Découvrez quand les personnages de la vallée sont chez eux ou au restaurant pour les trouver à coup sûr dans notre guide Disney Dreamlight Valley.

Que ce soit pour une quête ou entretenir vos relations, ce n'est pas toujours évident d'anticiper où vous pourrez croiser les habitants de la vallée. Mais avec ce guide Disney Dreamlight Valley, vous saurez quand les personnages se reposent dans leur maison ou sont dans un des restaurant de la map, celui de Rémy ou de Tiana. Notre liste comprend également tous les héros et villains des différents DLC. C'est le meilleur moyen de savoir où vous rendre pour les trouver.

Routine des personnages de base de Disney Dreamlight Valley

Le jeu de base de Disney Dreamlight Valley comprend à ce jour 53 personnnages gratuits qui vaquent quotiennement à leurs occupations. Ça peut donc être la course quand vous en cherchez un en particulier. C'est pourquoi notre guide des heures où ils sont chez eux ou au restaurant va vous faciliter la vie :

Aladdin (Aladdin) À la maison : 13 à 17 heures Au restaurant : 8 à 10 heures, puis 22 heures à minuit

(Aladdin) Alice (Alice au pays des merveilles) À la maison : 11 à 15 heures Au restaurant : 9 à 11 heures, puis 18 à 20 heures

(Alice au pays des merveilles) Anna (La Reine des neiges) À la maison : 4 à 8 heures Au restaurant : 8 à 10 heures, puis 20 à 22 heures

(La Reine des neiges) Ariel (La Petite Sirène) À la maison : 5 à 9 heures Au restaurant : N'y va pas

(La Petite Sirène) Belle (La Belle et la Bête) À la maison : 5 à 9 heures Au restaurant : 13 à 15 heures, puis minuit à 2 heures

(La Belle et la Bête) Bête (La Belle et la Bête) À la maison : 7 heures à 11 heures Au restaurant : 13 à 15 heures, puis minuit à 2 heures

(La Belle et la Bête) Big Ben (La Belle et la Bête) À la maison : 22 heures à 10 heures Au restaurant : ? heures à ? heures

(La Belle et la Bête) Buzz l'éclair (Toy's Story) À la maison : 22 heures à 2 heures Au restaurant : N'y va pas

(Toy's Story) Chat du Cheshire (Alice au pays des merveilles) À la maison : Toujours chez lui Au restaurant : N'y va pas

(Alice au pays des merveilles) Cendrillon (Cendrillon) À la maison : Pas de repos chez elle Au restaurant : 11 à 13 heures, puis 20 à 22 heures

(Cendrillon) Clochard (La Belle et le Clochard) À la maison : aléatoirement sur un créneau de 2 heures entre 11 et 19 heures Au restaurant : 5 à 7 heures, puis 19 à 21 heures

(La Belle et le Clochard) Daisy Duck (Univers des canards) À la maison : 4 heures à 8 heures Au restaurant : midi à 14 heures, puis minuit à 2 heures

(Univers des canards) Dingo (Mickey Mouse) À la maison : 5 heures à 9 heures Au restaurant : 11 à 13 heures, puis 23 à 1 heure

(Mickey Mouse) Donald Duck (Univers des canards) À la maison : 7 heures à 11 heures Au restaurant : 13 heures à 15 heures, puis 1 heure à 3 heures

(Univers des canards) Elsa (La Reine des neiges) À la maison : 2 heures à 6 heures Au restaurant : 10 à 12 heures, puis 21 à 23 heures

(La Reine des neiges) Eric (La Petite Sirène) À la maison : 7 heures à 11 heures Au restaurant : 11 à 13 heures, puis 23 à 1 heure

(La Petite Sirène) Hercules (Hercules) À la maison : 16 à 18 heures Au restaurant : 11 à 13 heures, puis 20 à 22 heures

(Hercules) Jack Skellington (L'Étrange Noël de Mr Jack) À la maison : 22 à minuit Au restaurant : 3 à 5 heures, puis 15 à17 heures

(L'Étrange Noël de Mr Jack) Jasmine (Aladdin) À la maison : midi à 16 heures Au restaurant : 8 à 10 heures, puis 20 à 22 heures

(Aladdin) Joie (Vice Versa) À la maison : Pas de repos chez elle Au restaurant : N'y va pas

