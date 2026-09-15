Découvrez quand les personnages de la vallée sont chez eux ou au restaurant pour les trouver à coup sûr dans notre guide Disney Dreamlight Valley.
Que ce soit pour une quête ou entretenir vos relations, ce n'est pas toujours évident d'anticiper où vous pourrez croiser les habitants de la vallée. Mais avec ce guide Disney Dreamlight Valley, vous saurez quand les personnages se reposent dans leur maison ou sont dans un des restaurant de la map, celui de Rémy ou de Tiana. Notre liste comprend également tous les héros et villains des différents DLC. C'est le meilleur moyen de savoir où vous rendre pour les trouver.
Routine des personnages de base de Disney Dreamlight Valley
Le jeu de base de Disney Dreamlight Valley comprend à ce jour 53 personnnages gratuits qui vaquent quotiennement à leurs occupations. Ça peut donc être la course quand vous en cherchez un en particulier. C'est pourquoi notre guide des heures où ils sont chez eux ou au restaurant va vous faciliter la vie :
- Aladdin (Aladdin)
- À la maison : 13 à 17 heures
- Au restaurant : 8 à 10 heures, puis 22 heures à minuit
- Alice (Alice au pays des merveilles)
- À la maison : 11 à 15 heures
- Au restaurant : 9 à 11 heures, puis 18 à 20 heures
- Anna (La Reine des neiges)
- À la maison : 4 à 8 heures
- Au restaurant : 8 à 10 heures, puis 20 à 22 heures
- Ariel (La Petite Sirène)
- À la maison : 5 à 9 heures
- Au restaurant : N'y va pas
- Belle (La Belle et la Bête)
- À la maison : 5 à 9 heures
- Au restaurant : 13 à 15 heures, puis minuit à 2 heures
- Bête (La Belle et la Bête)
- À la maison : 7 heures à 11 heures
- Au restaurant : 13 à 15 heures, puis minuit à 2 heures
- Big Ben (La Belle et la Bête)
- À la maison : 22 heures à 10 heures
- Au restaurant : ? heures à ? heures
- Buzz l'éclair (Toy's Story)
- À la maison : 22 heures à 2 heures
- Au restaurant : N'y va pas
- Chat du Cheshire (Alice au pays des merveilles)
- À la maison : Toujours chez lui
- Au restaurant : N'y va pas
- Cendrillon (Cendrillon)
- À la maison : Pas de repos chez elle
- Au restaurant : 11 à 13 heures, puis 20 à 22 heures
- Clochard (La Belle et le Clochard)
- À la maison : aléatoirement sur un créneau de 2 heures entre 11 et 19 heures
- Au restaurant : 5 à 7 heures, puis 19 à 21 heures
- Daisy Duck (Univers des canards)
- À la maison : 4 heures à 8 heures
- Au restaurant : midi à 14 heures, puis minuit à 2 heures
- Dingo (Mickey Mouse)
- À la maison : 5 heures à 9 heures
- Au restaurant : 11 à 13 heures, puis 23 à 1 heure
- Donald Duck (Univers des canards)
- À la maison : 7 heures à 11 heures
- Au restaurant : 13 heures à 15 heures, puis 1 heure à 3 heures
- Elsa (La Reine des neiges)
- À la maison : 2 heures à 6 heures
- Au restaurant : 10 à 12 heures, puis 21 à 23 heures
- Eric (La Petite Sirène)
- À la maison : 7 heures à 11 heures
- Au restaurant : 11 à 13 heures, puis 23 à 1 heure
- Hercules (Hercules)
- À la maison : 16 à 18 heures
- Au restaurant : 11 à 13 heures, puis 20 à 22 heures
- Jack Skellington (L'Étrange Noël de Mr Jack)
