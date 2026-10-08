Les gemmes de Disney Dreamlight Valley, autrement dit les pierres précieuses, sont un peu partout dans la vallée. Ce guide va vous aider à les trouver en fonction de leur biome d'apparition. En plus de ça, nous avons listé pour vous le prix d'achat et de revente. Comme ça, vous saurez combien économiser si vous en avez absolument besoin ou de combien vous pourrez vous enrichir.

Comment obtenir des gemmes dans Disney Dreamlight Valley ?

Les gemmes font partie des nombreuses ressources de Disney Dreamlight Valley. Vous pouvez en trouver dans tous les biomes. Pour ce faire, vous avez besoin de la pioche royale que vous obtenez en début de jeu. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à procéder au minage sur les filon représentés sous forme de monlithes noirs contre les paroies rocheuses. Notés que ces filons réapparaissent en quelques minutes après qu'ils ont été détruits.

Aussi, depuis le 26 février 2025 et la mise à jour Histoires d'Agrabah, vous avez une autre solution pour vous procurer des gemmes dans Disney Dreamlight Valley. Cela dit, elle va vous coûter quelques pièces. En effet, l'arrivée d'Aladdin dans le jeu avec ce patch a été synonyme de l'ouverture de son stand de gemmes. Vous pouvez donc lui en acheter selon son stock.

© Gameloft

À quoi servent les gemmes de DDV ?

Tout comme les fleurs par exemple, les gemmes de Disney Dreamlight Valley ont plusieurs utilités en jeu. Elles servent généralement pour crafter des objets, en particulier des luminaires. Vous pouvez aussi les offrir à des habitants, certains les apprécient tout particulièrement. Notez aussi qu'elles peuvent servir pour remplir des quêtes ou se revendre à bon prix pour remplir votre bourse de pièces.

La liste complète des gemmes de Disney Dreamlight Valley

Dans ce guide, vous trouverez toutes les gemmes de Disney Dreamlight Valley, le jeu de base. Nous listerons celles propres aux DLC plus tard. Mais déjà, vous allez avoir de quoi faire avec les 24 types de pierres précieuses différents. Découvrez où les miner, combien elles valent à l'achat chez Aladdin mais aussi combien vous pouvez les revendre.

Les mines de vitalys ont ouvert avec Scar. © Gameloft

Aigue-marine

Localisation : Plage enchantée et Forêt du courage

: Plage enchantée et Forêt du courage Prix d'achat au stand d'Aladdin : 300 pièces

: 300 pièces Prix de revente : 250 pièces

Aigue-marine brillante

Localisation : Plage enchantée et Forêt du courage

: Plage enchantée et Forêt du courage Prix d'achat au stand d'Aladdin : 1 200 pièces

: 1 200 pièces Prix de revente : 1 000 pièces

Améthyste

Localisation : Terres oubliées et Hauteurs glacées

: Terres oubliées et Hauteurs glacées Prix d'achat au stand d'Aladdin : 600 pièces

: 600 pièces Prix de revente : 500 pièces

Améthyste brillante

Localisation : Terres oubliées et Hauteurs glacées

: Terres oubliées et Hauteurs glacées Prix d'achat au stand d'Aladdin : 2 400 pièces

: 2 400 pièces Prix de revente : 2 000 pièces

Citrine

Localisation : Bayou de la confiance et Plateau ensoleillée

Bayou de la confiance et Plateau ensoleillée Prix d'achat au stand d'Aladdin : 460 pièces

460 pièces Prix de revente : 380 pièces

Citrine brillante

Localisation : Bayou de la confiance et Plateau ensoleillée

: Bayou de la confiance et Plateau ensoleillée Prix d'achat au stand d'Aladdin : 1 820 pièces

: 1 820 pièces Prix de revente : 1 500 pièces

Cristal de vitalys

Localisation : Mines de vitalys (Plateau ensoleillé)

: Mines de vitalys (Plateau ensoleillé) Indisponible au stand d'Aladdin

Prix de revente : 30 pièces

Diamant

Localisation : Terres oubliées

: Terres oubliées Prix d'achat au stand d'Aladdin : 720 pièces

: 720 pièces Prix de revente : 600 pièces

Diamant brillant

Localisation : Terres oubliées

: Terres oubliées Prix d'achat au stand d'Aladdin : 2 880 pièces

: 2 880 pièces Prix de revente : 2 400 pièces

Émeraude

Localisation : Forêt du courage et Bayou de la confiance

: Forêt du courage et Bayou de la confiance Prix d'achat au stand d'Aladdin : 390 pièces

: 390 pièces Prix de revente : 325 pièces

Émeraude brillante

Localisation : Forêt du courage et Bayou de la confiance

: Forêt du courage et Bayou de la confiance Prix d'achat au stand d'Aladdin : 1 560 pièces

