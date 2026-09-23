Disney Dreamlight Valley démarre la saison d'Halloween aujourd'hui avec la mise à jour Season of Scares. Une première quête hebdomadaire vous attend, on a déjà la solution pour vous.

Qui dit nouvel événement, dit nouveau guide Disney Dreamlight Valley. Alors que l'automne démarre en ce 23 septembre 2026, le jeu de Gameloft ouvre la Season of Scares avec une mise à jour gratuite et la lancement du Halloween d'Oogie Boogie. Le croque-mitaine du film L'Étrange Noël de Mr Jack vous prépare plusieurs défis jusqu'à fin octobre avec des récompenses à gagner. Découvrez celui de la semaine 1.

Comme chaque année à cette période, le monde de Disney Dreamlight Valley s'accorde drôlement avec l'ambiance de L'Étrange Noël de Mr Jack. Pour 2026, c'est même Oogie Boogie en personne qui s'occupe des festivités avec son événement d'Halloween. Mais pour le découvrir, vous devez avoir progresser dans l'histoire et avoir restaurer les premiers lieux :

La Prairie tranquille

Le magasin de Picsou

Le restaurant Chez Rémy

Si vous avez déjà fini les prémisses de Disney Dreamlight Valley, vous pouvez donc déjà accéder à l'événement Halloween d'Oogie Boogie. Pour découvrir le défi de la semaine 1, rendez-vous directement au magasin de Picsou. Parlez au fameux canard à propos du mystérieux miroir qui vient d'apparaître. Il s'agit en réalité d'un portail vers un nouveau lieu où le croque-mitaine vous attend avec une cadeau à la clé.

Comment réussir le défi « Invasion d'Halloween » pour la semaine 1 de l'événement Oogie Boogie ?

L'invasion d'Halloween est le défi de la semaine 1 de l'événement mené par Oogie Boogie dans Disney Dreamlight Valley. Pour y participer, commencez par parler au croque-mitaine. Il vous propose de faire tourner sa roue de la chance. Sauf que celle-ci ne marche pas ! Vous allez devoir récupérer une nouvelle ressource pour l'alimenter :

10 Essence de peur

Ça tombe bien ! Oogie Boogie a justement un petit jeu à vous proposer pour gagner cette ressource. Acceptez alors de jouer une partie de Tape-Citrouille. Pour faire simple, c'est un genre de tape taupe façon Disney Dreamlight Valley : avec votre pioche, vous devez écraser les cucurbitacée quand ils apparaissent. Tapez-en 10 pour récolter suffisamment d'Essence de peur.

Ensuite, vous pouvez allez voir Oogie Boogie pour tourner enfin la roue de la chance. Sauf qu'une malédiction d'Halloween frappe la vallée quand vous actionnez la manivelle. Pour répondre au défi 1 de l'événement de Disney Dreamlight Valley, vous devez réaliser plusieurs actions :

Aider Mickey à repousser 3 insectes d'Oogie Boogie

Aider Dingo à se débarrasser de 4 insectes d'Oogie Boogie

Retirer les 8 citrouilles apparues dans la Prairie tranquille et même sur l'Esplanade

Avec tout ça, vous gagnez encore un tas d'Essence de peur. C'est l'occasion de retourner voir à nouveau Oogie Boogie. Actionnez la roue de la chance sans crainte cette fois, car elle va vous faire gagner la récompense du défi « Invasion d'Halloween » correspondant à la semaine 1 de l'événement Disney Dreamlight Valley.

Calendrier de l'événement Halloween d'Oogie Boogie dans Disney Dreamlight Valley

Tout juste lancé, l'événement Halloween d'Oogie Boogie de Disney Dreamlight Valley se déroule sur 6 semaines au total. Ainsi, vous pourrez relever un défi hebdomadaire jusqu'au début du mois de novembre 2026 :

23 au 29 septembre ( Semaine 1 ) : L'invasion de Halloween

) : L'invasion de Halloween 30 septembre au 6 octobre ( Semaine 2 ) : Le contrat d'Oogie Boogie

) : Le contrat d'Oogie Boogie 7 au 13 octobre ( Semaine 3 ) : Le Fantôme dans le tableau

) : Le Fantôme dans le tableau 14 au 20 octobre ( Semaine 4 ) : Mission sauvetage

) : Mission sauvetage 21 au 27 octobre ( Semaine 5 ) : Que le jeu commence

) : Que le jeu commence 28 octobre au 3 novembre (Semaine 6) : Le grand jeu d'Oogie Boogie

Il faut aussi savoir que vous n'avez pas besoin de répondre à chaque défi d'Halloween de Disney Dreamlight Valley en une semaine. Si vous en manquez une, vous pourrez la rattraper après. L'important pour obtenir toutes les récompenses de l'événement est de réussir toutes les quêtes confiées par Oogie Boogie d'ici au 3 novembre 2026.

Garder Oogie Boogie et Zero dans la vallée

La cerise sur le gâteau avec l'événement Halloween de 2026 est qu'il vous permettra de débloquer Oogie Boogie comme habitant de la vallée. Vous pourrez également adopter Zero, le chien fantôme de L'Étrange Noël de Mr Jack, comme compagnon de Disney Dreamlight Valley.

Pour que les deux personnages iconiques de L'Étrange Noël de Mr Jack dans votre partie de Disney Dreamlight Valley, vous devez avoir commencé et terminé toutes les quêtes d'Oogie Boogie pendant l'événement Halloween. C'est donc une occasion à ne vraiment pas louper !