(Vice Versa) Kristoff (La Reine des neiges) À la maison : 22 à 2 heures Au restaurant : 3 à 5 heures, puis 15 à 17 heures

(La Reine des neiges) Lady (La Belle et le Clochard) À la maison : aléatoirement sur un créneau de 2 heures entre 14 et 19 heures Au restaurant : 9 à 11 heures, puis 19 à 21 heures

(La Belle et le Clochard) L'Oublié (Disney Dreamlight Valley) À la maison : Pas de repos Au restaurant : midi à 14 heures, puis de 21 à 23 heures

(Disney Dreamlight Valley) Lumière (La Belle et la Bête) À la maison : 22 heures à minuit Au restaurant : N'y va pas

(La Belle et la Bête) Marraine la Fée (Cendrillon) À la maison : 1 à 5 heures Au restaurant : 12 à 14 heures, minuit à 2 heures

(Cendrillon) Maui (Vaiana) À la maison : 1 à 5 heures Au restaurant : 5 à 7 heures, puis 18 à 20 heures

(Vaiana) Mère Gothel (Raiponce) À la maison : 1 à 5 heures Au restaurant : 5 à 7 heures, puis 17 à 19 heures

(Raiponce) Merlin (Merlin l'enchanteur) À la maison : Ne se repose pas chez lui Au restaurant : 7 à 9 heures, puis 19 à 21 heures

(Merlin l'enchanteur) Mickey (Mickey Mouse) À la maison : 22 à 2 heures Au restaurant : 2 à 4 heures, puis 14 à 16 heures

(Mickey Mouse) Mike Wazowski (Monstres & Cie.) À la maison : 1 à 5 heures Au restaurant : midi à 14 heures, puis 19 à 21 heures

(Monstres & Cie.) Minnie (Mickey Mouse) À la maison : 22 à 2 heures Au restaurant : 11 à 13 heures, puis minuit à 2 heures

(Mickey Mouse) Mulan (Mulan) À la maison : 1 à 5 heures Au restaurant : 10 à midi, 22 heures à minuit

(Mulan) Mushu (Mulan) À la maison : minuit à 4 heures Au restaurant : N'y va pas

(Mulan) Nala (Le Roi Lion) À la maison : minuit à 4 heures Au restaurant : 4 à 6 heures, puis 16 à 18 heures

(Le Roi Lion) Olaf (La Reine des neiges) À la maison : 3 à 7 heures Au restaurant : 10 à midi, 22 heures à minuit

(La Reine des neiges) Peter Pan (Peter Pan) À la maison : 20 à minuit Au restaurant : 10 à midi, puis 14 à 16 heures

(Peter Pan) Phill (Hercules) À la maison : 15 à 16 heures Au restaurant : 8 à 10 heures, puis 14 à 16 heures

(Hercules) Picsou (Univers des canards) À la maison : ? à ? heures Au restaurant : ? à ? heures

(Univers des canards) Pocahontas (Pocahontas) À la maison : 15 à 16 heures Au restaurant : 9 à 11 heures, puis 18 à 20 heures

(Pocahontas) Pumbaa (Le Roi Lion) À la maison : Pas de repos chez lui Au restaurant : midi à 14 heures, puis 22 heures à minuit

(Le Roi Lion) Ralph (Les Mondes de Ralph) À la maison : minuit à 4 heures Au restaurant : 5 à 7 heures, puis 17 à 19 heures

(Les Mondes de Ralph) Rémy (Ratatouille) À la maison : 21 à 1 heure Au restaurant : Service en salle dans son restaurant de 11 à 14 heures

(Ratatouille) Sally (L'Étrange Noël de Mr Jack) À la maison : 23 à minuit Au restaurant : 13 à 15 heures, puis 19 à 21 heures

(L'Étrange Noël de Mr Jack) Scar (Le Roi Lion) À la maison : 2 à 6 heures Au restaurant : 6 à 8 heures, puis 18 à 20 heures

(Le Roi Lion) Simba (Le Roi Lion) À la maison : 1 à 5 heures Au restaurant : 5 à 7 heures, puis 17 à 19 heures

(Le Roi Lion) Stitch (Lilo & Stitch) À la maison : 22 à 2 heures Au restaurant : 8 à 10 heures, puis 20 à 22 heures

