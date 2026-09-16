C'est le guide Disney Dreamlight Valley que vous cherchiez ! Nous avons répertorié pour vous toutes les recettes du jeu en une liste complète.
Voilà un guide Disney Dreamlight Valley qui va vous donner faim ! Avec notre liste complète des recettes du jeu de base, vous saurez toujours quels ingrédients utiliser mais aussi combien d'énergie regagner. C'est aussi une bonne manière de trouver l'inspiration quand vous avez déjà des aliments sur vous mais que vous ne savez pas comment les assembler. Rendez-vous en cuisine et passez derrière les fourneaux.
Des recettes pour récupérer de l'énergie et gagner un peu d'argent
Comme dans bien des jeux cosy, Disney Dreamlight Valley vous propose de faire la cuisine. C'est pourquoi vous avez besoin de toutes ces recettes. Hors-d'œuvres, plats principaux, desserts… vous avez l'embarras du choix pour vos créations culinaires.
Par ailleurs, l'intérêt de la cuisine va au-delà du simple plaisir de préparer des plats. Ce guide Disney Dreamlight Valley rassemble toutes les recettes du jeu de base pour que vous sachiez aussi combien vous pouvez vendre vos plats a minima. On a aussi indiqué l'énergie qu'ils vous redonnent si vous les mangez.
Toutes les recettes de Disney Dreamlight Valley par catégorie
Comme dans le jeu, nous avons classé les recettes de Disney Dreamlight Valley par catégories. Déroulez la liste pour passer des hors-d'œuvres aux plats principaux et finir par les desserts. Enfin, fiez-vous aux étoiles pour savoir combien d'ingrédients sont nécessaires à leur réalisation.
La liste des hors-d'œuvre de Dreamlight Valley (46 recettes)
Les hors-d'œuvres 1 étoile de Disney Dreamlight Valley
- Café
- Ingrédients : Grain de café
- Énergie : +730 ou plus
- Prix de vente min. : 43
- Crackers
- Ingrédients : Blé
- Énergie : +80 ou plus
- Prix de vente min. : 2
- Crudités
- Ingrédients : Légume
- Énergie : +83 ou plus
- Prix de vente min. : 26
- Hors-d'œuvre de fruits de mer
- Ingrédients : Fruit de mer
- Énergie : +242 ou plus
- Prix de vente min. : 54
- Légumes grillés
- Ingrédients : Légume
- Énergie : +83 ou plus
- Prix de vente min. : 9
- Œufs durs
- Ingrédients : Œuf
- Énergie : +578 ou plus
- Prix de vente min. : 264
- Plateau de fromages
- Ingrédients : Fromage
- Énergie : +482 ou plus
- Prix de vente min. : 216
- Purée
- Ingrédients : Pomme de terre
- Énergie : +230 ou plus
- Prix de vente min. : 151
- Salade
- Ingrédients : Salade
- Énergie : +139 ou plus
- Prix de vente min. : 9
- Soupe à la tomate
- Ingrédients : Tomate
- Énergie : +83 ou plus
- Prix de vente min. : 26
- Soupe d'okras
- Ingrédients : Okra
- Énergie : +99 ou plus
- Prix de vente min. : 136
Les recettes de hors-d'œuvres 2 étoiles de Disney Dreamlight Valley
- Asperges rôties
- Ingrédients : Asperges + Colza
- Énergie : +221 ou plus
- Prix de vente min. : 313
- Café crème
- Ingrédients : Grain de café + Lait
- Énergie : +1 358 ou plus
- Prix de vente min. : 345
- Frites
- Ingrédients : Pomme de terre + Colza
- Énergie : +342 ou plus
- Prix de vente min. : 304
- Hareng doux
- Ingrédients : Hareng + Oignon
- Énergie : +723 ou plus
- Prix de vente min. : 305
- Plateau de fruits de mer
- Ingrédients : Fruits de mer x2
- Énergie : +458 ou plus
- Prix de vente min. : 116
- Plateau d'huîtres
- Ingrédients : Huître + Citron
- Énergie : +1155 ou plus
- Prix de vente min. : 367
- Salade verte
- Ingrédients : Salade + Légume
- Énergie : +180 ou plus
- Prix de vente min. : 20
- Sauté de champignons
- Ingrédients : Champignon + Beurre
- Énergie : +712 ou plus
