Sorti dans les salles en mai 2022, Doctor Strange 2 a été un véritable carton au box office. Pourtant quelques parents s’étaient indignés que le film n’était pas adapté au jeune public, malgré qu’il soit déconseillé aux moins de 10 ans. Pourtant Doctor Strange in the Multiverse of Madness aurait pu aller encore plus loin, la preuve avec une nouvelle scène qui a été coupée.

Une scène coupée bien gore pour Doctor Strange 2

Comme beaucoup d’autres films, Doctor Strange 2 a dû faire des concessions. Afin de conserver sa classification -10, et surtout son PG-13 Outre-Atlantique, Sam Raimi et ses équipes ont été contraints de revoir quelques-uns de leurs plans. A l’origine, la suite des aventures de Steven Strange aurait pu être plus gore que ce que nous avons vu. Une nouvelle scène d’action coupée nous montre en effet une toute autre version du combat de Wanda contre les soldats du Kamar-Taja et c'est tout sauf family-friendly.

Cette séquence réalisée par les cascadeurs a été accompagnée de quelques effets spéciaux pour donner du corps au tout, non sans oublier les angles de caméra propres à Sam Raimi. On y voit une Wanda plus frontale, qui va dans la mêlée pour décapiter et tuer des soldats sans vergogne, les obliger à s’entretuer avant de leur éclater la tête et les démembrer. C’est sûr ça ne fait plus très PG-13, mais la mise en scène et le combat sont très classes.

Erik Winquist, superviseur des effets spéciaux, avait déjà révélé par le passé qu’il aurait voulu également rendre le Doctor Strange Zombie plus gore et même inclure une scène où il lance son bras démembré à Scarlet Witch pour l’étrangler. Encore une fois, cela n’a pas été retenu pour le montage final, Disney souhaitant que les films du MCU restent adaptés à toute la famille.