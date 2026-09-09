Saison après saison, Disney Dreamlight Valley continue de faire ce qu’il fait de mieux : grandir comme un poussin de Donald Duck sous stéroïdes. Gameloft ne manque jamais une occasion de répondre aux nombreuses demandes de la communauté et de la surprendre de temps en temps avec une nouveauté dont personne n’avait osé rêver.

Entre un DLC avec Winnie l’Ourson, Lizzie McGuire et Hannah Montana en cosmétiques So 2000, l’arrivée de Ralph ou encore celle d’Hercule, la Vallée a particulièrement été occupée cette année. Et voilà qu’au lieu de souffler, la petite troupe de Gameloft a décidé d’aller chercher de l’air ailleurs en mettant les joueurs sous l’eau, littéralement. Bienvenue dans Disney Dreamlight Valley The Keepsake Sea, l’extension payante qui nous permettra enfin de troquer les bottes de jardinage contre une queue de poisson en devenant une sirène. Ariel peut ranger son coquillage, la concurrence arrive. Nous avons pu voir le DLC lors d’une longue présentation lors de la Gamescom 2026 et ça valait le coup de retenir sa respiration.

Pimp my Petite Sirène

« C'est l'un des plus grands fantasmes des fans », avoue Riley Wignall, lead narrative designer. Mais avant de sauter dans le grand bain, il faudra évidemment passer par la case personnalisation. Comme souvent, le studio compte bien nous laisser barboter longtemps dans les menus avant d’aller piquer une tête dans les profondeurs avec des options particulièrement nombreuses. « Nous ne voulons pas que les joueurs soient simplement une sirène, mais LA sirène de leurs rêves », nous explique Wignall. The Keepsake Sea vous laissera la mainmise sur la forme de votre sirène, sa queue, ses oreilles, son armure, leurs couleurs, leurs motifs et bien d’autres détails qui devraient effectivement permettre aux joueurs de créer la sirène la plus classe de tout Atlantica.

Que vous souhaitiez être une princesse, une créature plus féerique ou une guerrière des profondeurs, les possibilités semblent suffisamment nombreuses pour laisser parler les fantasmes des petits enfants qui regardaient La Petite Sirène émerveillés. Mieux encore, tout n’était pas finalisé lors de cette première présentation, il y a encore plus de choix. De notre côté la tendance était à la « Guerrière Némo », avec queue de poisson, armure, bracelets et suffisamment de métal pour en imposer face à Aquaman. Parce que l’océan ne verse pas dans le sexisme, tout comme Disney Dreamlight Valley pour qui l’inclusivité est importante, l’ensemble des options sera également disponible pour les personnages masculins. Pas de jaloux.

Sous l’océaaaaaan

Notre Guerrière Nemo est alors allée chercher directement son chemin sous l’eau, sans se faire prier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Gameloft a soigné son grand plongeon. Les environnements marins rayonnent de jolies teintes bleues et roses, avec une direction artistique particulièrement chatoyante. Chaque recoin semble avoir été chouchouté, jusqu'aux animations de nage qui changent selon la queue choisie. Le vrai luxe de la vie de sirène n’est pas tant d’apprécier la beauté des lieux, mais de pouvoir le faire sans jamais reprendre son souffle ni vider sa barre d’énergie, tout en pouvant pêcher en un coup de nageoire ou ramasser des ressources aquatiques sans lever le petit doigt. « On voulait que ce soit aussi calme et cosy que possible », précise Gameloft. Si la baignade en surface sera ouverte partout où il y a de l’eau, la vie sous-marine, elle, reste cantonnée à la zone dédiée à Disney Dreamlight Valley The Keepsake Sea.