- Prix de vente min. : 286
- Soupe aux légumes
- Ingrédients : Légumes x2
- Énergie : +120 ou plus
- Prix de vente min. : 20
- Thé à la menthe poivrée
- Ingrédients : Citron + Menthe
- Énergie : +993 ou plus
- Prix de vente min. : 146
- Thé au chrysanthème
- Ingrédients : Feuilles de thé au chrysanthème + Myrtille
- Énergie : +644 ou plus
- Prix de vente min. : 69
- Thé au jasmin
- Ingrédients : Feuilles de thé au jasmin + Canne à sucre
- Énergie : +127 ou plus
- Prix de vente min. : 56
- Thé oolong
- Ingrédients : Feuilles de thé oolong + Framboise
- Énergie : +516 ou plus
- Prix de vente min. : 59
Les hors-d'œuvres 3 étoiles de Disney Dreamlight Valley
- Gougères à la citrouille
- Ingrédients : Citrouille + Œuf + Fromage
- Énergie : +1 466 ou plus
- Prix de vente min. : 1400
- Gougères à la courgette
- Ingrédients : Courgette + Œuf + Fromage
- Énergie : +1 216 ou plus
- Prix de vente min. : 632
- Gougères à l'aubergine
- Ingrédients : Aubergine + Œuf + Fromage
- Énergie : +1 941 ou plus
- Prix de vente min. : 991
- Gougères au piment
- Ingrédients : Piment + Œuf + Fromage
- Énergie : +1 382 ou plus
- Prix de vente min. : 669
- Gougères aux oignons
- Ingrédients : Oignon + Œuf + Fromage
- Énergie : +1392 ou plus
- Prix de vente min. : 798
- Gougères aux poivrons
- Ingrédients : Poivron + Œuf + Fromage
- Énergie : +1 272 ou plus
- Prix de vente min. : 606
- Gougères aux pommes de terre
- Ingrédients : Pomme de terre + Œuf + Fromage
- Énergie : +1 333 ou plus
- Prix de vente min. : 736
- Mocha
- Ingrédients : Grain de café + Lait + Fève de cacao
- Énergie : +2 246 ou plus
- Prix de vente min. : 425
- Plat de légumes grillés
- Ingrédients : Légumes x3
- Énergie : +161 ou plus
- Prix de vente min. : 33
- Potage
- Ingrédients : Pomme de terre + Légume + Épice
- Énergie : +461 ou plus
- Prix de vente min. : 215
Les hors-d'œuvres 4 étoiles de Disney Dreamlight Valley
- Buñuelos
- Ingrédients : Blé + Fromage + Lait + Œuf
- Énergie : +1881 ou plus
- Prix de vente min. : 948
- Gaspacho
- Ingrédients : Concombre + Tomate + Oignon + Épice
- Énergie : +821 ou plus
- Prix de vente min. : 556
- Hareng saumuré
- Ingrédients : Hareng + Citron + Oignon + Épice
- Énergie : +1 742 ou plus
- Prix de vente min. : 431
- Potage à la citrouille
- Ingrédients : Légume + Lait + Gingembre + Citrouille
- Énergie : +1 431 ou plus
- Prix de vente min. : 1500
- Rêve pétillant
- Ingrédients : Fruit de Dreamlight + Canne à sucre + Blé + Glace pilée
- Énergie : +1 550 ou plus
- Prix de vente min. : 316
- Sandwichs pour le thé
- Ingrédients : Blé + Maïs + Cerise + Poisson
- Énergie : +1 378 ou plus
- Prix de vente min. : 91
- Soufflé
- Ingrédients : Fromage + Œuf + Lait + Beurre
- Énergie : +2 386 ou plus
- Prix de vente min. : 1200
- Soupe crémeuse
- Ingrédients : Lait + Pomme de terre + Légume + Épice
- Énergie : +1 138 ou plus
- Prix de vente min. : 576
Les hors-d'œuvres 5 étoiles à cuisiner
- Boulettes de sésame
- Ingrédients : Blé + Gingembre + Riz + Soja + Algue
- Énergie : +722 ou plus
- Prix de vente min. : 322
- Grand plateau de fruits de mer
- Ingrédients : Fruits de mer x4 + Citron
- Énergie : +1 810 ou plus
- Prix de vente min. : 340
- Harengs saumurés d'Arendelle
- Ingrédients : Hareng + Citron + Oignon + Ail + Épice
- Énergie : +2 102 ou plus
- Prix de vente min. : 556
- Soupe de pommes de terre et de poireaux
- Ingrédients : Poireau + Pomme de terre + Lait + Oignon + Ail
- Énergie : + 1984 ou plus
- Prix de vente min. : 1 400
La liste des plats principaux de Disney Dreamlight Valley (92 recettes)
Les plats principaux 1 étoile de Disney Dreamlight Valley
- Hors-d'œuvre
- Ingrédients : Épice
