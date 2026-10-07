Débloquez le chien Zero de L'Étrange Noël de Mr Jack dans Disney Dreamlight Valley avec la solution du défi 3 de l'événement Oogie Boogie.

C'est enfin la semaine tant attendu de l'événement Oogie Boogie dans Disney Dreamlight Valley. Grâce au défi 3, 'Le Fantôme du portrait', vous allez pouvoir débloquer Zero, le chien éthéré du film L'Étrange Noël de Mr Jack, en tant que compagnon. Mais pour y parvenir, il faut d'abord résoudre l'énigme du moment. Justement, on a la solution pour vous.

Peut-être que vous n'avez pas encore pris part aux festivités d'Halloween dans Disney Dreamlight Valley. Sachez qu'il n'est pas encore trop tard. L'événement Oogie Boogie se déroule sur 6 semaines, du 23 septembre jusqu'au 3 novembre 2026. Pour le débloquer, vous devez d'une part avoir mis à jour votre jeu et, d'autre part, rempli quelques conditions :

Avoir accès à la Prairie tranquille

Ouvrir le magasin de Picsou

Avoir accès au Château

Débloquer Rémy et son restaurant

Vous remplirez ses conditions en suivant simplement les premières quêtes du début de Disney Dreamlight Valley. Lorsque ce sera bon, vous pourrez vous adresser à Picsou qui semble inquiet à propos d'un certain objet dans sa boutique. En effet, il a exposé un étrange miroir vert au rez-de-chaussée. En interagissant avec, vous serez téléporté dans une nouvelle zone où Oogie Boogie vous attend chaque semaine pour vous proposer des défis avec du contenu gratuit à gagner.

Quelle est la solution de l'énigme Le Fantôme du portrait dans Disney Dreamlight Valley ?

Ce mercredi 7 octobre, Oogie Boogie vous attend pour le défi 3 de l'événement Disney Dreamlight Valley. Armé du nouveau ticket de la Roue de la chance envoyé dans votre boîte aux lettres, allez parler au croque-mitaine dans l'antre du miroir. Il a besoin d'un coup de main. Pour l'aider, voici la marche à suivre qui va vous permettre de résoudre l'énigme du 'Fantôme du miroir' :

Parlez à Picsou pour aider Oogie Boogie.

Posez la boîte qu'on vient de vous donner près des escalier au premier étage.

Parlez à Oogie Boogie, puis sabotez la Roue de la chance à l'aide de votre pioche.

Récupérez les rouages de la Roue.

Récupérez également le diluant de la peinture pour l'utiliser avec votre arrosoir.

Une fois la peinture appliquée à l'arrosoir, servez-vous en sur le Tableau hanté.

© Disney / Gameloft

Une fois que vous aurez arrosé le tableau hanté de Disney Dreamlight Valley, vous le verrez disparaître sous vos yeux. Retournez parler à Oogie Boogie pour comprendre le tour qu'il vient de vous jouer. Finalement, le défi 3 de l'événement Halloween n'est pas fini, voici la dernière étape :

Arrosez le véritable tableau de Zero exposé dans la zone du miroir.

Malheureusement, Zero est toujours bloqué dedans alors allez parler à Merlin l'enchanteur pour obtenir de l'aide.

Retournez dans l'antre du miroir d'Oogie Boogie.

Cherchez tous les dessins de Zero qui y sont éparpillés.

Collectez également 5 Essence de Zero.

Combinez l'Essence de Zero à l'établi de la zone du Mirroir pour créer un véritable diluant.

Ajoutez ce dernier à votre arrosoir.

Arrosez à nouveau le tableau hanté.

Ça y est, vous avez libéré Zero du portrait ! Maintenant que vous avez résolu le défi 3 de l'événement Halloween 2026, vous pouvez confronter Oogie Boogie. Ce faisant, vous obtiendrez la récompense de la semaine.

Quelle est la récompense du défi 3 d'Oogie Boogie dans Disney Dreamlight Valley ?

Le défi 3 de l'événement Oogie Boogie vous donne droit à 2 récompenses gratuites pour Disney Dreamlight Valley. Non seulement il vous permet de récupérer des rouages de la Roue de la chance (qui pourraient être utiles dans les prochaines semaines d'Halloween), mais il vous permet surtout de débloquer le chien Zero comme compagnon. C'est évidemment le cadeau parfait pour tous les fans de L'Étrange Noël de Mr Jack.

Tous les guides de l'événement Oogie Boogie

Invasion d'Halloween, solution du défi 1

Contrat d'Oogie Boogie, solution du défi 2

Fantôme dans le tableau, solution du défi 3 (guide actuel)

Mission de sauvetage, solution du défi 4 (guide à venir)

Que les jeux commencent, solution du défi 5 (guide à venir)

Grand jeu d'Oogie Boogie, solution du défi 6 (guide à venir)