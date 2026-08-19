Disney Dreamlight Valley ouvre un nouvel événement avec des récompenses à gagner pendant trois semaines. Découvrez avec nous comment résoudre les énigmes des Festivals volants des Parcs.

Un événement en chasse rapidement un autre dans Disney Dreamlight Valley. Ainsi, dès aujourd'hui démarre les Festivals volants des Parcs, qui s'étendra jusqu'au 9 septembre 2026. Voilà de quoi vous occuper pour un moment, donc. Cependant, ce serait dommage de passer à côté des récompenses à gagner. On vous aide à résoudre les deux premières énigmes dans ce guide Dreamlight Valley.

Comment participer à l'événement Festivals volants des parcs de Disney Dreamlight Valley ?

La première chose à savoir pour le nouvel événement Disney Dreamlight Valley, c'est évidemment la manière d'accéder au Festival volant des Parcs. Tout d'abord, commencez par mettre votre jeu à jour. Une fois que cela est fait, vous pouvez lancer le jeu pour participer aux festivités et résoudre les deux première en suivant ces étapes :

Sur l'Esplanade, examinez le portail nouvellement apparu pour être téléporté sur l'île du Festival volant des Parcs.

Lancez le jeu régulièrement pour participer aux défis de l'île et découvrir les nouvelles énigmes hebdomadaires

Fiez-vous aux indices pour trouver les items de la Vallée indispensables pour résoudre certaines énigmes.

Capture d'écran du 19 août 2026. Gameblog.

Comment résoudre l'égnime 1 « Poubelles Adventureland » ?

Disponible à partir du 19 août 2026, la première énigme au Festival volant des Parcs de Disney Dreamlight Valley est l'énigme des poubelles. Vous trouverez les bennes tout de suite sur votre droite, près du petit stand, dès que vous entrez sur l'île. Mais pour réussir ce défi, vous allez devoir accomplir une mission bien précise :

Ramassez 20 détritus sur l'île du Festival volant des Parcs.

Placez les 20 détritus dans les poubelles à l'entrée.

Vous trouverez les différents détritus à travers la map de l'événement Disney Dreamlight Valley. Vous trouverez la plupart à proximité des différents stands du Festival. Nous vous conseillons aussi de penser aux coins plus cachés. Typiquement, il y en a un cachez à côté des rails près de la haie, quand vous retournez en arrière dans le bâtiment à l'entrée de l'île. Cette énigme est relativement simple à résoudre, le tout étant de trouver les détritus éparpillés.

Quelle est la récompense de l'énigme des poubelles du Festival volant des Parcs ?

Comme tout événement de Disney Dreamlight Valley, le Festival volant des Parcs vous donne droit à des récompenses. En l'occurrence, vous en aurez une par énigme résolue. Celle des poubelles Adventureland vous donnera droit, vous vous en doutez peut-être... aux fameuses poubelles ! Elles vous serviront de mobilier pour habiller votre Vallée ensuite.

Comment résoudre l'égnime 2 « Plantes carnivores » ?

Le Festival volant des Parcs continue en ce 19 août, et ce, jusqu'à début septembre. Ainsi, une deuxième tâche vous attend pendant ce nouvel événement de Disney Dreamlight Valley. Il s'agit cette fois de l'énigme des plantes carnivores. Celle-là débutera à partir du moment où vous trouverez un coffre rouge sur l'île, installé contre un bâtiment juste derrière un petit stand à pop corn.

À l'intérieur de ce coffre rouge, vous trouverez une recette pour améliorer votre arrosoir. Celle-ci est essentielle pour l'énigme des plantes carnivores. Mais l'énigme Disney Dreamlight Valley ne s'arrête pas là. Rendez-vous à l'entrée du parc. Au niveau du bâtiment par lequel vous êtes arrivé, vous trouverez un établi. Réalisez ici une potion désherbante à l'aide des ingrédients suivants :

10 Penstemon tombant violet

3 Grenat

3 Aigue-marine

1 Fiole vide

Une fois la potion prête, appliquez-la sur votre arrosoir. Partez ensuite à la recherche des 6 plantes carnivores de l'île pour les désherber. Celle-ci sont encore plus faciles à trouver que les détritus d'avant, car assez voyantes dans le décor. Là encore, nous vous conseillons dans ce guide Disney Dreamlight Valley de penser aux recoins inhabituelles. Par exemple, il y en a une près des rails, à l'endroit où vous aviez justement trouvé un détritus pour l'énigme précédente. Passez aussi devant le labyrinthe où une autre vous attend.

Quelle est la récompense de l'énigme des plantes carnivores du Festival volant des Parcs ?

Si on aime bien les codes gratuits pour Disney Dreamlight Valley, ça a toujours quelque chose de satisfaisant d'avoir un cadeau avoir avoir accompli une quête. Ainsi, comme pour la précédente énigme du jour, celle de la plante carnivore vous permet de remporter une décoration à l'effigie de ladite plante. Voilà de quoi apporter un peu de piquant à votre Vallée.

Les dates des énigmes de Disney Dreamlight Valley

L'événement du Festivals volants des Parcs de Disney Dreamlight Valley va s'étendre sur 3 semaines, du 19 août au 9 septembre 2026. De plus, les nouvelles énigmes arriveront par deux à chaque fois. Voici donc les dates à partir desquelles elle seront disponibles en jeu :

19 août : Énigme des poubelles Adventureland et énigme des plantes carnivores

: Énigme des poubelles Adventureland et énigme des plantes carnivores 26 août : Énigme de l'entrée d'Adventureland et énigme de combinaison des bestioles de la jungle

: Énigme de l'entrée d'Adventureland et énigme de combinaison des bestioles de la jungle 2 septembre : Énigme de restauration du jardin fleuri et quiz du Festival des Parcs

Notez que toutes les énigmes de l'événement peuvent être résolues jusqu'au 9 septembre. Cela signifie que vous avez 21 jours pour faire celle d'aujourd'hui. En revanche, vous n'aurez qu'une semaine pour accomplir les derniers défis. Ne tardez peut-être pas trop pour faire les premiers afin de ne pas être surchargé sur la fin. Bonne partie de Disney Dreamlight Valley à vous !