- Énergie : +202 ou plus
- Prix de vente min. : 24
- Poisson grillé
- Ingrédients : Poisson
- Énergie : +290 ou plus
- Prix de vente min. : 30
- Soupe de poireau
- Ingrédients : Poireau
- Énergie : +414 ou plus
- Prix de vente min. : 370
Les plats principaux 2 étoiles de Disney Dreamlight Valley
- Cacahuètes fumées et baudroie
- Ingrédients : Baudroie + Cacahuète
- Énergie : +3 960 ou plus
- Prix de vente min. : 2 200
- Carpe au four
- Ingrédients : Carpe + Beurre
- Énergie : +1 894 ou plus
- Prix de vente min. : 767
- Confiture merveilleuse
- Ingrédients : Fruit de Dreamlight + Blé
- Énergie : +932 ou plus
- Prix de vente min. : 54
- Entrée de poisson grillé
- Ingrédients : Poisson + Légume
- Énergie : +340 ou plus
- Prix de vente min. : 42
- Légumes délicieux
- Ingrédients : Légume + Épice
- Énergie : +246 ou plus
- Prix de vente min. : 36
- Morue croustillante au four
- Ingrédients : Morue + Blé
- Énergie : +337 ou plus
- Prix de vente min. : 47
- Œuf brouillé
- Ingrédients : Œuf + Fromage
- Énergie : +1070 ou plus
- Prix de vente min. : 520
- Pâtes
- Ingrédients : Blé + Tomate
- Énergie : +117 ou plus
- Prix de vente min. : 30
- Poisson savoureux
- Ingrédients : Poisson + Citron
- Énergie : +985 ou plus
- Prix de vente min. : 74
- Porridge
- Ingrédients : Lait + Blé
- Énergie : +668 ou plus
- Prix de vente min. : 301
- Salade de fruits de mer
- Ingrédients : Fruit de mer + Salade
- Énergie : +349 ou plus
- Prix de vente min. : 68
- Sandwich au beurre de cacahuète
- Ingrédients : Cacahuète + Blé
- Énergie : +592 ou plus
- Prix de vente min. : 262
- Sandwichs au poisson
- Ingrédients : Poisson + Blé
- Énergie : +337 ou plus
- Prix de vente min. : 34
- Sushi
- Ingrédients : Poisson + Riz
- Énergie : +405 ou plus
- Prix de vente min. : 111
- Sushi au saumon
- Ingrédients : Saumon + Riz
- Énergie : +1 000 ou plus
- Prix de vente min. : 274
- Tamagoyaki
- Ingrédients : Œuf + Canne à sucre
- Énergie : +689 ou plus
- Prix de vente min. : 310
Les plats principaux 3 étoiles de Dreamlight Valley
- Bar et légumes poêlés
- Ingrédients : Bar + Légumes x2
- Énergie : +394 ou plus
- Prix de vente min. : 57
- Brème au four épicée
- Ingrédients : Brème + Piment + Beurre
- Énergie : +3 155 ou plus
- Prix de vente min. : 1200
- Espadon à l'ail et au citron
- Ingrédients : Espadon + Ail + Citron
- Énergie : +3 713 ou plus
- Prix de vente min. : 1 100
- Fugu cuit à la vapeur
- Ingrédients : Fugu + Gingembre + Ail
- Énergie : +1 368 ou plus
- Prix de vente min. : 1 400
- Gougères aux épinards de Kronk
- Ingrédients : Épinard + Fromage + Colza
- Énergie : +750 ou plus
- Prix de vente min. : 461
- Maki
- Ingrédients : Poisson + Algue + Riz
- Énergie : +471 ou plus
- Prix de vente min. : 148
- Maki au concombre
- Ingrédients : Algue + Concombre + Riz
- Énergie : +462 ou plus
- Prix de vente min. : 335
- Maki au saumon
- Ingrédients : Riz + Algue + Saumon
- Énergie : +1 101 ou plus
- Prix de vente min. : 323
- Morue au four croustillante au fromage
- Ingrédients : Morue + Blé + Fromage
- Énergie : +840 ou plus
- Prix de vente min. : 303
- Nachos
- Ingrédients : Piment + Maïs + Fromage
- Énergie : +842
- Prix de vente min. : 383
- Omelette
- Ingrédients : Œuf + Fromage + Lait
- Énergie : +1 751 ou plus
- Prix de vente min. : 882
- Parmentier de poisson
- Ingrédients : Poisson + Blé + Beurre
- Énergie : +867 ou plus
- Prix de vente min. : 303
- Pâtes aux fruits de mer
- Ingrédients : Fruit de mer + Blé + Lait
- Énergie : +921 ou plus
- Prix de vente min. : 387
- Pâtes végétariennes
- Ingrédients : Tomate + Blé + Légume
- Énergie : +158 ou plus
- Prix de vente min. : 43
