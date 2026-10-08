Partez à la cueillette de toutes les fleurs de Disney Dreamlight Valley avec notre liste complète. Capucine, Joubarbe, Penstemon... Découvrez où les trouver et à quoi elles servent.

Dans ce guide Disney Dreamlight Valley, retrouvez la liste complète des fleurs du jeu. De l'Esplanade au Bayou de la confiance, en passant par les Terres oubliées... nous vous indiquons où trouver chaque variété et à quel prix vous pouvez les revendre. Nous vous aidons même dans le craft avec le détail des éléments de mobiliers auxquels elles peuvent servir.

À quoi servent les fleurs dans Disney Dreamlight Valley ?

Disney Dreamlight Valley est un jeu qui regorge de ressources. Parmi elles, les fleurs occupent une grande place. À ce titre, leur cueillette est une activité phare du jeu. Que ce soit pour votre plaisir ou remplir des quêtes, vous ne pourrez pas passer à côté.

Dans la pratique, les fleurs de Disney Dreamlight Valley sont autant un élément décoratif de la vallée qu'un cadeau à offrir aux habitants de votre choix. Vous pouvez aussi vous en servir pour crafter des éléments de mobilier. Enfin, de nombreuses quêtes y font appel dans leurs objectifs.

© nahrune_ sur Reddit

La liste de toutes les fleurs de Disney Dreamlight Valley

Retrouvez toutes les fleurs de Disney Dreamlight Valley, le jeu de base. Des asclépiades à la rose rouge de La Belle et la Bête, vous êtes sûr de savoir où toutes les trouver avec ce guide complet. Nous ne manquerons pas d'ajouter a posteriori les variétés exclusives aux différents DLC.

Asclépiade blanche

Où la trouver : Bayou de la confiance

: Bayou de la confiance Quel est le prix de revente : 33 pièces

: 33 pièces Utile pour fabriquer : Arche de ballons blancs, jaunes et noirs Bouquet dans la botte de WALL-E Coffre moyen blanc Grappe de ballons blancs, jaunes et noirs Pot de fleurs (marguerite et asclépiade)

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Asclépiade bleue

Où la trouver : Bayou de la confiance

: Bayou de la confiance Quel est le prix de revente : 48 pièces

: 48 pièces Utile pour fabriquer : Arche de ballons bleus et argentés Bac à fleurs Grappe de ballons bleus et argentés Pot de fleurs (bromélia et asclépiade) Rectangle floral rose, bleu et violet

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Asclépiade orange

Où la trouver : Bayou de la confiance

: Bayou de la confiance Quel est le prix de revente : 33 pièces

: 33 pièces Utile pour fabriquer : Écureuil en carton Rectangle floral rose, rouge et violet Sapin en carton

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Asclépiade orange et rouge

Où la trouver : Bayou de la confiance

: Bayou de la confiance Quel est le prix de revente : 66 pièces

: 66 pièces Utile pour fabriquer : Bûche en carton Chêne en carton Disque floral blanc, rouge et violet Panneau de monstre de feu en carton Socle d'exposition

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Asclépiade violette

Où la trouver : Bayou de la confiance

: Bayou de la confiance Quel est le prix de revente : 25 pièces

: 25 pièces Utile pour fabriquer : Arche de parade Pot de fleurs (capucine et asclépiade)

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Bromélia jaune

Où la trouver : Plateau ensoleillé

: Plateau ensoleillé Quel est le prix de revente : 73 pièces

: 73 pièces Utile pour fabriquer : Arche de ballons bleus, jaunes et roses Grappe de ballons bleus, jaunes et roses Panneau de monstre de feu en carton Petit nichoir Pot de fleurs (impatiente et bromélia) Rectangle floral jaune et blanc

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Bromélia rose

Où la trouver : Plateau ensoleillé

: Plateau ensoleillé Quel est le prix de revente : 27 pièces

: 27 pièces Utile pour fabriquer : Arche de ballons bleus, jaunes et roses Disque floral rose et bleu Grappe de ballons bleus, jaunes et roses Pot de fleurs (bromélia et asclépiade)

