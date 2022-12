On le sait Tom Cruise réalise toutes ses cascades lui même. Et pour Mission Impossible 7 l'acteur vient une nouvelle fois de se surpasser.

Si Mission Impossible 7 Dead Reckoning Partie 1 n'est pas prévu avant le 12 juillet 2023, on a déjà le droit à une vidéo making-off d'une cascade avec le très charismatique Tom Cruise. Celle-ci surpasse toutes les autres et on apprenait déjà en 2021 qu'il s'agissait de l'un des plus impressionnants "faits d'arme" de l'acteur dans la saga et même dans sa carrière.

Mission Impossible 7 et le saut en moto

Cette vidéo montre donc les coulisses de la cascade considérée comme étant la plus dangereuse de la carrière de Tom Cruise. Une personne de la production explique à ce propos :

Les deux choses qu'il faut éviter dans ce genre de moment sont les blessures sérieuses et la mort.

Fait amusant, l'acteur a sauté en parachute depuis un hélicoptère pour seulement "s'échauffer" selon ses propres mots avant la dite scène. L'ensemble fut tourné du haut d'une falaise norvégienne. Pour réaliser cette prouesse technique, l’acteur s’est entraîné énormément : il a notamment sauté 500 fois en parachute et a sauté en moto d’un parcours créé pour l’occasion 30 fois par jour, soit 13 000 fois en tout. Une véritable bête, sachant que l'homme a tout de même 60 ans.

Pour mémoire, le tournage de Mission Impossible 7 fut fortement perturbé par la pandémie de Covid-19 et devait initialement être tourné en même temps que l'épisode 8 (la partie 2).

Le réalisateur Christopher McQuarrie avait teasé les fans en expliquant :

La seule chose qui me fait encore plus peur c’est ce que nous avons prévu pour Mission Impossible 8.

Il faut donc s'attendre à une cascade encore plus surprenante pour le prochain film.