- Perche frite simple
- Ingrédients : Perche + Blé + Beurre
- Énergie : +1317 ou plus
- Prix de vente min. : 380
- Pizza
- Ingrédients : Tomate + Fromage + Blé
- Énergie : +607 ou plus
- Prix de vente min. : 284
- Porridge aux fruits
- Ingrédients : Lait + Blé + Fruit
- Énergie : +1155 ou plus
- Prix de vente min. : 353
- Poutine
- Ingrédients : Pomme de terre + Colza + Fromage
- Énergie : +845
- Prix de vente min. : 580
- Ragoût végétarien
- Ingrédients : Pomme de terre + Carotte + Oignon
- Énergie : +617 ou plus
- Prix de vente min. : 475
- Risotto au poisson
- Ingrédients : Poisson + Riz + Beurre
- Énergie : +939 ou plus
- Prix de vente min. : 386
- Salade à la carpe
- Ingrédients : Carpe + Citron + Salade
- Énergie : +2 310 ou plus
- Prix de vente min. : 617
- Salade copieuse
- Ingrédients : Légumes x2 + Salade
- Énergie : +224 ou plus
- Prix de vente min. : 33
- Salade de poisson
- Ingrédients : Poisson + Citron + Salade
- Énergie : +1 140 ou plus
- Prix de vente min. : 92
- Saumon glacé au jus de pommes
- Ingrédients : Saumon + Canne à sucre + Pomme
- Énergie : +1 572 ou plus
- Prix de vente min. : 271
- Soupe aux fruits de mer
- Ingrédients : Fruit de mer + Légumes x2
- Énergie : +340 ou plus
- Prix de vente min. : 85
- Soupe de poisson
- Ingrédients : Poisson + Légume + Lait
- Énergie : +978 ou plus
- Prix de vente min. : 368
- Spaghetti arrabbiata
- Ingrédients : Tomate + Blé + Piment
- Énergie : +373 ou plus
- Prix de vente min. : 141
- Steak de poisson
- Ingrédients : Poisson + Tomate + Basilic
- Énergie : +537 ou plus
- Prix de vente min. : 100
- Steak de thazard aigre-doux
- Ingrédients : Thazard + Canne à sucre + Citron
- Énergie : +2292 ou plus
- Prix de vente min. : 702
- Sushi au fugu
- Ingrédients : Fugu + Riz + Algue
- Énergie : +3261 ou plus
- Prix de vente min. : 1300
- Tarte aux fruits de mer
- Ingrédients : Fruit de mer + Blé + Beurre
- Énergie : +813 ou plus
- Prix de vente min. : 331
- Tarte végétarienne
- Ingrédients : Légume + Beurre + Blé
- Énergie : +634 ou plus
- Prix de vente min. : 279
- Tilapia et légumes poêlés
- Ingrédients : Tilapia + Légumes x2
- Énergie : +2 194 ou plus
- Prix de vente min. : 862
- Truite arc-en-ciel grillée
- Ingrédients : Truite arc-en-ciel + Tomate + Oignon
- Énergie : +889 ou plus
- Prix de vente min. : 338
Les plats principaux 4 étoile à cuisiner dans Disney Dreamlight Valley
- Baudroie grillée à la poêle
- Ingrédients : Baudroie + Tomate + Courgette + Pomme de terre
- Énergie : +4 194 ou plus
- Prix de vente min. : 2 500
- Bouilli de fruits de mer
- Ingrédients : Fruit de mer + Épice + Pomme de terre + Maïs
- Énergie : +720 ou plus
- Prix de vente min. : 236
- Brochettes végétariennes
- Ingrédients : Champignon + Courgette + Oignon + Poivron
- Énergie : +767 ou plus
- Prix de vente min. : 427
- Casserole de légumes
- Ingrédients : Légumes x2 + Fromage + Épice
- Énergie : +1 810 ou plus
- Prix de vente min. : 340
- Chaudrée
- Ingrédients : Fruit de mer + Lait + Légume + Pomme de terre
- Énergie : +1 186 ou plus
- Prix de vente min. : 613
- Doré jaune en papillote
- Ingrédients : Doré jaune + Basilic + Origan + Légume
- Énergie : +3 689 ou plus
- Prix de vente min. : 1 700
- Esturgeon poché au beurre de basilic
- Ingrédients : Esturgeon blanc + Basilic + Citron + Beurre
- Énergie : +4 961 ou plus
- Prix de vente min. : 2 200
- Festin de lionne
- Ingrédients : Champignon + Tomate + Origan + Poisson de l'Ici et Là
- Énergie : +2 368 ou plus
- Prix de vente min. : 109
- Fish 'n' Chips
- Ingrédients : Poisson + Blé + Colza + Pomme de terre
- Énergie : +697 ou plus
- Prix de vente min. : 392
- Latkes