- À la maison : 22 à minuit
- Au restaurant : 3 à 5 heures, puis 15 à17 heures
- Jasmine (Aladdin)
- À la maison : midi à 16 heures
- Au restaurant : 8 à 10 heures, puis 20 à 22 heures
- Joie (Vice Versa)
- À la maison : Pas de repos chez elle
- Au restaurant : N'y va pas
- Kristoff (La Reine des neiges)
- À la maison : 22 à 2 heures
- Au restaurant : 3 à 5 heures, puis 15 à 17 heures
- Lady (La Belle et le Clochard)
- À la maison : aléatoirement sur un créneau de 2 heures entre 14 et 19 heures
- Au restaurant : 9 à 11 heures, puis 19 à 21 heures
- L'Oublié (Disney Dreamlight Valley)
- À la maison : Pas de repos
- Au restaurant : midi à 14 heures, puis de 21 à 23 heures
- Lumière (La Belle et la Bête)
- À la maison : 22 heures à minuit
- Au restaurant : N'y va pas
- Marraine la Fée (Cendrillon)
- À la maison : 1 à 5 heures
- Au restaurant : 12 à 14 heures, minuit à 2 heures
- Maui (Vaiana)
- À la maison : 1 à 5 heures
- Au restaurant : 5 à 7 heures, puis 18 à 20 heures
- Mère Gothel (Raiponce)
- À la maison : 1 à 5 heures
- Au restaurant : 5 à 7 heures, puis 17 à 19 heures
- Merlin (Merlin l'enchanteur)
- À la maison : Ne se repose pas chez lui
- Au restaurant : 7 à 9 heures, puis 19 à 21 heures
- Mickey (Mickey Mouse)
- À la maison : 22 à 2 heures
- Au restaurant : 2 à 4 heures, puis 14 à 16 heures
- Mike Wazowski (Monstres & Cie.)
- À la maison : 1 à 5 heures
- Au restaurant : midi à 14 heures, puis 19 à 21 heures
- Minnie (Mickey Mouse)
- À la maison : 22 à 2 heures
- Au restaurant : 11 à 13 heures, puis minuit à 2 heures
- Mulan (Mulan)
- À la maison : 1 à 5 heures
- Au restaurant : 10 à midi, 22 heures à minuit
- Mushu (Mulan)
- À la maison : minuit à 4 heures
- Au restaurant : N'y va pas
- Nala (Le Roi Lion)
- À la maison : minuit à 4 heures
- Au restaurant : 4 à 6 heures, puis 16 à 18 heures
- Olaf (La Reine des neiges)
- À la maison : 3 à 7 heures
- Au restaurant : 10 à midi, 22 heures à minuit
- Peter Pan (Peter Pan)
- À la maison : 20 à minuit
- Au restaurant : 10 à midi, puis 14 à 16 heures
- Phill (Hercules)
- À la maison : 15 à 16 heures
- Au restaurant : 8 à 10 heures, puis 14 à 16 heures
- Picsou (Univers des canards)
- À la maison : ? à ? heures
- Au restaurant : ? à ? heures
- Pocahontas (Pocahontas)
- À la maison : 15 à 16 heures
- Au restaurant : 9 à 11 heures, puis 18 à 20 heures
- Pumbaa (Le Roi Lion)
- À la maison : Pas de repos chez lui
- Au restaurant : midi à 14 heures, puis 22 heures à minuit
- Ralph (Les Mondes de Ralph)
- À la maison : minuit à 4 heures
- Au restaurant : 5 à 7 heures, puis 17 à 19 heures
- Rémy (Ratatouille)
- À la maison : 21 à 1 heure
- Au restaurant : Service en salle dans son restaurant de 11 à 14 heures
- Sally (L'Étrange Noël de Mr Jack)
- À la maison : 23 à minuit
- Au restaurant : 13 à 15 heures, puis 19 à 21 heures
- Scar (Le Roi Lion)
- À la maison : 2 à 6 heures
- Au restaurant : 6 à 8 heures, puis 18 à 20 heures
- Simba (Le Roi Lion)
- À la maison : 1 à 5 heures
- Au restaurant : 5 à 7 heures, puis 17 à 19 heures
- Stitch (Lilo & Stitch)
- À la maison : 22 à 2 heures
- Au restaurant : 8 à 10 heures, puis 20 à 22 heures
