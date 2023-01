Le verdict sur la suite de la série Mercredi vient de tomber.

Si vous faites partie des millions de téléspectateurs à avoir visionné la série Mercredi, et surtout à l'avoir aimé, alors Netflix a une excellente nouvelle pour vous. La saison 2 a été enfin confirmée par le géant de la SVOD et pas de panique, vous n'aurez pas à payer un nouvel abonnement.

Les showrunners, qui débordent d'idées, sont forcément heureux de ce dénouement peu surprenant. Mercredi est en effet la deuxième série anglophone la plus regardée avec plus de 1,2 milliard d'heures visionnées, derrière Stranger Things.

Alfred Gough et Miles Millar, showrunners de Wednesday, via Variety .

Ce fut incroyable de créer une série qui a été partagée avec des gens partout dans le monde. Nous sommes ravis de poursuivre le voyage tortueux de Mercredi dans la deuxième saison. Nous sommes impatients de nous lancer tête baissée dans une autre saison, et d'explorer le monde excentrique et effrayant de Nevermore. Il faut juste qu'on s'assure que Wednesday n'a pas vidé la piscine avant.

Dans la saison 2 de Mercredi, les showrunners veulent développer les personnages et certaines relations.

Nous aimerions explorer et, en quelque sorte, compliquer toutes les relations à l'avenir. L'école était fermée quand ils sont partis , ce qui nous donne plus de possibilités pour la saison deux, et je pense que c'est quelque chose que nous serions ravis d'explorer. Pour nous, la série parle aussi de cette amitié entre Mercredi et Enid, c’est central. Nous aimerions explorer davantage cet aspect de la personnalité de Mercredi maintenant qu’elle s’est ouverte à l'amitié. Ensuite, l'autre chose qui serait vraiment intéressante, serait de continuer à explorer la relation mère-fille entre Mercredi et Morticia. Comment leur relation va-t-elle évoluer après les événements de la saison 1 ?