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Bromélia rouge

Où la trouver : Plateau ensoleillé

: Plateau ensoleillé Quel est le prix de revente : 27 pièces

: 27 pièces Inutile en artisanat

Campanule blanche

Où la trouver : Forêt du courage

: Forêt du courage Quel est le prix de revente : 60 pièces

: 60 pièces Utile pour fabriquer : Boîte aux lettres grises Bûche en carton Château d'eau Mickey Panneau de dragon / d'orge / de monstre en carton Pot de fleurs (penstemon tombant et campanule) Socle d'exposition Rocher et fougères en carton

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Campanule rouge

Où la trouver : Forêt du courage

: Forêt du courage Quel est le prix de revente : 23 pièces

: 23 pièces Utile pour fabriquer : Balle de compagnon Pixar Coffre moyen rouge Disque floral jaune, rouge et bleu Gamelle de compagnon à poils Mangeoire de compagnon volant Rectangle floral rose, rouge et violet

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Campanule violette

Où la trouver : Forêt du courage

: Forêt du courage Quel est le prix de revente : 30 pièces

: 30 pièces Utile pour fabriquer : Disque floral violet, rose et jaune Pot de fleurs (hydrangées et campanule)

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Capucine jaune

Où la trouver : Terres oubliées

: Terres oubliées Quel est le prix de revente : 85 pièces

: 85 pièces Utile pour fabriquer : Arche de ballons jaune, rouge et noire Grand coffre jaune Grappe de ballons rouges, noirs et jaunes Pot de fleurs (capucine et asclépiade)

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Capucine orange

Où la trouver : Terres oubliées

: Terres oubliées Quel est le prix de revente : 60 pièces

: 60 pièces Utile pour fabriquer : Rectangle floral rouge, bleu et vert

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Capucine rouge

Où la trouver : Terres oubliées

: Terres oubliées Quel est le prix de revente : 40 pièces

: 40 pièces Utile pour fabriquer : Arche de ballons jaune, rouge et noire Disque floral rose, jaune et noir Grappe de ballons rouges, noirs et jaunes Grand coffre rouge

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Hydrangée blanche et rouge

Où la trouver : Plage enchantée

: Plage enchantée Quel est le prix de revente : 54 pièces

: 54 pièces Utile pour fabriquer : Ballon de parc Disney Foyer de compagnon confortable Lièvre en carton Socle d'exposition

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Hydrangée bleue

Où la trouver : Plage enchantée

: Plage enchantée Quel est le prix de revente : 28 pièces

: 28 pièces Utile pour fabriquer : Cabine DJ bleue stellaire Ballon de compagnon Pixar Ballons de parc Mickey Pot de fleurs (hydrangées et campanule)

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Hydrangée rose

Où la trouver : Plage enchantée

: Plage enchantée Quel est le prix de revente : 22 pièces

: 22 pièces Utile pour fabriquer : Bac à fleurs Cabine de DJ rose stellaire Disque floral violet, rose et jaune Moulin de compagnon espiègle Panier Petit nichoir

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Hydrangée violette

Où la trouver : Plage enchantée

: Plage enchantée Quel est le prix de revente : 39 pièces

: 39 pièces Utile pour fabriquer : Ballon de parc Disney Rectangle floral rose, rouge et violet Panneau de cyclope en carton

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Impatientes blanches

Où la trouver : Terres oubliées

: Terres oubliées Quel est le prix de revente : 30 pièces

: 30 pièces Utile pour fabriquer : Disque floral blanc, rouge et violet Grand coffre blanc Rectangle floral rouge, blanc et violet

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Impatientes violettes

Où la trouver : Terres oubliées

: Terres oubliées Quel est le prix de revente : 40 pièces

: 40 pièces Utile pour fabriquer : Bouquet dans la botte de WALL-E Disque floral rose et bleu Pot de fleurs (impatientes et bromélia) Rectangle floral rose, bleu et violet