Comme Disney Dreamlight Valley reste un grand bac à sable pour les créatifs, tout se décore sous l’eau, y compris la maison que l’on pourra relocaliser dans les abysses si l’appel de la mer l’emporte sur la vie champêtre. A quelques exceptions près, tous les meubles et décorations seront mis à contribution pour bâtir l’Atlantide de vos rêves. Puisque la loi de la gravité n’est pas la même sous l’eau, The Keepsake Sea proposera pour la première fois de décorer sur un axe vertical. Il sera ainsi possible de faire flotter des bâtiments et des plateformes dans les profondeurs, puis de décorer leur surface pour mieux nager en dessous. « Au-delà de la personnalisation et de la décoration, il y a beaucoup de possibilités de gameplay sous l’eau et de secrets », tease l’équipe, mais ils attendront la sortie du DLC pour être découverts. Tout comme l’animation réservée à nos visiteurs. Simba, Ralph ou encore Pluto continueront de traîner avec nous sous l’eau, mais dans de petits sous-marins taillés sur mesure.

Casting Olympien pour Disney Dreamlight Valley The Keepsake Sea

La vie de sirène ne se résumera pas à nager avec les poissons. Disney Dreamlight Valley The Keepsake Sea proposera, comme toujours, plusieurs biomes dont certains situés à la surface. C’est d’ailleurs là que les joueurs feront la rencontre d’un des nouveaux personnages réservés à l’extension : Milo Thatch du film Atlantis. « On est super heureux de l’inclure. Atlantide était l’un des grands favoris au sein de la communauté et dans nos équipes », nous explique Wignall. Le chercheur sera fidèle à lui-même : timide, un peu nerd, gêné dès qu’on pointe un appareil photo sur lui, mais irrésistiblement adorable. Le contraste avec Mégara, qui posera ses valises dans la Vallée quelques mois après Hercule, sera très prononcé. La jeune femme n’a rien perdu de son légendaire sass et semble avoir adopté un mot d’ordre pour son arrivée : « slay ». Les séances de selfies improvisées suffisent à le confirmer.

« C’était un personnage vraiment marrant à écrire personnellement, surtout ses quêtes », raconte Wignall. Au début, elle ne se souviendra pas du joueur, mais une fois leur amitié renouée, elle deviendra progressivement plus chaleureuse et jouera même un rôle dans la progression de l’histoire du DLC. « On est super heureux d’apporter de nouvelles histoires pour Meg avec ce twist à la Disney Dreamlight Valley qui rassemble des personnages qui n’ont jamais interagi ensemble », explique la lead narrative designer, chargée d’écrire ses dialogues et ses quêtes.

Le roi des Pirates, ce sera toi !

Tout le monde n’a pas la fibre sirène et pour les âmes plus terre-à-terre, Disney Dreamlight Valley The Keepsake Sea proposera de voguer sur un navire personnalisable. Et qui mieux que Jack Sparrow himself pour vous enseigner les rudiments de la piraterie ? Le corsaire le plus célèbre de Disney débarque dans la vallée et l’équipe s’est visiblement fait plaisir sur les mimiques, la gestuelle et les poses à selfie, seuls éléments montrés pour l’instant, qui suffisent à confirmer que Disney Dreamlight Valley a capté parfaitement le maniérisme si particulier du personnage. Dans le jeu, il jouera surtout les mentors en matière de navigation, avec des conseils parfois un peu douteux, dont la fiabilité sera probablement inversement proportionnelle à son taux de rhum.

Gameloft nous a déjà confirmé qu’il sera possible de créer son propre drapeau pirate, que plusieurs skins pour l’extérieur et l’intérieur du bateau pourront être débloquées au fil de l’aventure, et que deux villageois pourront être assignés pour voguer avec nous. Puisque naviguer sans musique est aussi triste qu’un feu de camp sans chamallows, des chants marins berceront nos aventures sur les mers. Et, finalement, ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. « Ce n’est qu’un petit morceau du DLC », nous explique la lead narrative designer, alors que deux autres biomes pointent fièrement à l’horizon, que d’autres personnages seront annoncés ultérieurement et qu’une pléthore de flore, de faune, de nouvelles recettes et de meubles à confectionner nous attend en novembre à la sortie de Disney Dreamlight Valley The Keepsake Sea. On risque encore de couler des heures entières, mais au sens propre, cette fois.