre + Noix de coco Énergie : +2 169 ou plus Prix de vente min. : 661

Crème glacée à la vanille Ingrédients : Glace pilée + Lait + Canne à sucre + Vanille Énergie : +1 475 ou plus Prix de vente min. : 688

Crème glacée au chocolat Ingrédients : Fève de cacao + Canne à sucre + Lait + Glace pilée Énergie : +2 074 ou plus Prix de vente min. : 678

Crêpe Ingrédients : Blé + Œuf + Lait + Vanille Énergie : +1 624 ou plus Prix de vente min. : 768

Gâteau à la carotte Ingrédients : Carotte + Blé + Œuf + Canne à sucre Énergie : +908 ou plus Prix de vente min. : 427

Gâteau à la noix de coco Ingrédients : Noix de coco + Blé + Œuf + Canne à sucre Énergie : +1 750 ou plus Prix de vente min. : 424

Gaufres Ingrédients : Blé + Lait + Œuf + Aliment sucré Énergie : +1 455 ou plus Prix de vente min. : 706

Gaufres à la confiture Ingrédients : Fruit + Blé + Œuf + Lait Énergie : +202 ou plus Prix de vente min. : 24

Gaufres au beurre de cacahuète Ingrédients : Cacahuète + Blé + Œuf + Lait Énergie : +1 938 ou plus Prix de vente min. : 978

Gaufres au chocolat Ingrédients : Fève de cacao + Blé + Œuf + Lait Énergie : +2 223 ou plus Prix de vente min. : 735

Glace à l'eau tropicale Ingrédients : Glace pilée + Canne à sucre + Noix de coco + Fruit Énergie : +1 989 ou plus Prix de vente min. : 347

Guimauves grillées Ingrédients : Guimauves roses x2 + Guimauves bleues x2 Énergie : +3 470 ou plus Prix de vente min. : 300

Œufs mimosas de printemps Ingrédients : Œuf jaune + Œuf bleu + Œuf rose + Basilic Énergie : +1 095 ou plus Prix de vente min. : 298

Pastéis de Nata Ingrédients : Maïs + Œuf + Lait + Vanille Énergie : +1 645 Prix de vente min. : 774

Queue de Chat de Cheshire Ingrédients : Fève de cacao + Œuf + Blé + Canne à sucre Énergie : +1 655 Prix de vente min. : 418

S'mores Ingrédients : Guimauve rose + Guimauve bleue + Blé x2 Énergie : +1 832 Prix de vente min. : 156

Sorbet aux fruits rouges Ingrédients : Glace pilée + Framboise + Groseille + Canne à sucre Énergie : +2 179 ou plus Prix de vente min. : 359

Tarte meringuée Ingrédients : Citron + Blé + Œuf + Beurre Énergie : +2 014 ou plus Prix de vente min. : 667



Les desserts 5 étoiles de Disney Dreamlight Valley

Banana Split Ingrédients : Glace pilée + Banane + Lait + Canne à sucre + Aliment sucré Énergie : +2 074 ou plus Prix de vente min. : 714

Bol d'œufs printaniers Ingrédients : Œuf rose + Œuf jaune + Œuf bleu + Fève de cacao + Canne à sucre Énergie : +1 942 ou plus Prix de vente min. : 370

Crème pâtissière et fruits Ingrédients : Fruits x3 + Lait + Canne à sucre Énergie : +2 332 ou plus Prix de vente min. : 497

Cupcake à la framboise de la princesse Aurore Ingrédients : Lait + Blé + Beurre + Canne à sucre + Framboise Énergie : +1 990 ou plus Prix de vente min. : 738

Cupcake de Minnie Ingrédients : Lait + Blé + Beurre + Canne à sucre + Pomme Énergie : +2 040 ou plus Prix de vente min. : 745

Cupcake de sirène Ingrédients : Lait + Blé + Beurre + Canne à sucre + Pétoncle Énergie : +1 690 ou plus Prix de vente min. : 785

Cupcake de Spaceship Earth Ingrédients : Lait + Blé + Beurre + Canne à sucre + Noix de coco Énergie : +2 440 ou plus Prix de vente min. : 772

Cupcake de Stitch Ingrédients : Lait + Blé + Beurre + Canne à sucre + Myrtille Énergie : +2 140 ou plus Prix de vente min. : 751

Gâteau d'anniversaire Ingrédients : Fève de cacao + Blé + Canne à sucre + Œuf + Beurre Énergie : +2 310 ou plus Prix de vente min. : 749

Gâteau d'Aurore Ingrédients : Blé + Canne à sucre + Œuf + Fruit + Lait Énergie : +2030 ou plus Prix de vente min. : 786

Gâteau de mariage Ingrédients : Beurre + Canne à sucre + Vanille + Œuf + Blé Énergie : +1 680 ou plus Prix de vente min. : 785

Maison en pain d'épices Ingrédients : Blé + Gingembre + Canne à sucre + Vanille + Œuf Énergie : +1 460 ou plus Prix de vente min. : 641

Red Velvet Ingrédients : Blé + Fromage + Œuf + Fève de cacao + Vanille Énergie : +2 458 Prix de vente min. : 783

Tarte au chocolat et à l'ail Ingrédients : Fromage + Fève de cacao + Ail + Œuf + Blé Énergie : +2 458 Prix de vente min. : 783



Tous nos guides Disney Dreamlight Valley

La cuisine n'est évidemment pas la seule activité imaginée par Gameloft. Nous avons donc un tas de guides Disney Dreamlight Valley pour vous, que ce soit pour vous donner des astuces ou vous accompagner pendant les événements :