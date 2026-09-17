Le jeu cosy de Gameloft se joue en solo mais tout aussi bien s'expérimenter à plusieurs. Découvrez comment jouer en multijoueur dans notre guide Disney Dreamlight Valley.

Jouez en multijoueur grâce notre guide Disney Dreamlight Valley, quelle que soit votre plateforme. Nous vous expliquons la marche à suivre pour débloquer cette fonctionnalité et ainsi explorer la vallée à plusieurs. Suivez la méthode pour invitez quelqu'un chez vous ou pour vous rendre chez lui.

On se rappellera qu'aux premières heures de Disney Dreamlight Valley, le multijoueur n'était pas encore possible. Mais quand le jeu-service est sorti de sa période d'accès anticipé, le studio Gameloft a pensé à ajouter cette option pour vivre l'expérience à plusieurs jusqu'à 3. Seulement, il faut tout de même remplir des conditions pour y avoir accès :

Débloquez Vanellope , qui se trouve en haut du Château des rêves.

, qui se trouve en haut du Château des rêves. Remplissez la quête « Visite de vallées ! », qui vous explique en fait le fonctionnement du multijoueur de DDV.

», qui vous explique en fait le fonctionnement du multijoueur de DDV. Recevez en récompense la Station de visite des vallées qui permet d'utiliser le multi.

© Gameloft

Une fois que vous êtes en possession de la fameuse Station de visite des vallées, vous pouvez donc profiter pleinement du multijoueur de Disney Dreamlight Valley. Placez l'objet où vous le souhaitez et interagissez ensuite avec pour visiter la vallée d'un autre ou accueillir du monde chez vous.

Le multijoueur de DDV est-il crossplay ?

Disney Dreamlight Valley a pensé son multijoueur pour être crossplay entre presque toutes les plateformes. En ce sens, les joueuses et joueurs PC, Mac, Nintendo Switch 1 et 2, ainsi qu'Apple Arcade peuvent toutes et tous jouer ensemble, sans distinction.

Toutefois, il en va autrement pour le public PlayStation. En effet, le multijoueur de Disney Dreamlight Valley permet aux joueuses et joueurs PS4 et PS5 de jouer ensemble sans problème. En revanche, ils ne peuvent pas jouer en crossplay avec d'autres plateformes.

Accueillir quelqu'un ou visiter une autre vallée en multijoueur

Le multijoueur de Disney Dreamlight Valley est relativement simple à utiliser. La fonctionnalité repose sur un système de code, un peu comme dans Animal Crossing New Horizons. Vous trouverez le votre depuis le menu principal, dans la partie « Multijoueur ». Selon que vous accueillez du monde ou que vous allez chez quelqu'un, la démarche change légèrement :

Pour accueillir des joueurs : interagissez avec la Station pour ouvrir une connexion, de façon à ce que les joueurs puisse venir chez vous soit grâce à votre code soit en les invitant depuis votre liste d'amis, ou la fermer une fois qu'ils sont parties

: interagissez avec la Station pour ouvrir une connexion, de façon à ce que les joueurs puisse venir chez vous soit grâce à votre code soit en les invitant depuis votre liste d'amis, ou la fermer une fois qu'ils sont parties Pour aller chez un autre joueur : rendez-vous dans la section « Multijoueur » du menu principal, puis rentrez le code de votre hôte pour accéder à sa partie.

Quelles activités faire en multijoueur dans Disney Dreamlight Valley ?

Une fois que vous jouez en multi dans Disney Dreamlight Valley, vous pouvez continuer votre partie normalement ou explorer la vallée de votre hôte. Mais certaines activités spécifiques sont disponibles. Non seulement vous pouvez récolter des items spéciaux mais avoir accès à certaines boutiques :

Boutique de Picsou : acheter du mobilier ou des vêtements dans le magasin de Picsou des autres joueuses et joueurs.

: acheter du mobilier ou des vêtements dans le magasin de Picsou des autres joueuses et joueurs. Dreamteams : sorte de système de guilde à 7 joueurs max permettant de partager des ressources et de travailler ensemble.

: sorte de système de guilde à 7 joueurs max permettant de partager des ressources et de travailler ensemble. Éclats de pixel : à partir du moment où 2 joueurs sont présents sur une île, vous pouvez ramasser des Éclats de pixel qui apparaissent toutes les 5 minutes.

: à partir du moment où 2 joueurs sont présents sur une île, vous pouvez ramasser des Éclats de pixel qui apparaissent toutes les 5 minutes. Récolte des ressources : vous pouvez utiliser les outils et votre appareil photo dans la vallée des autres joueuses et joueurs pour y récolter des ressources notamment.

: vous pouvez utiliser les outils et votre appareil photo dans la vallée des autres joueuses et joueurs pour y récolter des ressources notamment. Touche magique : vous pouvez accéder aux créations Touche magique de votre hôte après avoir visité sa boutique Daisy.

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