Top Gun 3 a-t-il des chances de voir le jour ? Plusieurs personnes en ont envie.

Tom « Maverick » Cruise de retour dans Top Gun 3 ?

Top Gun Maverick a été un tel carton au cinéma qu'il a eu le droit à une ressortie chez nous. Une suite qui s'est hissée à la cinquième place des plus gros succès de tous les temps aux États-Unis, et à la onzième place des films les plus rentables de l'histoire du cinéma au rang mondial.

Devant ce triomphe, on se dit peut-être que Top Gun 3 est déjà dans les cartons ? Eh bien non, mais le réalisateur vient clairement d'ouvrir la porte à un nouveau film. Il estime que « Maverick en a encore sous le capot », mais il va falloir comme le deuxième, une histoire qui justifie un retour.

Y a-t-il une histoire suffisamment engageante pour qu'on remette le couvert ? De mon point de vue, Maverick en a encore sous le capot à la fin du film. Il n'est pas près de se calmer. Je sais que nous pourrions convaincre Tom Cruise de remonter dans son avion, mais je ne suis pas certain que ce soit pareil pour le reste du casting.

Miles Teller, alias Bradley « Rooster » Bradshaw dans le deuxième film, est partant pour Top Gun 3. À vrai dire, il a même déjà eu des discussions avec Tom Cruise.