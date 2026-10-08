Trouvez toutes les gemmes de Disney Dreamlight Valley grâce à notre guide complet avec localisation, prix d'achat chez Aladdin et de revente en boutique.
Les gemmes de Disney Dreamlight Valley, autrement dit les pierres précieuses, sont un peu partout dans la vallée. Ce guide va vous aider à les trouver en fonction de leur biome d'apparition. En plus de ça, nous avons listé pour vous le prix d'achat et de revente. Comme ça, vous saurez combien économiser si vous en avez absolument besoin ou de combien vous pourrez vous enrichir.
Comment obtenir des gemmes dans Disney Dreamlight Valley ?
Les gemmes font partie des nombreuses ressources de Disney Dreamlight Valley. Vous pouvez en trouver dans tous les biomes. Pour ce faire, vous avez besoin de la pioche royale que vous obtenez en début de jeu. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à procéder au minage sur les filon représentés sous forme de monlithes noirs contre les paroies rocheuses. Notés que ces filons réapparaissent en quelques minutes après qu'ils ont été détruits.
Aussi, depuis le 26 février 2025 et la mise à jour Histoires d'Agrabah, vous avez une autre solution pour vous procurer des gemmes dans Disney Dreamlight Valley. Cela dit, elle va vous coûter quelques pièces. En effet, l'arrivée d'Aladdin dans le jeu avec ce patch a été synonyme de l'ouverture de son stand de gemmes. Vous pouvez donc lui en acheter selon son stock.
À quoi servent les gemmes de DDV ?
Tout comme les fleurs par exemple, les gemmes de Disney Dreamlight Valley ont plusieurs utilités en jeu. Elles servent généralement pour crafter des objets, en particulier des luminaires. Vous pouvez aussi les offrir à des habitants, certains les apprécient tout particulièrement. Notez aussi qu'elles peuvent servir pour remplir des quêtes ou se revendre à bon prix pour remplir votre bourse de pièces.
La liste complète des gemmes de Disney Dreamlight Valley
Dans ce guide, vous trouverez toutes les gemmes de Disney Dreamlight Valley, le jeu de base. Nous listerons celles propres aux DLC plus tard. Mais déjà, vous allez avoir de quoi faire avec les 24 types de pierres précieuses différents. Découvrez où les miner, combien elles valent à l'achat chez Aladdin mais aussi combien vous pouvez les revendre.
Aigue-marine
- Localisation : Plage enchantée et Forêt du courage
- Prix d'achat au stand d'Aladdin : 300 pièces
- Prix de revente : 250 pièces
Aigue-marine brillante
- Localisation : Plage enchantée et Forêt du courage
- Prix d'achat au stand d'Aladdin : 1 200 pièces
- Prix de revente : 1 000 pièces
Améthyste
- Localisation : Terres oubliées et Hauteurs glacées
- Prix d'achat au stand d'Aladdin : 600 pièces
- Prix de revente : 500 pièces
Améthyste brillante
- Localisation : Terres oubliées et Hauteurs glacées
- Prix d'achat au stand d'Aladdin : 2 400 pièces
- Prix de revente : 2 000 pièces
Citrine
- Localisation : Bayou de la confiance et Plateau ensoleillée
- Prix d'achat au stand d'Aladdin : 460 pièces
- Prix de revente : 380 pièces
Citrine brillante
- Localisation : Bayou de la confiance et Plateau ensoleillée
- Prix d'achat au stand d'Aladdin : 1 820 pièces
- Prix de revente : 1 500 pièces
Cristal de vitalys
- Localisation : Mines de vitalys (Plateau ensoleillé)
