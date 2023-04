Warner Bros. Discovery a présenté ses plans pour la télévision avec plusieurs annonces. Parmi elles, The Penguin (Le Pingouin) dérivée du film The Batman et le retour des petits sorciers de Poudlard. Oui, c'est désormais une certitude, il y aura bel et bien une série Harry Potter. Les premiers détails sont tombés et ça divise les fans.

La série TV Harry Potter confirmée sur HBO Max

Bonne nouvelle pour les fans d'Harry Potter, la franchise sera de retour avec une nouvelle adaptation après les huit films que comportent la saga. Mais la différence, c'est que les sorciers devront se cantonner du petit écran avec une série HBO Max. « Ma femme et moi avons lu les livres à chacun de nos trois enfants. C'est très émouvant, durant 10 ans, les gens verront Harry Potter sur HBO. C'est vraiment quelque chose » a déclaré David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery.

Casey Bloys, patron de HBO Max, est aussi évidemment aux anges de pouvoir exploiter à nouveau cette licence extrêmement lucrative. Un phénomène culturel qui n'a cessé de grandir au fil des ans et une passion qui se transmet de génération en génération. « Nous nous réjouissons d'offrir aux spectateurs la possibilité de découvrir Poudlard d'une toute nouvelle manière. Harry Potter est un phénomène culturel et il est évident qu'il y a un amour immuable et une soif inaltérable pour le monde des sorciers » a-t-il dit.

Une excellente nouvelle en apparence ? Oui et non. Car comme le voulait la rumeur, la série TV Harry Potter sera bien un reboot. En d'autres mots, tout le casting original va disparaître au profit de nouvelles têtes encore inconnues à l'heure d'écrire ces lignes. Une annonce qui fait déjà réagir sur Twitter. « Il y a tellement d'histoires à explorer dans cet univers et ils nous resservent la même soupe ? » répond un internaute. « Personne ne sera à la hauteur du casting original. Un scénario inédit et captivant aurait été plus en adéquation avec le souhait des fans. Pas un remake qui remplace les acteurs tant appréciés » ajoute un autre. « Absolument personne n'a réclamé cela » assène un twittos.

Crédits : CinéSéries.

Une adaptation qui divise déjà

Bien entendu, comme à chaque fois, d'autres sont plus emballés et / ou ouverts à cette idée. « J'ai hâte, j'attendais une série depuis des années. Les films étaient bons, mais beaucoup d'événements et d'informations importantes n'étaient pas dedans. Ils ont enfin la chance de faire les choses bien » indique un fan. « Oui, s'il vous plaît ! Pourquoi n'en voudriez-vous pas plus ? Je suis enthousiaste de voir qu'ils vont approfondir chaque livre » fait savoir un autre.

Et comme le dit ce dernier, la série Harry Potter aura en effet le temps de s'attarder sur des détails absents des longs-métrages. L'objectif pour Warner Bros. et HBO Max est de produire sept saisons pour couvrir l'ensemble des sept livres. En partant du principe qu'il y aura par exemple 10 épisodes d'environ 1 heure, on voit les possibilités. Mais attention également au remplissage inutile. Si cette nouvelle ne sera pas populaire auprès de tous, un autre élément va faire et fait déjà grincer des dents.

J.K Rowling impliquée dans le projet, c'est déjà un problème

En plus d'avoir donné le feu vert pour le show TV Harry Potter, J.K Rowling en sera la productrice exécutive. Voici la réaction formulée par l'autrice.

La détermination de Max (ndlr : le nouveau nom de la plateforme HBO Max) à garantir l'intégrité de mes livres est important pour moi. J'attends avec impatience de faire partie de cette nouvelle adaptation qui permettra un degré de profondeur et un souci du détail que seule une série télévisée peut offrir. Via Deadline.

Crédits : Vanity Fair.

Même si elle a déjà été productrice sur la trilogie Les Animaux Fantastiques, J.K Rowling est devenue persona non grata après ses propos transphobes et autres actes contre la communauté LGBT. Différentes actions qui ont amené certains et certaines à appeler au boycott du jeu vidéo Hogwarts Legacy pour éviter de financer indirectement l'écrivaine, et de soutenir son idéologie. « Elle participe au projet, sans moi », « Je ne la regarderai pas. J'en ai fini avec J.K Rowling et sa transphobie » peut-on lire sur le Web.