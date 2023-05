Les MTV Awards ont mis The Last of Us à l'honneur, et en particulier l'acteur Pedro Pascal. Et son personnage a visiblement marqué les fans.

A 48 ans, Pedro Pascal est aujourd'hui l'un des acteurs les plus bankables d'Hollywood. L'un des plus appréciés du grand public, semble-t-il aussi. Il a joué dans certaines des productions cinématographiques et télévisuelles les plus populaires de ces dernières années, de Game of Thrones à Narcos, en passant par Wonder Woman 1984 et The Mandalorian. Mais avant que ne soit diffusée la saison 3 de la série Disney+, l'acteur américano-chilien s'est également fait remarqué dans The Last of Us.

The Last of Us largement récompensé par les fans

Diffusée sur HBO Max (Prime Video en France), The Last of Us a rencontré un gros succès plus tôt cette année. L'adaptation en série de l'un des jeux PlayStation les plus populaires de tous les temps a été très largement saluée par la critique. C'est donc en toute logique qu'elle a été élue "meilleure série" par le public, lors de la dernière édition des MTV Awards. Mais c'est surtout Pedro Pascal qui a été mis à l'honneur lors de la cérémonie. L'interprète de Joel a en effet reçu l'award du "meilleur héros". Une nouvelle preuve de l'affect des spectateurs et joueurs pour le personnage, malgré son ambiguïté morale. Enfin, Pedro Pascal a reçu l'award du "meilleur duo" aux côtés de Bella Ramsey (Ellie).

En revanche, vous serez surpris - ou pas - d'apprendre que l'étrange scène entre Tess et un infecté à la fin de l'épisode 2 n'a pas reçu la récompense du "meilleur baiser", dans laquelle elle était pourtant nominée.

Netflix et Marvel également à l'honneur

The Last of Us n'a pas été la seule série à être récompensée lors des MTV Movie and TV Awards. Si Joel est le "meilleur héros" aux yeux des fans, Pedro Pascal n'est pas le meilleur acteur. La "meilleure performance dans une série" revient ainsi à Jenna Ortega. Il faut dire que la jeune actrice s'est avérée très convaincante en tant que Mercredi, dans la série du même nom diffusée sur Netflix. Tom Cruise est quand à lui le "meilleur acteur dans un film", pour son rôle dans Top Gun : Maverick.

Parmi les autres récompenses notables, citons Elizabeth Olsen, élue "meilleure méchante". Un award évidemment reçu pour son rôle de Wanda/la Sorcière Rouge, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Du côté de Netflix, Stranger Things a été récompensé pour son casting "kick ass". L'honneur revient en particulier à Joseph Quinn, auteur de la "meilleure percée" pour son rôle d'Eddie Munson dans la série ! Il faut dire que son solo de guitare restera gravé dans la mémoire de nombreux spectateurs.