- Tiana (La Princesse et la Grenouille)
- À la maison : 2 à 6 heures
- Au restaurant : Service en salle dans son restaurant de 6 à 8 heures, puis de 15 à 17 heures
- Timon (Le Roi Lion)
- À la maison : Ne se repose pas chez lui
- Au restaurant : midi à 14 heures, puis de 19 à 21 heures
- Tristesse (Vice Versa)
- À la maison : Pas de repos chez elle
- Au restaurant : N'y va pas
- Ursula (La Petite Sirène)
- À la maison : minuit à 4 heures
- Au restaurant : N'y va pas
- Vanellope (Les Mondes de Ralph)
- À la maison : 7 à 11 heures
- Au restaurant : 5 à 7 heures, puis de 17 à 19 heures
- Wall-E (Wall-E)
- À la maison : 3 à 7 heures
- Au restaurant : N'y va pas
- Woody (Toy's Story)
- À la maison : 2 à 6 heures
- Au restaurant : N'y va pas
- Vaiana (Vaiana)
- À la maison : 22 à 2 heures
- Au restaurant : 3 à 5 heures, 14 à 17 heures
La routine de tous les personnages des DLC de Disney Dreamlight Valley
Même si Disney Dreamlight Valley ajoute régulièrement des personnages via ses mises à jour gratuites, il se décline également en plusieurs DLC. Trois sont sortis à ce jour, tandis que le 4ᵉ se prépare. Notre guide vous dévoile donc aussi les habitudes de tous les personages des extensions suivantes :
A Rift in Time
- EVE (Wall-E)
- À la maison : 3 heures à 7 heures
- Au restaurant : N'y va pas
- Jafar (Aladdin)
- À la maison : X heures à X heures
- Au restaurant : 14 heures à 16 heures, puis 23 heures à 1 heure
- Gaston (La Belle et la Bête)
- À la maison : ? heures à ? heures
- Au restaurant : 7 à 9 heures, puis 19 à 21 heures
- Oswald (Oswald)
- À la maison : 1 à 5 heures
- Au restaurant : 9 à 11 heures, puis 20 à 22 heures
- Raiponce (Raiponce)
- À la maison : 2 à 6 heures
- Au restaurant : 8 à 10 heures, puis 16 à 18 heures
The Storybook Vale
- Aurore (La Belle au bois dormant)
- À la maison : 10 à 14 heures
- Au restaurant : 6 à 8 heures, puis 19 à 21 heures
- Flynn (Raiponce)
- À la maison : ? à ? heures
- Au restaurant : 9 à 11 heures, puis 18 à 20 heures
- Hades (Hercules)
- À la maison : 6 à 10 heures
- Au restaurant : midi à 14 heures, puis de 17 à 19 heures
- Maléfique (La Belle au bois dormant)
- À la maison : 9 à 13 heures
- Au restaurant : 22 heures à minuit
- Mérida (Rebelle)
- À la maison : 3 à 4 heures
- Au restaurant : 5 à 7 heures, puis 17 à 19 heures
Whishblossom Ranch
- Blanche-Neige (Blance-Neige)
- À la maison : Pas de repos chez elle
- Au restaurant : 21 à 23 heures
- Cruella de Vill (Les 101 Dalmatiens)
- À la maison : 3 à 7 heures, puis 9 à 11 heures et enfin midi à 14 heures
- Au restaurant : 10 à 14 heures, puis 20 à 22 heures
- Fée Clochette (Peter Pan)
- À la maison : 3 à 4h30, puis 6 à 7 heures, 9 à 13 heures et enfin 15 à 17 heures
- Au restaurant : 18 à 20 heures
- Tigrou (Winnie l'ourson)
- À la maison : Ne se repose pas chez lui
- Au restaurant : 2 à 6 heures
Tous nos guides Disney Dreamlight Valley sur Gameblog
Gameloft a développé un jeu très riche avec plein de facettes différentes. Nous avons donc prévu de vous accompagner du mieux que nous pouvons dans votre partie avec plusieurs guides Disney Dreamlight Valley. Voici tous ceux disponibles à ce jour :