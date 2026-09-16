Disney Dreamlight Valley entame son Memory Mania 2026, un événement très prisé des joueuses et des joueurs puisqu'il permet de gagner un nouveau compagnon.

Memory Mania revient dans Disney Dreamlight Valley avec une édition 2026 qui va encore vous permettre d'avoir une belle récompense. En cours pendant deux semaines, c'est l'occasion pour vous d'obtenir un nouveau compagnon prêt à vous aider en jeu. Notre guide DDV est justement là pour vous aider à gagner votre nouveau cadeau.

Quand se déroule l'événement Memory Mania 2026 dans Disney Dreamlight Valley ?

Disney Dreamlight Valley fait revenir l'événement Memory Mania tous les ans depuis 2024 pour célébrer l'univers de Vice-Versa. Les joueuses et joueurs l'attendent donc impatiemment à la rentrée. Pour l'édition 2026, les festivités s'étalent sur deux semaines, du 16 au 29 septembre 2026.

L'événement Memory Mania 2026 de Disney Dreamlight Valley, comme les précédents, ne requiert pas de condition particulière. Pour y participer, vous devez simplement avoir votre jeu bien à jour et vérifier que votre PC ou console est bien connecté à Internet. Si c'est le cas, alors vous pourrez profiter des festivités dès que vous lancerez votre partie.

© Disney / Gameloft

Comment obtenir la nouvelle récompense de septembre 2026 ?

Depuis 2 ans, Disney Dreamlight Valley vous offre un compagnon animalier grâce à l'événement Memory Mania. À chaque fois il est associé à une émotion, de manière à coller à l'univers de Vice-Versa. Pour l'édition 2026, vous aurez un nouveau volatile à remporter :

Oie Noir Secret Profond, compagnon de jardinage

Pour obtenir le compagnon lié Oie Noir Secret Profond à partir du 16 septembre 2026, commencez par aller parler à Joie. Celle-ci a une quête pour vous qui va se dérouler sur plusieurs jours. Elle est relativement simple à résoudre puisque chaque tâche consiste à retrouver un objet perdu dans Disney Dreamlight Valley. Dès que vous avez tout, vous obtiendrez votre récompense.

Les anciens compagnons Disney Dreamlight Valley à gagner avec Memory Mania

Si Memory Mania 2026 vous permet d'obtenir un nouveau compagnon dans Disney Dreamlight Valley, vous pouvez toujours accomplir les missions liées aux éditions précédentes. En récoltant 200 souvenirs dans la vallée et les royaumes, vous pourrez remporter une statue. Passez également du temps avec Joie et Tristesse pour gagner la tenue de hockey de Riley. Enfin, 5 autres compagnons sont déblocables pendant cet événement :

Nostalgie ➞ Lièvre Envie (compléter le Souvenir du Trophée de hockey)

Croissance ➞ Écureuil Anxiété (compléter le Souvenir de l'équipement de hockey)

Joie ➞ Corbeau Ennui (compléter le Souvenir du gâteau d'anniversaire)

Accomplissement ➞ Tortue Embarras (réunir les 3 précédents Souvenirs)

Nostalgie ➞ Capybara Nostalgie (compléter le Souvenir du téléphone de Riley en ramassant 10 morceaux de mobiles dispersés par terre autour du restaurant de Rémy)

Tous nos guides Disney Dreamlight Valley sur Gameblog

On pense à vous ! En plus de l'événement Memory Mania 2026, nous avons préparé plusieurs guides Disney Dreamlight Valley pour aider dans votre partie. Plusieurs listes complètes vous attendent, mais aussi des astuces pour gagner de l'argent facilement et plus encore :