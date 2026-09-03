L'événement Festival volant des parcs continue dans Disney Dreamlight Valley avec les énigmes 5 et 6, les deux dernières à résoudre à l'aide de notre guide avant la fin des festivités.

L'événement du Festival volant des parcs va bientôt se terminer dans Disney Dreamlight Valley. Ne tardez donc pas à relancer votre partie pour aller au bout de ses défis. Deux nouvelles énigmes, la 5 et la 6, ont fait leur apparition en jeu. Nous vous aidons à les résoudre en un claquement de doigt avec notre dernier guide Disney Dreamlight Valley.

La première étape pour accéder aux énigmes de l'événement en cours dans Disney Dreamlight Valley, c'est de vous rendre sur l'île du Festival volant des parcs. Si vous arrivez en cours de route et que vous n'y avez pas encore pas encore posé le pied, il n'est pas trop tard. Voici comment faire :

Commencez par aller sur l'esplanade, vous y trouverez un portail.

Choisissez l'option d'interaction avec le portail, ce qui vous téléportera sur l'île du Festival volant des parcs.

À votre arrivée, partez à la recherche des énigmes de l'événement Disney Dreamlight Valley. Pour accéder aux énigmes 5 et 6, vous devez avoir terminé la 3ᵉ qui ouvre une nouvelle zone.



Capture d'écran du 19 août 2026. © Gameblog.

Pour lancer l'énigme 5 de Disney Dreamlight Valley, vous devez d'abord trouver les 5 parterres de fleurs vides sur l'île du Festival volant des parcs. Votre mission consistera a y planter tout un tas de de fleurs colorées. Trouvez les variétés suivantes et déposez-les dans les parterres correspondants :

Pestemon tombant : Blanc x 5 Bleu x 5 Rose x 5 Vert x 5 Violet x 10

Marguerite : Blanche x 5 Rouge x 5 Jaune x 5

Pissenlit x 5

Quelle est la récompense de l'énigme de la restauration du jardin fleuri dans Disney Dreamlight Valley ?

Cette 5ᵉ énigme de l'événement Festival volant des parcs change un peu des autres en matière de récompenses. Là, vous ne gagnerez pas le meuble avec lequel vous avez interagi pendant votre quête. Mais le cadeau reste dans le thème des festivités ! Disney Dreamlight Valley vous offre cette fois le lampadaire d'Adventureland pour décorer votre vallée.

Pour finir, le Festival volant des parcs vous réserve un petit quiz en cinq questions posées par le perroquet pirate. Cette énigme 6, qui est donc la dernière de l'événement, va vous demander de faire le tour de l'île pour compter et repérer certains éléments. Mais notre guide Disney Dreamlight Valley va vous faire gagner du temps. Voici les réponses :

Combien y a-t-il d'écureuils différents sur l'île Main Street ? Trois.

Trois. Quel film passe au Cinéma d'Oswald ? Le Lapin chanceux.

Le Lapin chanceux. Qui est le propriétaire du restaurant au Festival volant ? Tony.

Tony. Quelle heure est-il sur la Main Street de cette île ? 5h.

5h. Combien de seaux de popcorn peut-on trouver sur la Main Street de notre belle île ? Quatre.

Quelle est la récompense de l'énigme Quiz du Festival des parcs ?

Si vous répondez correctement aux 5 questions de l'énigme 6, le quiz du Festival des parcs, vous remporterez l'ultime récompense de l'événement. Il s'agit cette fois de la Fuente de la Fortuna, un dernier élément décoratif pour Disney Dreamlight Valley.

L'événement du Festival volant des parcs touchera bientôt à sa fin dans Disney Dreamlight Valley. Débuté le 19 août, les deux dernières énigmes sont sorties pas plus tard que ce mercredi. Cela dit, vous avez encore quelques jours pour toutes les résoudre. En effet, elles sont disponibles jusqu'au 9 septembre 2026 inclus. Pour rappel, voici la liste complète des énigmes et leur date de sortie :