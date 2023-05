La saison 2 de la série The Last of Us n’a pas encore débuté son tournage qu’elle fait déjà beaucoup parler d’elle. Neil Druckmann et Craig Mazin donnent encore des nouvelles plus rassurantes cette fois.

L’adaptation de The Last of Us de HBO a créé l’événement en ce début d’année. Le géant du divertissement américain tient entre ses mains l’un de ses nouveaux programmes phares et le sait. L’engouement et le nombre de spectateurs croissant à chaque épisode lui ont permis de commander rapidement une seconde saison. Des millions de personnes attendent désormais impatiemment la suite des aventures de Joel et Ellie, qui devrait couvrir une partie de TLOU 2. Deux questions brûlent les lèvres de tout le monde : quelle sera sa date de sortie et les éventuels changements par rapport au matériau d’origine ? Craig Mazin, le showrunner de la série, a fait de nouvelles déclarations rassurantes.

La saison 2 de The Last of Us fidèle au jeu ?

La saison 2 de The Last of Us est particulièrement attendue au tournant, aussi bien par les joueurs que les nouveaux initiés. Adapter une licence aussi appréciée que celle de Naughty Dog était un pari risqué, mais remporté haut la main par HBO. Des millions de spectateurs attendent désormais impatiemment des nouvelles autour de sa suite, qui reprendra les événements de The Last of Us 2 ou du moins d’une partie. Craig Mazin, à la tête de la série, a déjà confirmé que l'histoire du jeu sera séparée en plusieurs saisons. Mais cela sera-t-il fidèle au matériau d’origine ? Des propos précédents laissaient penser qu’un personnage important pourrait échapper à son destin. Le showrunner se veut cette fois plus rassurant.

Lors d’une session de questions-réponses organisée par Deadline, Mazin a affirmé que leur philosophie resterait la même. « Je dirais que notre processus d’adaptation sera, et a été pour le moment, le même. Cela veut dire que l’on va certainement piocher très fortement dans le matériau d'origine. Les gens peuvent en tirer les conclusions qu’ils veulent. » Autrement dit, la saison 2 de The Last of Us devrait une nouvelle fois être très fidèle au jeu de base. Cela n’exclut en revanche pas quelques changements ou ajouts pour épaissir certains personnages secondaires. Selon Neil Druckmann, la production du retour de Joel et Ellie se compte « en mois, pas en années ». Le tournage devrait quant à lui débuter d’ici la fin de l’année. Comme pour la première saison, des images devraient donc apparaître sur la Toile en avance à ce moment-ci pour nous donner des indices quant aux événements dépeints.