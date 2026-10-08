Disney Dreamlight Valley est passé à l'heure d'Halloween avec son nouvel événement. Le Festival volant hanté 2026 est officiellement lancé, avec un cadeau à la clé.

Découvrez la solution des différents Festival volant hanté de Disney Dreamlight Valley pour décrocher le contenu gratuit de cette année. Avec notre guide pas à pas, plongez dans l'ambiance de Halloween pour résoudre toutes les énigmes déjà disponibles en attendant la sortie de celle de l'édition 2026, le 17 octobre prochain. Ainsi, vous aurez récupéré toutes les récompenses déjà accessibles et vous serez prêt pour la prochaine.

L'événement Festival volant hanté est de retour dans Disney Dreamlight Valley chaque année en octobre. Chaque édition vous réserve de nouvelles énigmes en plus de celles des années précédentes. Mais pour les découvrir, vous devez d'abord vous rendre sur l'île dédiée aux festivités d'Halloween. Merlin l'enchanteur devrait vous indiquer qu'un nouveau portail est apparu. Voici où le trouver et comment le traverser :

Rendez-vous sur l'Esplanade de Disney Dreamlight Valley.

Repérez le cercle flottant dans l'air, il s'agit du fameux portail.

Interagissez avec le portail pour être transporté dans la zone de l'événement Festival volant hanté 2026.

© AUR pour Gameblog

Quelle est la solution des énigmes du Festival volant hanté de Disney Dreamlight Valley ?

Le Festival volant hanté revient chaque année dans Disney Dreamlight Valley. L'édition 2026 a lieu du 7 au 31 octobre. Celle-ci vous réserve 8 énigmes en tout, dont 7 venues des éditions précédentes. En attendant l'arrivée de la huitième le 17 octobre prochain, voici la soluce complète des premières.

Énigme 1 du Festival volant hanté : La créature fantomatique

La première énigme du Festival volant hanté vous fait rencontrer un drôle de renard fantomatique. Mais vous remarquerez vite qu'il a l'air affamé. Voici la solution pour l'aider et obtenir une récompense pour Disney Dreamlight Valley :

Rendez-vous près de la niche pour chien de Zero dans la zone du Festival volant hanté.

Ramassez les carcasses de Poisson-squelette hanté.

Nourrissez le renard fantomatique avec cette nourriture 4 jours différents pour qu'il soit repu.

Une fois la créature fantomatique rassasiée, vous aurez résolu l'énigme 1 du Festival volant hanté. Elle prend un peu de temps à faire, mais elle est très simple à réussir comme vous pouvez le voir. En plus, elle vous fait gagner comme récompense une baignoire à pattes griffues, soit un nouveau meuble Disney Dreamlight Valley.

Énigme 2 du Festival volant hanté : Pilier à combinaison

Comme pour le Festival volant des parcs, le Festival volant hanté de Disney Dreamlight Valley vous propose un casse-tête à base de piliers avec l'énigme 2. Trouvez-les sur l'île de l'événement et si vous le souhaitez, cherchez les indices pour associés les bons symboles aux bons piliers. Ou gagnez du temps avec notre guide :

Toile d'araignée Chauve-souris Chapeu de sorcière Chat

En résolvant l'énigme 2 du Festival hanté de Disney Dreamlight Valley, vous gagnez encore un cadeau. Cette fois, il s'agit d'une tenue pour votre personnage. Ouvrez votre inventaire pour trouver la Robe Festival hanté.

Énigme 3 du Festival volant hanté : Arbre terrifiant

Le Festival volant hanté de Disney Dreamlight Valley continue avec l'énigme 3. Cette fois, repérez l'étrange arbre hurlant sur l'île. Cette fois, le défi va être de lui offrir des cadeaux pour remporter le cadeau. Là encore, vous pouvez trouver des indices alentour. Mais nous avons déjà la solution pour vous :

Cadeau 1 : Plume de corbeau hantée x 20 Localisation : Au pied de l'épouvantail Fréquence d'apparition : 3 exemplaires toutes les 10 min

: Plume de corbeau hantée x 20 Cadeau 2 : Poisson-squelette hanté x 15 Localisation : Près de la niche de Zero Fréquence d'apparition : 3 exemplaires toutes les 10 min

: Poisson-squelette hanté x 15 Cadeau 3 : Rose blanche hantée x 10 Localisation : Sur toute l'île du Festival volant hanté de Disney Dreamlight Valley Fréquence d'apparition : 3 exemplaires toutes les 15 min

: Rose blanche hantée x 10

On espère que cet arbre terrifiant ne vous a pas fait trop peur car c'est tout bonnement la récompense pour l'énigme 3 du Festival Volant hanté de Disney Dreamlight Valley. Vous allez pouvoir donner une vraie ambiance Halloween à votre vallée avec ça.

