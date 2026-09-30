Alors que l’automne commence à nous livrer ses premières nappes de feuilles mortes, Disney Dreamlight Valley s’est déjà mis dans le thème d’Halloween. Pour la première fois dans l’histoire du jeu, Gameloft propose en effet un personnage qui ne pourra être récupéré que temporairement, c’est-à-dire que vous aurez une date limite pour commencer sa quête autrement vous devrez attendre l’année suivante pour l’inviter. Farceur comme pas deux, Oogie Boogie demandera alors de compléter une série de six défis, à entamer avant le 4 novembre 2026, donc, qui seront déployés chaque mercredi pendant six semaines. Le second défi d’Oogie Boogie est maintenant disponible dans Disney Dreamlight Valley et nous vous livrons la soluce pour le terminer en toute simplicité.

La soluce pour terminer le défi 2 d'Oogie Boogie dans Disney Dreamlight Valley

Si vous avez déjà terminé le premier défi d’Oogie Boogie, vous recevrez automatiquement un nouveau courrier dans votre boîte aux lettres lorsque vous allumerez le jeu. Récupérez-le afin de lancer le second challenge du futur habitant, qui fera rapidement de vous un sous-fifre. Cette fois, il vous demandera d’aller effrayer les habitants de la Vallée en récoltant des fantômes, puis en allant les lâcher chez certains d’entre eux. « Réveille les trois fantômes dans mon antre, récupère-les dans cette lanterne à fantômes et relâche-les dans la maison des villageois », vous dit-il exactement. En la terminant, vous obtiendrez en récompense un puits aux fantômes à utiliser librement dans Disney Dreamlight Valley.





Emplacement des trois fantômes de la quête

Pour ce faire, il vous suffira de récupérer les trois entités qui traînent chez lui, deux aux pieds des escaliers, le dernier au bout des marches situées à droite de son antre. Une fois que vous aurez capturé les fantômes, il est temps de retourner dans la Vallée. Notez qu’il sera nécessaire de s’équiper du masque d’Am, Stram ou Gram, obtenus en déclenchant sa première quête dans Disney Dreamlight Valley, et de la lanterne qu’il vient juste de vous donner pour y parvenir.

Allez dans votre boîte à lettres, vous recevrez un nouveau courrier d’Oogie Boogie

Récupérez la lettre pour démarrer la quête « Le contrat d’Oogie Boogie »

Allez dans la boutique de Picsou pour traverser le miroir

Donnez la lettre au maître des lieux

Tournez la roue et retournez lui parler pour devenir « le sous-fifre d’Oogie Boogie »

Equipez-vous de la lanterne à fantômes et équipez-vous du masque de Am, Stram ou GramTrouvez les trois fantômes dans l’antre d’Oogie Boogie Le premier se trouve au rez-de-chaussée, juste à gauche des marches rouges situées sur la gauche Le second vous attend juste à côté des marches à droite Vous tomberez sur le troisième en montant les marches à droite



Il vous faudra alors la décorer dans le thème. En réalité, il vous suffira de disposer 5 objets de l’événement Halloween de Disney Dreamlight Valley, accessibles dans l’onglet meuble, puis sur l’icône représentant Oogie Boogie pour compléter rapidement cette étape. S’ensuivra ensuite une série d’allers-retours, chez Mickey, Merlin et Rémy. Retournez ensuite chez Picsou afin de traverser le miroir, où Oogie Boogie vous donnera une dernière requête : lui préparer un Ragoût de serpent et d’araignée. Appétissant !

Retournez ensuite dans la Vallée et décorez-la avec des objets dans le thème d’Halloween

Pour ce faire, allez dans la catégorie meubles, puis cliquez sur l’icône avec Oogie Boogie. Vous pouvez juste mettre 5 objets aléatoires

Rendez-vous ensuite à la maison de Mickey et parlez-lui pour relâcher les fantômes

Rendez ensuite visite à Merlin, puis chez Rémy pour attraper un fantôme

C’est sans doute la tâche la plus ardue du défi 2 d’Oogie Boogie de sa quête dans Disney Dreamlight Valley. Vous seriez sans doute tenté de trouver une formule à quatre ingrédients, mais il n’en faudra que trois : des oeufs, des algues et des bananes mûres. Sélectionnez-les sur le stand puis préparez-les dans la marmite et régalez votre hôte. Cela mettra fin à sa seconde quête. En attendant la suite la semaine prochaine, vous découvrirez, au retour dans la Vallée, une récompense : le Puits aux fantômes. En l’installant, vous pourrez interagir avec pour voir de petits fantômes sortir.