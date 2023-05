Il y aura eu un avant et un après la diffusion de la série The Last of Us sur HBO et Arcane sur Netflix. Ces deux adaptations foncièrement différentes ont prouvé à elles seules que retranscrire avec brio un jeu vidéo ou son univers sur petit écran était possible. Les prochaines séries à venir seront forcément plus attendues au tournant. En ligne de mire, la série Fallout concoctée par Amazon Prime. Plusieurs images volées laissaient entrevoir un projet ambitieux et fidèle au matériau d’origine. Le tournage est certes terminé, mais quatre nouveaux clichés circulent sur la Toile depuis ce weekend, montrant une goule pour la première fois.

Quatre nouvelles images pour la série Fallout

Les adaptations de jeux vidéo vont s’enchaîner. Les géants du streaming s’arrachent les plus grandes licences de l’industrie. Horizon Zero Dawn, God of War ou encore Assassin’s Creed sont donc autant de grands noms qui arriveront sur nos écrans dans les années à venir. De son côté, Amazon Prime Video a mis la main sur la série Fallout. Un projet ambitieux, qui sera porté par Jonathan Nolan et Lisa Joy, les créateurs de Westworld. Peu de détails sont connus pour l’heure, si ce n’est que l’adaptation racontera une histoire originale et devrait donc se permettre quelques libertés par rapport aux récits des jeux. L’univers et l’ambiance devraient quant à eux rester intacts, en attestent les premières images volées, dépeignant un monde post-apocalyptique fidèle au matériau d’origine.

Les nouveaux clichés issus du tournage de la série Fallout font en revanche la lumière sur plusieurs éléments. Quatre images inédites issues du plateau de l’abri 33 circulent sur la Toile depuis quelques jours. On y voit deux hommes vêtus de la célèbre combinaison bleue des bunkers, l’un d’eux nous dévoilant un premier aperçu du maquillage pour les goules, l’autre portant un Pip-Boy à son poignet gauche. De la main droite, il tient la boisson préférée des habitants des Terres Désolées : une bouteille de Nuka Cola. Les internautes sont dans l’ensemble rassurés par ces nouvelles images, même si certains ne sont pas encore pleinement convaincus par l’aspect de la goule. Il faudra néanmoins attendre la magie de la post-production pour se faire un avis définitif. Toujours aucune date de sortie à l’horizon, mais la série Fallout devrait néanmoins être diffusée dans le courant 2023 sur Amazon Prime Video.