(Lilo & Stitch) Tiana (La Princesse et la Grenouille) À la maison : 2 à 6 heures Au restaurant : Service en salle dans son restaurant de 6 à 8 heures, puis de 15 à 17 heures

(La Princesse et la Grenouille) Timon (Le Roi Lion) À la maison : Ne se repose pas chez lui Au restaurant : midi à 14 heures, puis de 19 à 21 heures

(Le Roi Lion) Tristesse (Vice Versa) À la maison : Pas de repos chez elle Au restaurant : N'y va pas

(Vice Versa) Ursula (La Petite Sirène) À la maison : minuit à 4 heures Au restaurant : N'y va pas

(La Petite Sirène) Vanellope (Les Mondes de Ralph) À la maison : 7 à 11 heures Au restaurant : 5 à 7 heures, puis de 17 à 19 heures

(Les Mondes de Ralph) Wall-E (Wall-E) À la maison : 3 à 7 heures Au restaurant : N'y va pas

(Wall-E) Woody (Toy's Story) À la maison : 2 à 6 heures Au restaurant : N'y va pas

(Toy's Story) Vaiana (Vaiana) À la maison : 22 à 2 heures Au restaurant : 3 à 5 heures, 14 à 17 heures

(Vaiana)

La routine de tous les personnages des DLC de Disney Dreamlight Valley

Même si Disney Dreamlight Valley ajoute régulièrement des personnages via ses mises à jour gratuites, il se décline également en plusieurs DLC. Trois sont sortis à ce jour, tandis que le 4ᵉ se prépare. Notre guide vous dévoile donc aussi les habitudes de tous les personages des extensions suivantes :

A Rift in Time

© Disney / Gameloft

EVE (Wall-E) À la maison : 3 heures à 7 heures Au restaurant : N'y va pas

(Wall-E) Jafar (Aladdin) À la maison : X heures à X heures Au restaurant : 14 heures à 16 heures, puis 23 heures à 1 heure

(Aladdin) Gaston (La Belle et la Bête) À la maison : ? heures à ? heures Au restaurant : 7 à 9 heures, puis 19 à 21 heures

(La Belle et la Bête) Oswald (Oswald) À la maison : 1 à 5 heures Au restaurant : 9 à 11 heures, puis 20 à 22 heures

(Oswald) Raiponce (Raiponce) À la maison : 2 à 6 heures Au restaurant : 8 à 10 heures, puis 16 à 18 heures

(Raiponce)

The Storybook Vale

© Disney / Gameloft

Aurore (La Belle au bois dormant) À la maison : 10 à 14 heures Au restaurant : 6 à 8 heures, puis 19 à 21 heures

(La Belle au bois dormant) Flynn (Raiponce) À la maison : ? à ? heures Au restaurant : 9 à 11 heures, puis 18 à 20 heures

(Raiponce) Hades (Hercules) À la maison : 6 à 10 heures Au restaurant : midi à 14 heures, puis de 17 à 19 heures

(Hercules) Maléfique (La Belle au bois dormant) À la maison : 9 à 13 heures Au restaurant : 22 heures à minuit

(La Belle au bois dormant) Mérida (Rebelle) À la maison : 3 à 4 heures Au restaurant : 5 à 7 heures, puis 17 à 19 heures

(Rebelle)

Whishblossom Ranch

© Disney / Gameloft

Blanche-Neige (Blance-Neige) À la maison : Pas de repos chez elle Au restaurant : 21 à 23 heures

(Blance-Neige) Cruella de Vill (Les 101 Dalmatiens) À la maison : 3 à 7 heures, puis 9 à 11 heures et enfin midi à 14 heures Au restaurant : 10 à 14 heures, puis 20 à 22 heures

(Les 101 Dalmatiens) Fée Clochette (Peter Pan) À la maison : 3 à 4h30, puis 6 à 7 heures, 9 à 13 heures et enfin 15 à 17 heures Au restaurant : 18 à 20 heures

(Peter Pan) Tigrou (Winnie l'ourson) À la maison : Ne se repose pas chez lui Au restaurant : 2 à 6 heures

(Winnie l'ourson)

Tous nos guides Disney Dreamlight Valley sur Gameblog

Gameloft a développé un jeu très riche avec plein de facettes différentes. Nous avons donc prévu de vous accompagner du mieux que nous pouvons dans votre partie avec plusieurs guides Disney Dreamlight Valley. Voici tous ceux disponibles à ce jour :