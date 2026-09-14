Gagner de l'argent est souvent le nerf de la guerre dans les jeux service, et cela est tout aussi vrai pour les Moonstones. Notre guide Disney Dreamlight Valley des pierres de lune va vous aider à récolter plus facilement la monnaie premium du jeu de Gameloft. Nous avons répertorié pour vous nos meilleures méthodes pour remplir votre bourse gratuitement, mais aussi les méthodes payantes.

À quoi servent les pierres de lune, ou Moonstones, de Disney Dreamlight Valley ?

Plusieurs monnaies rythment l'économie interne de Disney Dreamlight Valley. Mais la plus emblématique, ce sont les pierres de lune (ou Moonstones en version originale). Cette monnaie premium est particulièrement prisée en raison de ce qu'elle permet d'obtenir en jeu. Elles servent surtout dans deux cas :

Débloquer le palier premium de la Voie des étoiles (2 500 pierres de lune) pour avoir plus de récompenses

(2 500 pierres de lune) pour avoir plus de récompenses Acheter des tenues et items dans la boutique premium

En moyenne, vous pouvez récolter facilement entre 1 500 et 2 000 pierres de lune par mois. Cela dit, il est bon de rappeler qu'elles ont uniquement une vocation esthétique. Elles sont un moyen d'acheter du contenu in-game pour décorer la vallée de Disney Dreamlight Valley et habiller votre personnage. En revanche, elles n'aident en aucun cas à avancer dans l'histoire, les quête ou les événements du jeu.

Les meilleures méthodes pour avoir des Pierres de lune dans Disney Dreamlight Valley

Comme vous allez le voir avec notre guide Disney Dreamlight Valley des pierres de lune, le studio Gameloft a pensé à plusieurs manières gratuites de récolter cette monnaie in-game. Rien qu'en jouant, vous pourrez en effet gagner quelques Moonstones par-ci, par-là. On vous donne toutes les explications.

Le coffre bleu quotidien pour quelques pierres de lune de plus

C'est le moyen qui nous vient tout de suite en tête quand on pense à se faire des pierres de lune dans Disney Dreamlight Valley. Chaque jour, un coffre bleu apparaît dans l'un des biomes du jeu. À l'exception des royaumes ou d'une maison, il peut apparaître n'importe où. Alors cherchez-le à chaque fois pour être sûr de récolter quelques Moonstones de plus :

Récompense du coffre bleu quotidien : 50 pierres de lune / jour

© Gameloft

Les DreamSnaps de Disney Dreamlight Valley vous donne des pierres de lune

Rapidement après avoir avancé dans l'aventure de Disney Dreamlight Valley, vous débloquez les DreamSnaps. Il s'agit de défis photo hebdomadaires avec une thématique. En votant pour les photos soumises par d'autres joueuses et joueurs, vous pouvez récolter une petite somme de Moonstones. Mais c'est en soumettant votre propre cliché que vous pouvez éventuellement gagner le gros lot selon les votes que vous obtenez :

Récompense en votant pour les DreamSnaps : 50 pierres de lune / semaine

: 50 pierres de lune / semaine Récompense selon votre rang DreamSnap : 300 à 12 000 pierres de lune / semaine

© Gameloft

Les récompenses de la Voie des étoiles (Star Path)

Cette dernière méthode gratuite de notre guide Disney Dreamlight Valley pour avoir des pierres de lune s'appuie sur le palier gratuit de la Voie des étoiles (Star Path). Ce système inspiré des passe de combat de free-to-play bien connus vous invite à remplir des missions pour obtenir plusieurs centaines de Moonstones. Qui plus est, si vous avez débloqué le palier premium, non seulement vous avez des missions supplémentaires pour gagner plus d'argent, vous avez aussi des packs de pierres de lune offerts :

Récompense de la Voie des étoiles gratuite : 500 pierres de lune / Star Path

: 500 pierres de lune / Star Path Récompense de la Voie des étoiles premium : 1 500 pierres de lune / Star Path

Des pierres de lune bonus offertes par le studio

Soyez enfin attentifs aux communications directes de Gameloft. Il arrive que le studio offre exceptionnellement des pierres de lune pour Disney Dreamlight Valley dans certaines situations. Par exemple, si le jeu rencontre des problèmes de serveur, il peut vous en offrir quelques-unes pour s'excuser de la gêne momentanée. Sur une note plus positive, il peut aussi rebondir sur des événements spécifiques pour vous faire cadeau de Moonstones.

Si vous pouvez obtenir des pierres de lune gratuitement dans Disney Dreamlight Valley, Gameloft a aussi pensé à un système payant. D'une part, les DLC narratifs vous octroies quelques Moonstones de plus. D'autre part, des packs sont disponible à l'achat.

Des pierres de lune dans les DLC de Disney Dreamlight Valley

Les DLC de Disney Dreamlight Valley incluent non seulement du contenu narratif et des items supplémentaires à votre partie, mais ce n'est pas tout. Tous vous permettent d'engranger des milliers de pierres de lune. En attendant de savoir combien pourrait éventuellement vous rapporter le prochain, The Keepsake Sea, voici déjà la liste de ceux sortis :

A Rift in Time : 5 000 Moonstones Moonstones

: 5 000 Moonstones Moonstones The Storybook Vale : 5 000 Moonstones

: 5 000 Moonstones The Storybook Vale Édition Magique : 10 000 Moonstones

: 10 000 Moonstones Wishblossom Ranch : 5 000 Moonstones

: 5 000 Moonstones Wishblossom Ranch Édition Deluxe : 10 000 Moonstones

: 10 000 Moonstones Honeyglow Woods : 2 000 Moonstones

: 2 000 Moonstones The Keepsake Sea : ?

Tous les packs de Pierres de lune de Disney Dreamlight Valley

Enfin, vous pouvez évidemment acheter des packs de pierres de lune pour Disney Dreamlight Valley. Ceux-ci sont directement accessibles sur certaines boutiques comme l'Epic Games Store. Mais en vous rendant directement dans la boutique du jeu, vous serez également redirigés vers la plateforme adéquate si vous souhaitez dépenser de l'argent pour l'un de ces packs :

1 200 Moonstones (Petit pack de pierres de lune) : 4,99 €

(Petit pack de pierres de lune) : 4,99 € 2 500 Moonstones (Pack de pierres de lune standard) : 9,99 €

(Pack de pierres de lune standard) : 9,99 € 5 500 Moonstones (Gros pack de pierres de lune) : 19,99 €

(Gros pack de pierres de lune) : 19,99 € 14 500 Moonstones (Pack de pierres de lune imposant) : 49,99 €

© Gameloft

Nos guides Disney Dreamlight Valley sur Gameblog

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