- Ingrédients : Oignon + Pomme de terre + Colza + Œuf
- Énergie : +1 280
- Prix de vente min. : 937
- Linguini au pesto
- Ingrédients : Blé + Beurre + Ail + Origan
- Énergie : +1 063
- Prix de vente min. : 438
- Maki au thon
- Ingrédients : Thon + Soja + Algue + Riz
- Énergie : +984 ou plus
- Prix de vente min. : 366
- Omelette au basilic
- Ingrédients : Basilic + Œuf + Fromage + Lait
- Énergie : +2 035 ou plus
- Prix de vente min. : 982
- Pâtes au poisson
- Ingrédients : Poisson + Ail + Blé + Lait
- Énergie : +1 282 ou plus
- Prix de vente min. : 475
- Pétoncles crémeux à l'ail
- Ingrédients : Pétoncle + Citron + Beurre + Ail
- Énergie : +1 844 ou plus
- Prix de vente min. : 499
- Pizza aux champignons
- Ingrédients : Champignon + Blé + Tomate + Fromage
- Énergie : +837 ou plus
- Prix de vente min. : 351
- Pizza margherita
- Ingrédients : Épice + Tomate + Fromage + Blé
- Énergie : +818 ou plus
- Prix de vente min. : 336
- Salade délicieuse
- Ingrédients : Salade + Concombre + Légume + Épice
- Énergie : +650 ou plus
- Prix de vente min. : 292
- Sole meunière
- Ingrédients : Sole + Blé + Beurre + Citron
- Énergie : +2 337 ou plus
- Prix de vente min. : 637
- Soupe wonton
- Ingrédients : Œuf + Crevette + Blé + Oignon
- Énergie : +2 415 ou plus
- Prix de vente min. : 1000
- Sushi au thon
- Ingrédients : Thon + Algue + Riz + Gingembre
- Énergie : +1 206 ou plus
- Prix de vente min. : 413
- Taco végétarien
- Ingrédients : Maïs + Piment + Fromage + Légume
- Énergie : +925 ou plus
- Prix de vente min. : 423
- Tacos de poisson
- Ingrédients : Poisson + Maïs + Piment + Fromage
- Énergie : +1 171 ou plus
- Prix de vente min. : 448
- Udon sucré
- Ingrédients : Fruit de Dreamlight + Riz + Fruit de mer + Aliment sucré
- Énergie : +1 427 ou plus
- Prix de vente min. : 180
Les recettes de plats principaux 5 étoiles à déguster dans
- Bouillabaisse
- Ingrédients : Fruits de mer x2 + Crevette + Tomate + Légume
- Énergie : +2 114 ou plus
- Prix de vente min. : 671
- Bouillie de riz de Mushu
- Ingrédients : Riz + Œuf + Champignon + Ail + Gingembre
- Énergie : +1 658 ou plus
- Prix de vente min. : 753
- Brandade de morue
- Ingrédients : Morue + Pomme de terre + Lait + Citron + Ail
- Énergie : +2 336
- Prix de vente min. : 757
- Burger de thon
- Ingrédients : Thon + Oignon + Citron + Blé + Légume
- Énergie : +1 922 ou plus
- Prix de vente min. : 491
- Gombo
- Ingrédients : Okra + Crevette + Piment + Tomate + Oignon
- Énergie : +2 226 ou plus
- Prix de vente min. : 1 000
- Paëlla de cavalos
- Ingrédients : Cavalos + Crevette + Fruit de mer + Tomate + Riz
- Énergie : +4 550 ou plus
- Prix de vente min. : 1 700
- Pizza grecque
- Ingrédients : Épice + Tomate + Oignon + Fromage + Blé
- Énergie : +1 152 ou plus
- Prix de vente min. : 630
- Pizza végétarienne
- Ingrédients : Légumes x2 + Tomate + Fromage + Blé
- Énergie : +754 ou plus
- Prix de vente min. : 350
- Poisson créole
- Ingrédients : Poisson + Légume + Ail + Riz + Tomate
- Énergie : +822 ou plus
- Prix de vente min. : 280
- Ratatouille
- Ingrédients : Tomate + Aubergine + Courgette + Oignon + Épice
- Énergie : +1 572 ou plus
- Prix de vente min. : 914
- Salade méditerranéenne
- Ingrédients : Concombre + Tomate + Oignon + Salade + Épice
- Énergie : +976 ou plus
- Prix de vente min. : 605
- Salade ranch
- Ingrédients : Salade + Poivron + Maïs + Tomate + Oignon
- Énergie : +714 ou plus
- Prix de vente min. : 396
- Sandwich au homard
- Ingrédients : Homard + Blé + Citron + Beurre + Ail
- Énergie : +4 928 ou plus
- Prix de vente min. : 1 900
- Saumon teriyaki
- Ingrédients : Soja + Saumon + Canne à sucre + Riz + Gingembre
- Énergie : +1 726 ou plus