- Indisponible au stand d'Aladdin
- Prix de revente : 30 pièces
Diamant
- Localisation : Terres oubliées
- Prix d'achat au stand d'Aladdin : 720 pièces
- Prix de revente : 600 pièces
Diamant brillant
- Localisation : Terres oubliées
- Prix d'achat au stand d'Aladdin : 2 880 pièces
- Prix de revente : 2 400 pièces
Émeraude
- Localisation : Forêt du courage et Bayou de la confiance
- Prix d'achat au stand d'Aladdin : 390 pièces
- Prix de revente : 325 pièces
Émeraude brillante
- Localisation : Forêt du courage et Bayou de la confiance
- Prix d'achat au stand d'Aladdin : 1 560 pièces
- Prix de revente : 1 300 pièces
Grenat
- Localisation : Esplanade et Prairie tranquille + Plaines et Désert avec le DLC A Rift in Time
- Prix d'achat au stand d'Aladdin : 190 pièces
- Prix de revente : 160 pièces
Grenat brillant
- Localisation : Esplanade et Prairie tranquille + Plaines et Désert avec le DLC A Rift in Time
- Prix d'achat au stand d'Aladdin : 770 pièces
- Prix de revente : 640 pièces
Onyx
- Localisation : Partout
- Prix d'achat au stand d'Aladdin : 360 pièces
- Prix de revente : 300 pièces
Péridot
- Localisation : Praire tranquille et Plage enchantée + Près et Promenade avec le DLC A Rift in Time
- Prix d'achat au stand d'Aladdin : 240 pièces
- Prix de revente : 200 pièces
Péridot brillant
- Localisation : Praire tranquille et Plage enchantée + Près et Promenade avec le DLC A Rift in Time
- Prix d'achat au stand d'Aladdin : 960 pièces
- Prix de revente : 800 pièces
Rubis
- Localisation : Localisation : Mines de vitalys (Plateau ensoleillé) + Champs Élysées, Plaines ardentes et Ombre de la statue avec le DLC The Storybook Vale
- Prix d'achat au stand d'Aladdin : 420 pièces
- Prix de revente : 350 pièces
Rubis brillant
- Localisation : Localisation : Mines de vitalys (Plateau ensoleillé) + Champs Élysées, Plaines ardentes, Ombre de la statue et Mont Olympe avec le DLC The Storybook Vale
- Prix d'achat au stand d'Aladdin : 1 680 pièces
- Prix de revente : 1 400 pièces
Saphir
- Localisation : Mines de vitalys (Plateau ensoleillé)
- Prix d'achat au stand d'Aladdin : 420 pièces
- Prix de revente : 350 pièces
Saphir brillant
- Localisation : Mines de vitalys (Plateau ensoleillé)
- Prix d'achat au stand d'Aladdin : 1 680 pièces
- Prix de revente : 1 400 pièces
Topaze
- Localisation : Esplanade + Quais et Cour avec le DLC A Rift in Time + Relure avec le DLC The Storybook Vale
- Prix d'achat au stand d'Aladdin : 290 pièces
- Prix de revente : 240 pièces
Topaze brillante
- Localisation : Esplanade + Quais et Cour avec le DLC A Rift in Time + Relure avec le DLC The Storybook Vale
- Prix d'achat au stand d'Aladdin : 1 150 pièces
- Prix de revente : 960 pièces
Tourmaline
- Localisation : Hauteurs glacées et Plateau ensoleillé
- Prix d'achat au stand d'Aladdin : 500 pièces
- Prix de revente : 420 pièces
Tourmaline brillante
- Localisation : Hauteurs glacées et Plateau ensoleillé
- Prix d'achat au stand d'Aladdin : 2 020 pièces
- Prix de revente : 1 600 pièces
Nos autres guides et astuces DDV
Vous le savez déjà sûrement si vous êtes un joueur aguerri, mais Disney Dreamlight Valley est un jeu très riche. Que vous commenciez où que vous ayez mis le pied depuis longtemps dans la vallée, nous accompagnons dans votre partie avec une tonne de guides DDV. Rien qu'avec ces astuces, vous devriez profiter encore mieux de l'aventure :