Énigme 4 du Festival volant hanté : Maison du brasseur de potion

Le Festival volant hanté vous invite ensuite à pénétrer dans la maison du brasseur de potion pour l'énigme 4. En découvrant le chaudron à l'intérieur vous comprendrez vite que vous êtes chez une sorcière. Maintenant, à vous de mettre en pratique vos compétences culinaires de Disney Dreamlight Valley en réalisant la recette de potion que voici :

Rose blanche hantée (« fleur épineuse de pétales blancs »)

(« fleur épineuse de pétales blancs ») Poisson-chat (« poisson félin »)

(« poisson félin ») Poisson-squelette hanté x 2 (« poissons sans chair »)

x 2 (« poissons sans chair ») Espadon (« poisson toujours en garde »)

Pour vous récompenser de votre savoir-faire, un nouveau cadeau vous attend avec l'énigme 4 du Festival volant hanté. Vous allez ainsi pouvoir décorer votre maison ou votre vallée Disney Dreamlight Valley avec un chaudron noir.

Énigme 5 du Festival volant hanté : Le manoir hanté

Un autre bâtiment est à découvrir avec l'énigme 5 du Festival volant hanté de Disney Dreamlight Valley. Rendez-vous vers le grand manoir de l'île de l'événement Halloween. Rentrez à l'intérieur pour vous confronter à une armure parlante. Celle-ci vous met au défi pour un duel sous forme de quiz. Voici toutes les bonnes réponses à donner pour gagner :

Combien y a-t-il de citrouilles bleues sur cette isle ? Réponse : 6 Quel animal se cache dans la boîte surprise effrayante dans le Festival volant ? Réponse : Un chat Combien y a-t-il de tombes dans le Festival volant hanté ? Réponse : 7 Quelle est la nourriture préférée du Renard 'Zero' fantosme ? Réponse : Le poisson-squelette bleu

Au terme de cette joute verbale au cœur du manoir hanté inspiré dé l'attraction de Disneyland, une nouvelle récompense vous attend. Le cadeau pour avoir résolu l'énigme 5 du Festival volant hanté de Disney Dreamlight Valley n'est autre qu'une armure hantée décorative.

Énigme 6 du Festival volant hanté : La page manquante

L'énigme 6 du Festival volant hanté de Disney Dreamlight Valley est jusqu'à présent la plus longue. Elle vous attend à l'intérieur de la maison de l'île qui porte une toile d'araignée sur sa porte. Préparez-vous pour un genre de chasse au trésor si vous voulez gagner votre récompense. Voilà la soluce de 'La page manquante' :

Dans la maison, commencez par lire le livre dans la première pièce et découvrez qu'une page arrachée est cachée dans une autre pièce dont la porte est verrouillée.

Monter à l'étage.

Armez-vous de votre pioche pour casser la statue de lion .

. Récupérez la Clé rouge qui se trouvait à l'intérieur.

qui se trouvait à l'intérieur. Rendez-vous au sous-sol pour ouvrir un coffre où se trouvent des bougies .

. Placez les bougies dans les citrouilles à proximité pour récupérer un premier fragment de clé .

à proximité pour récupérer un . Poursuivez ensuite le renard fantomatique jusqu'à ce qu'il lâche le second fragment de clé hantée .

. Rassemblez les 2 fragments de clé à l'aide d'une station d'artisanat.

Avec cette clé réparée, ouvrez la salle du couloir.

À l'intérieur, ramassez le livre de Paul Tergeist.

Retournez dans la première salle de la maison afin de le ranger dans la bibliothèque.

Récupérez alors un autre livre écrit par O. Skour à ranger à l'étage, dans la bibliothèque du couloir.

Là, vous obtenez le livre 'Airs terrifiants par Terry Bleux' à ranger dans la bibliothèque du sous-sol.

Vous débloquez un souvenir avec un puzzle à résoudre intitulé 'Histoire d'un festival hanté'.

Enfin, une fois le puzzle reconstitué pour reformer la page manquante, replacez celle-ci dans le grimoire du début.

Après vous être cassé la tête sur l'énigme 6 du Festival volant hanté, vous remporterez une récompense bien mérité. Il s'agit ici d'un Sceau magique décoratif. Encore de quoi vous mettre dans l'ambiance pour Halloween dans Disney Dreamlight Valley.

Énigme 7 du Festival volant hanté : Le sous-sol

L'énigme 7 du Festival volant hanté de Disney Dreamlight Valley prend directement place après la précédente. Sortez alors de la maison et faites-en le tour. Vous tomberez alors sur une trappe au sol. Vous pouvez l'ouvrir en utilisant la clé que vous avez obtenue avec l'énigme 6. Ensuite, tout va de soi :

Entrez dans la cave.

Utilisez la clé dédiée sur le coffre rouge placé à gauche de l'entrée.

Le tour est joué ! L'énigme 7 du Festival volant hanté est déjà résolue, avec une nouvelle récompense pour votre partie de Disney Dreamlight Valley. Le cadeau caché dans le coffre n'est autre que la porte inquiétante du sous-sol.

Quand sera disponible l'énigme 8 du Festival volant hanté 2026 de Disney Dreamlight Valley ?

Le Festival volant hanté 2026 de Disney Dreamlight Valley a lieu du 7 au 31 octobre 2026. En plus des défis d'Oogie Boogie, c'est l'événement idéal pour vous mettre dans l'esprit Halloween. D'autant plus qu'une nouvelle récompense vous attend cette année avec l'énigme 8 qui sera disponible le 17 octobre. Comptez sur nous pour vous donner la solution quand elle sera disponible en jeu.