- Prix de vente min. : 637
- Steak de poisson spectral
- Ingrédients : Poisson de l'Ici et Là + Citron + Asperge + Poivron + Origan
- Énergie : +3 282 ou plus
- Prix de vente min. : 349
La liste des desserts de Disney Dreamlight Valley (77 recettes)
Les desserts 1 étoile à préparer dans Disney Dreamlight Valley
- Bonbon
- Ingrédients : Aliment sucré
- Énergie : +123 ou plus
- Prix de vente min. : 22
- Granité nature
- Ingrédients : Glace pilée
- Énergie : +202 ou plus
- Prix de vente min. : 180
- Milk shake
- Ingrédients : Produit laitier
- Énergie : +142 ou plus
- Prix de vente min. : 82
- Salade de fruits
- Ingrédients : Fruit
- Énergie : +450 ou plus
- Prix de vente min. : 25
Les desserts 2 étoiles à savourer dans Disney Dreamlight Valley
- Bonbon à la menthe
- Ingrédients : Menthe + Canne à sucre
- Énergie : +391 ou plus
- Prix de vente min. : 128
- Gâteaux au pain d'épices de Minnie
- Ingrédients : Blé + Gingembre
- Énergie : +379 ou plus
- Prix de vente min. : 132
- Glace pilée sucrée
- Ingrédients : Glace pilée + Aliment sucré
- Énergie : +510 ou plus
- Prix de vente min. : 219
- Pommes au caramel
- Ingrédients : Canne à sucre + Pomme
- Énergie : +638 ou plus
- Prix de vente min. : 56
- Sorbet à la menthe
- Ingrédients : Glace pilée + Menthe
- Énergie : +695 ou plus
- Prix de vente min. : 299
- Sorbet au citron
- Ingrédients : Glace pilée + Citron
- Énergie : +1 112 ou plus
- Prix de vente min. : 237
- Sorbet aux fruits
- Ingrédients : Glace pilée + Fruit
- Énergie : +857 ou plus
- Prix de vente min. : 222
- Thé aux perles
- Ingrédients : Canne à sucre + Lait
- Énergie : +714 ou plus
- Prix de vente min. : 323
Les desserts 3 étoiles à cuisiner dans Disney Dreamlight Valley
- Biscuit "Mon héros"
- Ingrédients : Blé + Beurre + Aliment sucré
- Énergie : +679 ou plus
- Prix de vente min. : 294
- Biscuits
- Ingrédients : Blé + Canne à sucre + Beurre
- Énergie : +679 ou plus
- Prix de vente min. : 294
- Chocolat chaud
- Ingrédients : Canne à sucre + Lait + Fève de cacao
- Énergie : +1 563 ou plus
- Prix de vente min. : 401
- Chocolat du printemps
- Ingrédients : Œuf jaune + Canne à sucre + Fève de cacao
- Énergie : +1 392 ou plus
- Prix de vente min. : 254
- Crème glacée
- Ingrédients : Glace pilée + Canne à sucre + Lait
- Énergie : +1 158 ou plus
- Prix de vente min. : 558
- Crème glacée de rêve
- Ingrédients : Fruit de Dreamlight + Lait + Glace pilée
- Énergie : +1 976 ou plus
- Prix de vente min. : 558
- Gâteau à la banane
- Ingrédients : Banane + Blé + Beurre
- Énergie : +1 227 ou plus
- Prix de vente min. : 308
- Gâteaux au pain d'épices d'Halloween
- Ingrédients : Blé + Citrouille + Gingembre
- Énergie : +735 ou plus
- Prix de vente min. : 1 000
- Glace à l'eau
- Ingrédients : Glace pilée + Canne à sucre + Fruit
- Énergie : +987 ou plus
- Prix de vente min. : 265
- Granité acide
- Ingrédients : Glace pilée + Citron + Canne à sucre
- Énergie : +1 257 ou plus
- Prix de vente min. : 282
- Racinette
- Ingrédients : Gingembre + Canne à sucre + Vanille
- Énergie : +690 ou plus
- Prix de vente min. : 250
- Salade de fruits rouges
- Ingrédients : Framboise + Myrtille + Groseille
- Énergie : +2 210 ou plus
- Prix de vente min. : 139
- Sorbet à la pomme
- Ingrédients : Glace pilée + Pomme + Canne à sucre
- Énergie : +1 077 ou plus
- Prix de vente min. : 271
- Tarte aux cerises
- Ingrédients : Cerise + Blé + Beurre
- Énergie : +1 497 ou plus
- Prix de vente min. : 326
- Tarte aux fruits rouges
- Ingrédients : Fruit + Blé + Beurre
- Énergie : +1 047 ou plus
- Prix de vente min. : 297
- Tarte aux groseilles de Blanche Neige
- Ingrédients : Groseille + Blé + Beurre
