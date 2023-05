La diffusion de la première saison de la série House of the Dragon s'est achevée il y a quelques semaines. House of the Dragon saison 2 doit arriver dans quelques mois, pour le plus grand bonheur des fans. Cette préquelle sortie quelques années après la dernière saison de Game of Thrones permet au public de retrouver la froideur du show culte, qui n'hésitait jamais à sacrifier brutalement ses personnages. L'épisode 9 de la saison 3, nommé Les Pluies de Castamere, reste inoubliable pour le public. Un épisode traumatisant à cause de la dramatique scène des Noces Pourpres. Durant celle-ci, plusieurs personnages majeurs de l'histoire disparaissent en une petite poignée de secondes. Richard Madden, qui incarnait l'un d'eux dans Game of Thrones, revient sur ce moment marquant de la série.

Les Noces Pourpres, le traumatisme des fans de Game of Thrones

Si vous n'avez pas vu Game of Thrones (c'est possible, même en 2023), ne lisez pas ce qui suit. Les Noces Pourpres célèbrent l'union entre Roslin, fille de Walder Frey, et Edmure Tully. Pendant la fête, la famille Stark se fait décimer. Catelyn Stark, Robb Stark et sa femme Talisa se font tuer suite à la trahison de l'allié de toujours de la famille Stark, Roose Bolton. Il s'agit de LA scène la plus mythique de Game of Thrones. Jamais une série n'avait sacrifié tant de personnages majeurs si longtemps avant la fin du show avec une telle violence. En marge du lancement de la nouvelle série Citadel, dans laquelle il tient le rôle principal, Richard Madden, interprète de Robb Stark, revient sur son état avant de tourner la scène.

Je me souviens avoir beaucoup pleuré parce qu'à la fin du tournage, j'allais être séparé de ma famille avec laquelle j'avais vécu pendant cinq ans : ma mère à l'écran, ma femme et toute cette équipe qui avait passé beaucoup de temps ensemble.

La saison 2 de House of the Dragon va se rapprocher de GOT

Nul doute que les fans ont été nombreux à pleurer après avoir découvert sa mort brutale. Richard Madden, qui explique n'avoir pas encore vu House of the Dragon par manque de temps, était particulièrement apprécié. Comme son père Ned Stark, incarné par Sean Bean, qui disparaît à la fin de la première saison de GOT. La deuxième saison de House of the Dragon devrait ressembler beaucoup plus à Game of Thrones dans son rythme. Avec des moments aussi douloureux à vivre ? Peut-être. Rappelons que le show ne devrait pas être impacté par la grève des scénaristes. Avec l'arrivée du spin-off A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight et de celui sur Jon Snow, les fans de Game of Thrones peuvent avoir le sourire.