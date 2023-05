Gloire mythique des années 80, icone de la science-fiction et de la pop culture, la saga Alien a perdu quelques personnes en route avec Prometheus et Alien Covenant. Deux longs-métrages qui sont loin d'avoir convaincu comme leurs prédécesseurs, et pourtant, la franchise n'est pas morte.

L'année prochaine, on pourra avoir Alien Romulus, le nouveau film réalisé par Fede Alvarez (Evil Dead 2013, Don't Breathe). Et à une date encore indéterminée, une version pensée exclusivement pour le service de streaming de Disney. C'est de cette dernière dont il est question aujourd'hui.

Une nouvelle adaptation qui tranche avec les films

Comme on le sait depuis quelque temps, une série Alien est dans les tuyaux. Un projet piloté par Noah Hawley à qui l'on doit les shows TV à succès Fargo et Legion. Une bonne nouvelle sur le papier.... mais un peu ternie par les autres détails que nous avons pu avoir jusqu'à maintenant. En effet, à l'inverse des films, se déroulera sur Terre et parlera de l'humanité mais également d'intelligence artificielle. Certains ont donc peur des potentielles dérives à la Prometheus / Covenant et redoutent ce nouveau point de vue.

En clair, les Xénomorphes seront là, mais ils n'occuperont pas l'écran pendant la dizaine d'heures que la série Alien devrait durer. D'autres sociétés, comparable à la Weyland-Yutani Corporation qui envoie des sujets au casse-pipe dans l'espace, sera aussi présente, devraient prendre le relais.

Si vous voulez créer quelque chose pour la télévision, en 10 heures par exemple, c'est un sujet intéressant. Disons qu'on met deux heures d'action dedans, il reste encore 8 heures. Alors, de quoi parlerait une série Alien ? J'ai essayé de parler de cela avec FX. Comme je l’ai fait avec Legion d'ailleurs. L'idée était de dire : retirons les super-héros de la série et voyons si c’est toujours une excellente série. Si on retire les Aliens d'une série Alien, de quoi parlerait la série ? Quels sont les thèmes, qui sont les personnages et quel est le drame humain derrière tout ça ? Ensuite, nous remettons les Aliens dans le jeu et là c'est génial : non seulement il y a un grand drama humain, mais il y a des Aliens dedans en plus ! ... Dans les films, nous avons cette Weyland-Yutani Corporation, qui développe clairement également l'intelligence artificielle. Mais que se passe-t-il s'il y a d'autres sociétés essayant de regarder l'immortalité d'une manière différente, avec des améliorations cyborg ou des téléchargements transhumains ? Laquelle de ces technologies va gagner ? C'est finalement une question classique de science-fiction : l'humanité mérite-t-elle de survivre ? Même si la série est à 60% de l'horreur et de l'action, il y a toujours 40% où nous devons demander de quoi on parle en sous-texte... Thématiquement, il faut que ce soit intéressant. C’est un plaisir de jouer avec l’iconographie de ce monde.

Via Premiere

Sydney Chandler sera la star de la série Alien sur Disney+

Lors d'une interview, Noah Hawley a été formel : ce n'est pas une nouvelle histoire sur Ripley. Pas de Ripley et pas de Sigourney Weaver donc, tout comme le prochain film qui ne fera pas revenir l'actrice d'Avatar. « Ce n'est pas une histoire sur Ripley. C'est l'un des plus grands personnages de tous les temps, et je pense que son histoire a été parfaitement racontée. Donc je ne veux pas y toucher. C'est une histoire (ndlr : celle de la série Alien) qui se déroule également sur Terre. D'habitude, les histoires d'extraterrestres se passent toujours dans une prison, dans un vaisseau spatial. J'ai pensé que ce serait intéressant d'élargir les horizons pour des enjeux plus radicaux « Que se passe t-il si vous ne pouvez pas contenir la menace ? » via VanityFair.

Pour incarner la « nouvelle Ripley », Noah Hawley a choisi Sydney Chandler. Un visage moins connu que Sigourney Weaver ou Noomi Rapace. On a néanmoins pu la voir dans Don't Worry Darling d'Olivia Wilde et la série Pistol de Danny Boyle (Transpotting). Son autre « fait d'arme », c'est d'être la fille de Kyle Chandler, l'acteur de Demain à la Une, Friday Night Lights ou encore Godzilla vs Kong.

La série Alien se déroulera après la fin de notre siècle, environ 70 ans dans le futur. Aucune date de sortie, mais le producteur de FX espère une arrivée dès 2023. Ce sera à visionner sur Disney+.