- Énergie : +1 677 ou plus
- Prix de vente min. : 338
- Tarte aux myrtilles
- Ingrédients : Myrtille + Blé + Beurre
- Énergie : +1 227 ou plus
- Prix de vente min. : 308
- Tarte aux pommes
- Ingrédients : Pomme + Blé + Beurre
- Énergie : +1 137 ou plus
- Prix de vente min. : 303
- Tarte féerique
- Ingrédients : Fruit de Dreamlight + Blé + Beurre
- Énergie : +1 497 ou plus
- Prix de vente min. : 324
- Thé aux perles à la framboise
- Ingrédients : Canne à sucre + Lait + Framboise
- Énergie : +1 203 ou plus
- Prix de vente min. : 377
- Thé aux perles à la groseille
- Ingrédients : Canne à sucre + Lait + Groseille
- Énergie : +1 833 ou plus
- Prix de vente min. : 418
- Thé aux perles à la menthe
- Ingrédients : Canne à sucre + Lait + Menthe
- Énergie : +1 032 ou plus
- Prix de vente min. : 460
- Thé aux perles à la noix de coco
- Ingrédients : Canne à sucre + Lait + Noix de coco
- Énergie : +1 653 ou plus
- Prix de vente min. : 406
- Truc gris
- Ingrédients : Produit laitier + Canne à sucre + Fève de cacao
- Énergie : +1 046 ou plus
- Prix de vente min. : 175
Les desserts 4 étoiles en recettes dans Disney Dreamlight Valley
- Bûche de Noël
- Ingrédients : Blé + Fève de cacao + Vanille + Cerise
- Énergie : +2 147 ou plus
- Prix de vente min. : 213
- Beignets
- Ingrédients : Colza + Blé + Œuf + Canne à sucre
- Énergie : +912 ou plus
- Prix de vente min. : 524
- Biscuits aux pépites de chocolat
- Ingrédients : Fève de cacao + Blé + Canne à sucre + Beurre
- Énergie : +1 569 ou plus
- Prix de vente min. : 373
- Biscuits du pays des merveilles
- Ingrédients : Beurre + Canne à sucre + Vanille + Blé
- Énergie : +970 ou plus
- Prix de vente min. : 406
- Cake aux fruits
- Ingrédients : Blé + Fruits x3
- Énergie : +1 511 ou plus
- Prix de vente min. : 96
- Cannoli
- Ingrédients : Blé + Fromage + Œuf + Vanille
- Énergie : +1 482
- Prix de vente min. : 678
- Cheesecake
- Ingrédients : Fromage + Blé + Canne à sucre + Fruit
- Énergie : +1 161 ou plus
- Prix de vente min. : 332
- Chocolat à la menthe
- Ingrédients : Menthe + Canne à sucre + Beurre + Fève de cacao
- Énergie : +1 827 ou plus
- Prix de vente min. : 490
- Crème glacée à la banane
- Ingrédients : Glace pilée + Banane + Lait + Canne à sucre
- Énergie : +1 884 ou plus
- Prix de vente min. : 641
- Crème glacée à la noix de coco
- Ingrédients : Glace pilée + Lait + Canne à sucre + Noix de coco
- Énergie : +2 169 ou plus
- Prix de vente min. : 661
- Crème glacée à la vanille
- Ingrédients : Glace pilée + Lait + Canne à sucre + Vanille
- Énergie : +1 475 ou plus
- Prix de vente min. : 688
- Crème glacée au chocolat
- Ingrédients : Fève de cacao + Canne à sucre + Lait + Glace pilée
- Énergie : +2 074 ou plus
- Prix de vente min. : 678
- Crêpe
- Ingrédients : Blé + Œuf + Lait + Vanille
- Énergie : +1 624 ou plus
- Prix de vente min. : 768
- Gâteau à la carotte
- Ingrédients : Carotte + Blé + Œuf + Canne à sucre
- Énergie : +908 ou plus
- Prix de vente min. : 427
- Gâteau à la noix de coco
- Ingrédients : Noix de coco + Blé + Œuf + Canne à sucre
- Énergie : +1 750 ou plus
- Prix de vente min. : 424
- Gaufres
- Ingrédients : Blé + Lait + Œuf + Aliment sucré
- Énergie : +1 455 ou plus
- Prix de vente min. : 706
- Gaufres à la confiture
- Ingrédients : Fruit + Blé + Œuf + Lait
- Énergie : +202 ou plus
- Prix de vente min. : 24
- Gaufres au beurre de cacahuète
- Ingrédients : Cacahuète + Blé + Œuf + Lait
- Énergie : +1 938 ou plus
- Prix de vente min. : 978
- Gaufres au chocolat
- Ingrédients : Fève de cacao + Blé + Œuf + Lait
- Énergie : +2 223 ou plus
- Prix de vente min. : 735
- Glace à l'eau tropicale