: 1 560 pièces Prix de revente : 1 300 pièces

Grenat

Localisation : Esplanade et Prairie tranquille + Plaines et Désert avec le DLC A Rift in Time

: Esplanade et Prairie tranquille + Plaines et Désert avec le DLC A Rift in Time Prix d'achat au stand d'Aladdin : 190 pièces

: 190 pièces Prix de revente : 160 pièces

Grenat brillant

Localisation : Esplanade et Prairie tranquille + Plaines et Désert avec le DLC A Rift in Time

: Esplanade et Prairie tranquille + Plaines et Désert avec le DLC A Rift in Time Prix d'achat au stand d'Aladdin : 770 pièces

: 770 pièces Prix de revente : 640 pièces

Onyx

Localisation : Partout

: Partout Prix d'achat au stand d'Aladdin : 360 pièces

: 360 pièces Prix de revente : 300 pièces

Péridot

Localisation : Praire tranquille et Plage enchantée + Près et Promenade avec le DLC A Rift in Time

: Praire tranquille et Plage enchantée + Près et Promenade avec le DLC A Rift in Time Prix d'achat au stand d'Aladdin : 240 pièces

: 240 pièces Prix de revente : 200 pièces

Péridot brillant

Localisation : Praire tranquille et Plage enchantée + Près et Promenade avec le DLC A Rift in Time

: Praire tranquille et Plage enchantée + Près et Promenade avec le DLC A Rift in Time Prix d'achat au stand d'Aladdin : 960 pièces

: 960 pièces Prix de revente : 800 pièces

Rubis

Localisation : Localisation : Mines de vitalys (Plateau ensoleillé) + Champs Élysées, Plaines ardentes et Ombre de la statue avec le DLC The Storybook Vale

: : Mines de vitalys (Plateau ensoleillé) + Champs Élysées, Plaines ardentes et Ombre de la statue avec le DLC The Storybook Vale Prix d'achat au stand d'Aladdin : 420 pièces

: 420 pièces Prix de revente : 350 pièces

Rubis brillant

Localisation : Localisation : Mines de vitalys (Plateau ensoleillé) + Champs Élysées, Plaines ardentes, Ombre de la statue et Mont Olympe avec le DLC The Storybook Vale

: : Mines de vitalys (Plateau ensoleillé) + Champs Élysées, Plaines ardentes, Ombre de la statue et Mont Olympe avec le DLC The Storybook Vale Prix d'achat au stand d'Aladdin : 1 680 pièces

: 1 680 pièces Prix de revente : 1 400 pièces

Saphir

Localisation : Mines de vitalys (Plateau ensoleillé)

: Mines de vitalys (Plateau ensoleillé) Prix d'achat au stand d'Aladdin : 420 pièces

: 420 pièces Prix de revente : 350 pièces

Saphir brillant

Localisation : Mines de vitalys (Plateau ensoleillé)

: Mines de vitalys (Plateau ensoleillé) Prix d'achat au stand d'Aladdin : 1 680 pièces

: 1 680 pièces Prix de revente : 1 400 pièces

Topaze

Localisation : Esplanade + Quais et Cour avec le DLC A Rift in Time + Relure avec le DLC The Storybook Vale

: Esplanade + Quais et Cour avec le DLC A Rift in Time + Relure avec le DLC The Storybook Vale Prix d'achat au stand d'Aladdin : 290 pièces

: 290 pièces Prix de revente : 240 pièces

Topaze brillante

Localisation : Esplanade + Quais et Cour avec le DLC A Rift in Time + Relure avec le DLC The Storybook Vale

: Esplanade + Quais et Cour avec le DLC A Rift in Time + Relure avec le DLC The Storybook Vale Prix d'achat au stand d'Aladdin : 1 150 pièces

: 1 150 pièces Prix de revente : 960 pièces

Tourmaline

Localisation : Hauteurs glacées et Plateau ensoleillé

: Hauteurs glacées et Plateau ensoleillé Prix d'achat au stand d'Aladdin : 500 pièces

: 500 pièces Prix de revente : 420 pièces

Tourmaline brillante

Localisation : Hauteurs glacées et Plateau ensoleillé

: Hauteurs glacées et Plateau ensoleillé Prix d'achat au stand d'Aladdin : 2 020 pièces

: 2 020 pièces Prix de revente : 1 600 pièces

Nos autres guides et astuces DDV

Vous le savez déjà sûrement si vous êtes un joueur aguerri, mais Disney Dreamlight Valley est un jeu très riche. Que vous commenciez où que vous ayez mis le pied depuis longtemps dans la vallée, nous accompagnons dans votre partie avec une tonne de guides DDV. Rien qu'avec ces astuces, vous devriez profiter encore mieux de l'aventure :