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Joubarbe orange

Où la trouver : Plateau ensoleillé

: Plateau ensoleillé Quel est le prix de revente : 52 pièces

: 52 pièces Utile pour fabriquer : Pot de fleurs (lys de la passion et joubarbe) Renard en carton

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Joubarbe rose

Où la trouver : Plateau ensoleillé

: Plateau ensoleillé Quel est le prix de revente : 35 pièces

: 35 pièces Utile pour fabriquer : Cuisinière rose Cuisinière au gaz rose Disque floral rose, jaune et noir Rectangle floral rose, bleu et violet Topiaire en liesse

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Lys de la passion blanc

Où la trouver : Hauteurs glacées

: Hauteurs glacées Quel est le prix de revente : 38 pièces

: 38 pièces Utile pour fabriquer : Palmier en carton Panneau de cyclope en carton Panneau de porte en carton Pot de fleurs (lys de la passion et joubarbe) Raton laveur en carton

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Lys de la passion bleu

Où la trouver : Hauteurs glacées

: Hauteurs glacées Quel est le prix de revente : 56 pièces

: 56 pièces Utile pour fabriquer : Disque floral jaune, rouge et bleu Grand coffre bleu Horloge élégante de place du village Panneau de cyclope en carton Table en bois peinte

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Lys de la passion noir

Où la trouver : Hauteurs glacées

: Hauteurs glacées Quel est le prix de revente : 79 pièces

: 79 pièces Utile pour fabriquer : Arche de ballons blancs, jaunes et noirs Arche de ballons jaune, rouge et noire Cuisinière noire Cuisinière au gaz blanche Grappe de ballons blancs, jaunes et noirs Grappe de ballons rouges, noirs et jaunes Pot de fleurs (lys de la passion rouge et noir)

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Lys de la passion rouge

Où la trouver : Hauteurs glacées

: Hauteurs glacées Quel est le prix de revente : 38 pièces

: 38 pièces Utile pour fabriquer : Pot de fleurs (lys de la passion rouge et noir)

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Lys de la passion vert

Où la trouver : Hauteurs glacées

: Hauteurs glacées Quel est le prix de revente : 28 pièces

: 28 pièces Utile pour fabriquer : Arche de parade Grand coffre vert Palmier en carton Panneau de dragon en carton Peuplier en carton Rectangle floral rouge, bleu et vert Rocher et fougères en carton Rocher moussu en carton

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Lys étoilé bleu

Où la trouver : Forêt du courage

: Forêt du courage Quel est le prix de revente : 30 pièces

: 30 pièces Utile pour fabriquer : Arche de ballons bleus et argentés Coffre moyen bleu Disque floral rose et bleu Grappe de ballons bleus et argentés Pot de fleurs (lys étoilé et penstemon tombant) Radio portative rétro bleue

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Lys étoilé orange

Où la trouver : Forêt du courage

: Forêt du courage Quel est le prix de revente : 43 pièces

: 43 pièces Utile pour fabriquer : Disque floral rose, jaune et noir Lièvre en carton Rectangle floral jaune et blanc

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Marguerite blanche

Où la trouver : Prairie tranquille

: Prairie tranquille Quel est le prix de revente : 25 pièces

: 25 pièces Utile pour fabriquer : Arche de ballons jaune, noirs et blancs Bouquet dans la botte de WALL-E Disque floral rouge et jaune Grand nichoir Grappe de ballons verts, jaunes et blancs Petit coffre blanc Peuplier en carton Piscine Rectangle floral jaune et blanc Rocher en carton Rocher moussu en carton

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Marguerite jaune

Où la trouver : Prairie tranquille

: Prairie tranquille Quel est le prix de revente : 20 pièces

: 20 pièces Utile pour fabriquer : Arche de parade Ballon de compagnon Pixar Ballon de parc Disney Bouquet dans la botte de WALL-E Disque floral violet, rose et jaune Pot de fleurs (tournesol et marguerite)