- Ingrédients : Glace pilée + Canne à sucre + Noix de coco + Fruit
- Énergie : +1 989 ou plus
- Prix de vente min. : 347
- Guimauves grillées
- Ingrédients : Guimauves roses x2 + Guimauves bleues x2
- Énergie : +3 470 ou plus
- Prix de vente min. : 300
- Œufs mimosas de printemps
- Ingrédients : Œuf jaune + Œuf bleu + Œuf rose + Basilic
- Énergie : +1 095 ou plus
- Prix de vente min. : 298
- Pastéis de Nata
- Ingrédients : Maïs + Œuf + Lait + Vanille
- Énergie : +1 645
- Prix de vente min. : 774
- Queue de Chat de Cheshire
- Ingrédients : Fève de cacao + Œuf + Blé + Canne à sucre
- Énergie : +1 655
- Prix de vente min. : 418
- S'mores
- Ingrédients : Guimauve rose + Guimauve bleue + Blé x2
- Énergie : +1 832
- Prix de vente min. : 156
- Sorbet aux fruits rouges
- Ingrédients : Glace pilée + Framboise + Groseille + Canne à sucre
- Énergie : +2 179 ou plus
- Prix de vente min. : 359
- Tarte meringuée
- Ingrédients : Citron + Blé + Œuf + Beurre
- Énergie : +2 014 ou plus
- Prix de vente min. : 667
Les desserts 5 étoiles de Disney Dreamlight Valley
- Banana Split
- Ingrédients : Glace pilée + Banane + Lait + Canne à sucre + Aliment sucré
- Énergie : +2 074 ou plus
- Prix de vente min. : 714
- Bol d'œufs printaniers
- Ingrédients : Œuf rose + Œuf jaune + Œuf bleu + Fève de cacao + Canne à sucre
- Énergie : +1 942 ou plus
- Prix de vente min. : 370
- Crème pâtissière et fruits
- Ingrédients : Fruits x3 + Lait + Canne à sucre
- Énergie : +2 332 ou plus
- Prix de vente min. : 497
- Cupcake à la framboise de la princesse Aurore
- Ingrédients : Lait + Blé + Beurre + Canne à sucre + Framboise
- Énergie : +1 990 ou plus
- Prix de vente min. : 738
- Cupcake de Minnie
- Ingrédients : Lait + Blé + Beurre + Canne à sucre + Pomme
- Énergie : +2 040 ou plus
- Prix de vente min. : 745
- Cupcake de sirène
- Ingrédients : Lait + Blé + Beurre + Canne à sucre + Pétoncle
- Énergie : +1 690 ou plus
- Prix de vente min. : 785
- Cupcake de Spaceship Earth
- Ingrédients : Lait + Blé + Beurre + Canne à sucre + Noix de coco
- Énergie : +2 440 ou plus
- Prix de vente min. : 772
- Cupcake de Stitch
- Ingrédients : Lait + Blé + Beurre + Canne à sucre + Myrtille
- Énergie : +2 140 ou plus
- Prix de vente min. : 751
- Gâteau d'anniversaire
- Ingrédients : Fève de cacao + Blé + Canne à sucre + Œuf + Beurre
- Énergie : +2 310 ou plus
- Prix de vente min. : 749
- Gâteau d'Aurore
- Ingrédients : Blé + Canne à sucre + Œuf + Fruit + Lait
- Énergie : +2030 ou plus
- Prix de vente min. : 786
- Gâteau de mariage
- Ingrédients : Beurre + Canne à sucre + Vanille + Œuf + Blé
- Énergie : +1 680 ou plus
- Prix de vente min. : 785
- Maison en pain d'épices
- Ingrédients : Blé + Gingembre + Canne à sucre + Vanille + Œuf
- Énergie : +1 460 ou plus
- Prix de vente min. : 641
- Red Velvet
- Ingrédients : Blé + Fromage + Œuf + Fève de cacao + Vanille
- Énergie : +2 458
- Prix de vente min. : 783
- Tarte au chocolat et à l'ail
- Ingrédients : Fromage + Fève de cacao + Ail + Œuf + Blé
- Énergie : +2 458
- Prix de vente min. : 783
Tous nos guides Disney Dreamlight Valley
La cuisine n'est évidemment pas la seule activité imaginée par Gameloft. Nous avons donc un tas de guides Disney Dreamlight Valley pour vous, que ce soit pour vous donner des astuces ou vous accompagner pendant les événements :
- Liste des codes cadeau de Disney Dreamlight Valley
- Liste complète des personnages et où les trouver facilement
- Comment obtenir des pierres de lune (Moonstones)
- Faire monter de niveau les chevaux facilement dans le DLC Wishblossom Ranch
- Par quête :
- Festival volant des parcs : Énigmes 1 & 2 - Énigmes 3 & 4 - Énigmes 5 & 6
- Memory Mania