L'événement Festival Volant des parcs 2026 se poursuit dans Disney Dreamlight Valley avec deux nouvelles énigmes à résoudre. On vous aide à les résoudre avec notre guide.

Le nouvel événement Festival volant des parcs a toujours cours. Et puisqu'une autre semaine a commencé, ça veut dire que deux nouvelles énigmes sont disponibles. Trouvez comment les résoudre facilement avec notre guide Disney Dreamlight Valley et obtenez les deux récompenses exclusives avant le 9 septembre 2026.

Avant toute chose, vous devez avoir accès au Festival volant des parcs. Si vous n'avez pas joué depuis quelques temps à Disney Dreamlight Valley, pensez donc bien à mettre à jour votre jeu. Dès que c'est fait, vous n'avez plus qu'à lancer votre partie et vous mettre en route pour prendre part aux festivités :

Rendez sur l'esplanade où un portail est apparu.

Interagissez avec le portail pour vous téléporter sur l'île du Festival volant des parcs.

Une fois sur place, trouvez les nouvelles énigmes du 26 août vers l'entrée d'Adventureland.

Capture d'écran du 19 août 2026. Gameblog.

En arrivant sur l'île du Festival volant des parcs, vous pourrez vous diriger tout droit puis regarder vers la gauche pour tomber sur une l'arche d'Adventureland. C'est là que vous attend l'énigme 3 de l'événement Disney Dreamlight Valley.

Comme vous allez le voir avec notre guide Disney Dreamlight Valley du Festival volant des parcs, l'énigme de l'entrée d'Adventureland est très simple à résoudre. En effet, pas de chasse aux objets pour celle-là. Vous devez simplement reformer un puzzle. Nous avons justement le rendu final pour vous :

Quelle est la récompense de l'énigme de l'entrée d'Adventureland du Festival volant des Parcs ?

Les nouvelles énigmes de Disney Dreamlight Valley vous donne évidemment droit à des récompenses. Ainsi, l'énigme 3 du Festival volant des parcs vous permet d'obtenir un nouvel item gratuit d'ameublement, à savoir l'arche d'Adventureland.

L'énigme 4 du Festival volant des parcs nécessite que vous réussissiez d'abord la 3. Dès que c'est fait, vous avez accès à une nouvelle zone, celle de Jungle Cruise. Poursuivez alors votre chemin jusqu'à tomber sur une structure avec 4 symboles mobiles dessus surmontés d'un chiffre romain. Normalement, vous devriez compter les animaux de la zone pour trouver lesquels correspondre à quel chiffre. Mais notre guide Disney Dreamlight Valley va vous faire gagner du temps, nous avons la réponse pour vous :

I : Serpent

II : Corbeau

III : Singe

IV : Écureuil

Quelle est la récompense de l'énigme entrée de Jungle Cruise du Festival volant des Parcs ?

Là encore, la récompense de l'énigme est à l'image de son défi. Une fois que vous l'aurez résolue avec le guide Disney Dreamlight Valley de Gameblog, vous obtiendrez une réplique de l'entrée de l'attraction Jungle Cruise pour décorer votre vallée. Et maintenant que vous en avez terminé avec les énigmes 3 et 4, il ne reste plus qu'à attendre les deux dernières du Festival volant des parcs.

Plus que deux semaines pour profiter de l'événement du Festival volant des parcs dans Disney Dreamlight Valley. Lancé du 19 août au 9 septembre 2026, il vous réserve au total 6 énigmes. Les deux dernières seront donc disponibles la semaines prochaines :

19 août : Énigme des poubelles Adventureland et énigme des plantes carnivores (notre soluce)

: Énigme des poubelles Adventureland et énigme des plantes carnivores (notre soluce) 26 août : Énigme de l'entrée d'Adventureland et énigme de combinaison des bestioles de la jungle

: Énigme de l'entrée d'Adventureland et énigme de combinaison des bestioles de la jungle 2 septembre : Énigme de restauration du jardin fleuri et quiz du Festival des Parcs