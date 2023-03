Jenna Ortega (Scream 2022, Scream 6, The Babysitter Killer Queen...) n'a pas hésité à dévoiler de gros secrets de fabrication de la série Mercredi. La jeune actrice, qui n'a pas la langue dans sa poche, a dû s'imposer pour atténuer des défauts de cette nouvelle adaptation Netflix.

C'est dans le podcast Armchair Expert que Jenna Ortega a fait des révélations assez énormes sur la série Mercredi. À la lecture de l'ensemble du scénario, elle a confié qu'elle n'était pas au courant que le projet était davantage calibré pour un jeune public.

Lorsque j'ai pris connaissance de toute de la série, je me suis rendu compte qu'elle était destinée à un public jeune. Et lorsque j'ai signé la première fois, je n'avais tous les scripts. Je pensais que ça allait être beaucoup plus sombre. Mais ce n'était pas le cas... Je ne savais pas quel était le ton, ni à quoi ressemblerait la musique. Je crois que je n'ai jamais eu autant à taper du poing sur la table durant un tournage comme je l'ai fait pour Wednesday.

Tout ce que fait Mercredi, tout ce que j'ai dû jouer, n'avait aucun sens pour son personnage. Le fait qu'elle soit dans un triangle amoureux ? Cela n'avait aucun sens. Il y avait une réplique sur une robe qu'elle devait porter pour le bal de l'école. Elle devait dire « Oh mon dieu, je l'adore ! ». Je n'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Je me déteste et j'ai dû leur dire : « Non ».