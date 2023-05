Diffusée pour la première fois en 2016, Stranger Things se conclura avec la saison 5. Cette ultime saison est attendue pour 2024, mais les fans vont peut-être devoir prendre leur mal en patience. Les showrunners de la série Netflix ont en effet pris la parole sur Twitter pour annoncer une mauvaise nouvelle.

Du retard pour la saison 5 de la série Netflix

Quand une œuvre a du succès, ses créateurs ont pour habitude chercher à étendre son univers. Stranger Things n'échappe pas à la règle et aura le droit, dans les prochaines années, à plusieurs projets dérivés. Parmi eux, une pièce de théâtre, ou encore une série d'animation se déroulant à Tokyo. Bref, vous n'avez pas fini d'entendre parler de Stranger Things ! Quoi que... Certes, la série Netflix et ses dérivés ont de beaux jours devant eux, mais attendez-vous à un silence radio dans les prochaines semaines. Et pour cause, les frères Duffer ont annoncé sur Twitter leur intention de participer à la grève des scénaristes d'Hollywood.

Ici les Duffer L'écriture ne s'arrête pas au début du tournage. Bien que nous soyons ravis de commencer la production avec nos incroyables acteurs et équipes, ce n'est pas possible pendant cette grève. Nous espérons qu'un accord équitable sera bientôt conclu afin que nous puissions tous retourner au travail. Jusque-là, nous en avons terminé.

Si les scripts des épisodes de la dernière saison de la série Netflix sont globalement terminés, les créateurs de Stranger Things préfèrent ne pas précipiter la production. Il faudra donc se montrer patient. Rien n'indique pour l'instant qu'un accord entre auteurs et studios est sur le point d'être trouvé.

L'impact de la grève sur House of the Dragon

Pour rappel, la WGA, syndicat représentant quelque 11 500 auteurs à Hollywood, a lancé un appel général à la grève le 2 mai dernier. Celle-ci devrait se poursuivre tant que ceux-ci ne sont pas mieux rémunérés. Le syndicat réclame également de meilleures conditions de travail et une plus grosse part des bénéfices de la part des plateformes de streaming. Depuis une semaine, l'inquiétude grandit au sujet de l'avenir des films, séries et émission TV. Mais contrairement aux abonnés Netflix, ceux de HBO peuvent être rassurés.

Des sources affirment en effet que la saison 2 de House of the Dragon ne sera pas impactée. L'écriture de tous les épisodes est terminée, et contrairement à Stranger Things, aucune réécriture n'est envisagée. Le tournage peut donc suivre son cours. Une bien bonne nouvelle, d'autant que celui-ci se terminera dans quelques jours. On ne pas en dire autant d'autres projets du petit écran qui sont quant à eux mis en pause le temps de la grève.