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Marguerite rouge

Où la trouver : Prairie tranquille

: Prairie tranquille Quel est le prix de revente : 48 pièces

: 48 pièces Utile pour fabriquer : Pot de fleurs (marguerite et asclépiade)

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Penstemon montant vert

Où la trouver : Prairie tranquille

: Prairie tranquille Quel est le prix de revente : 35 pièces

: 35 pièces Utile pour fabriquer : Arche de ballons jaune, noirs et blancs Banc de parc coloré Coffre moyen vert Chêne en carton Grappe de ballons verts, jaunes et blancs Panneau d'ogre en carton Petit coffre vert Rectangle floral jaune, vert et violet Sapin en carton Siège de bistro Table de bistro

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Penstemon montant violet

Où la trouver : Prairie tranquille

: Prairie tranquille Quel est le prix de revente : 25 pièces

: 25 pièces Utile pour fabriquer : Ballon de parc Mickey Disque floral blanc, rouge et violet Pot de fleurs (pissenlit et penstemon montant) Rectangle floral rouge, blanc et violet

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Penstemon tombant blanc et rose

Où la trouver : Esplanade

: Esplanade Quel est le prix de revente : 41 pièces

: 41 pièces Utile pour fabriquer : Arche en treillis Pot de fleurs (lys étoilé et penstemon tombant) Treillis

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Penstemon tombant bleu

Où la trouver : Esplanade

: Esplanade Quel est le prix de revente : 23 pièces

: 23 pièces Utile pour fabriquer : Arche de ballons bleus et argentés Arche de ballons bleus, jaunes et roses Grand nichoir Grappe de ballons bleus et argentés Grappe de ballons bleus, jaunes et roses Petit coffre bleu Pot de fleurs (penstemon tombant et campanule) Rectangle floral rouge, bleu et vert

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Penstemon tombant rouge

Où la trouver : Esplanade

: Esplanade Quel est le prix de revente : 18 pièces

: 18 pièces Utile pour fabriquer : Banc de parc coloré Brasero en granit Disque floral rouge et jaune Petit coffre rouge Station d'artisanat en bois

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Penstemon tombant violet

Où la trouver : Esplanade

: Esplanade Quel est le prix de revente : 23 pièces

: 23 pièces Utile pour fabriquer : Rectangle floral jaune, vert et violet

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Pissenlit

Où la trouver : Esplanade

: Esplanade Quel est le prix de revente : 25 pièces

: 25 pièces Utile pour fabriquer : Arche de ballons jaune, noirs et blancs Bac à fleurs Ballon de parc Mickey Disque floral rouge et jaune Grappe de ballons verts, jaunes et blancs Petit coffre jaune Pot de fleurs (pissenlit et penstemon montant) Rectangle floral jaune, vert et violet

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Rose rouge

Où la trouver : Serre de la Bête (en boutique)

: Serre de la Bête (en boutique) Quel est le prix de revente : 35 pièces

: 35 pièces Inutile en artisanat

Tournesol

Où la trouver : Plage enchantée

: Plage enchantée Quel est le prix de revente : 28 pièces

: 28 pièces Utile pour fabriquer : Arche de ballons blancs, jaunes et noirs Banc de parc coloré Coffre moyen Couronne d'automne Disque floral jaune, rouge et bleu Foyer de compagnon confortable Grappe de ballons blancs, jaunes et noirs Panneau de dragon en carton Pot de fleurs (tournesol et marguerite)

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Nos autres guides et astuces DDV

Outre les fleurs, nous avons encore un tas d'autres guides Disney Dreamlight Valley. Comptez sur nous pour vous accompagner dans votre partie avec nos astuces ou nos listes de codes. Voici un exemple de nos conseils et aides à votre disposition :