Stranger Things, au même titre que d'autres productions Netflix comme Mercredi, a battu des records incroyables selon les critères de la firme au N rouge. Et quand le succès est là, une société ne laisse jamais filer ceux qui en sont responsables.

Matt et Ross Duffer, les créateurs du show télévisé qui raconte l'histoire d'une bande confronté à des phénomènes fantastiques, ont donc resigné pour étendre l'univers en créant le Stranger Things Cinematic Universe mais également pour d'autres choses. L'un des projets, The Boroughs - qui sera une nouvelle série SF -, commence à faire parler d'elle avec des détails intéressants sur son contexte et son intrigue.

The Boroughs, la nouvelle série SF Netflix sur la réforme des retraites

Après avoir fait exploser les compteurs de Netflix avec Stranger Things, les frères Duffer ont annoncé The Boroughs. Une série science-fiction produite par le duo sur une idée de Jeffrey Addiss et Will Matthews. Des connaisseurs de la plateforme au N rouge étant donné qu'ils étaient à l'origine de Dark Crystal : Le Temps de la Résistance. Un show annulé dès la première saison, comme tant d'autres programmes du service de SVOD.

Le scénario ne traitera pas de la réforme des retraites... mais ses protagonistes principaux seront bel et bien des personnages âgées. Des versions alternatives des enfants d'Hawkins dans un multivers improbable ? Non, mais comme ces derniers, les membres du club du troisième âge devront se serrer les coudes pour survivre à une menace en provenance d'un autre monde. « Au sein d'une communauté de retraités apparemment pittoresque, située dans le désert du Nouveau-Mexique, un groupe d'héros inattendus doit s'unir pour empêcher une menace d'un autre monde de volet la seule chose qu'ils n'ont pas... le temps » via Variety. Bon en fait, ça ressemble quand même à la réforme des retraites en mode Netflix.

Les Duffer Brothers sont complètement emballés par ce concept qu'il estime être « spécial », en plus d'être fans du travail de Jeff Addiss et Will Matthews.

Nous sommes fans de l’écriture de Jeff et Will depuis longtemps, et quand ils nous ont présenté leur idée pour The Boroughs, nous avons immédiatement su qu’ils avaient quelque chose de très spécial entre les mains. Si les héros de The Boroughs ont quelques années de plus que les enfants de Stranger Things, ils sont tout aussi adorables et inadaptés, et nous avons hâte que vous les rejoigniez dans une aventure à la fois effrayante et amusante, et profondément touchante. Via CinéSéries.

Crédits : CinéSéries.

Les nombreux projets autour de Stranger Things

Un sentiment réciproque ? Parfaitement. Collaborer avec les créateurs de Strangers Things est un « rêve devenu réalité » pour Jeffrey Addiss et Will Matthews. Et malgré l'annulation de Dark Crystal, ils ne sont pas rancuniers envers Netflix qui a avorté la série sans lui donner une seconde chance.

Nous sommes heureux d'être de retour chez Netflix. Travailler aux côtés des frères Duffer (qui sont plutôt bons lorsqu'il s'agit de réaliser des séries), et de leur équipe, est un rêve devenu réalité. Ils offrent le parfait équilibre entre le coeur et l'horreur à notre histoire. Nous avons hâte que les téléspectacteurs du monde entier découvrent le sombre mystère caché derrière la façade ensoleillée de The Boroughs.

Avant la sortie, les abonnés Netflix devraient pouvoir visionner la saison 5 de Stranger Things, qui sera la dernière. Dans les prochains mois, voire années, on aura aussi une série d'animation Stranger Things : Tokyo et un spin-off sous forme de pièce de théâtre. Matt et Ross Duffer vont également apporter leur vision sur un manga très célèbre, Death Note, avec une série live-action encore pour le compte de Netflix. Un trio inséparable.