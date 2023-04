Si la nouvelle saison de The Mandalorian a eu une progression assez molle et lente, l'épisode 7 fait très largement progresser l'intrigue générale et représente une véritable ode aux fans de Star Wars. Avec ses nombreux easter eggs, il a de quoi emballer une très large partie de la communauté SW. On vous explique pourquoi en détail. ATTENTION, cette news intègre de nombreux spoilers sur l'épisode 7.

Le conseil des ombres et l'intrigue de The Mandalorian

Première nouveauté et non des moindres, on peut apprendre l'existence d'un conseil des ombres qui n'est autre qu'une réunion de chefs de guerre impériaux ayant un but commun. Moff Gideon n'est plus seul et sa stratégie a pour but de ramener un semblant d'Empire dans la Galaxie. Dans le même temps on peut apprendre et découvrir la présence d'un personnage culte de l'Univers Etendu, qui existe depuis bien avant le rachat de la saga Star Wars par Disney et bien avant la création de la série The Mandalorian. En effet, le capitaine Pellaeon, les fans de Star Wars le connaissent bien puisqu'il est l'un des protagonistes de la trilogie Thrawn de l'auteur Timothy Zahn. C'est d'ailleurs le bras droit de Thrawn, qui a pour objectif d'introduir son retour. L'occasion aussi de préparer le terrain avant la prochaine série Ahsoka qui aura pour sujet central le retour du Grand Amiral Thrawn. Pallaeon est un véritable dévot et serviteur de l'Empire et il y a peu de chance qu'il se laisse intimider par Gideon.

Le Capitaine Pellaeon fait sa première apparition live dans l'univers Star Wars

Un dessein beaucoup plus grand pour les restes de l'Empire

Le retour du Grand Amiral Thrawn se chevauche avec un autre objectif pour l'Empire. Bien plus important puisque qu'il s'agit du projet Nécromancien qui est mené par Brendol Hux, père de Armitage Hux, commandant des forces du Nouvel Ordre dans la dernière trilogie. Ce fameux projet Nécromancien a pour but de ramener l'Empereur Palpatine à la vie grâce au clonage. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Gideon souhaitait absolument récupérer Grogu. Pour améliorer le clonage potentiel de Palptatine qui est pour le moment un échec. C'était l'objectif du Dr Pershing depuis le début et on a enfin une explication concrète. Un véritable plaisir pou les fans.

Dark Trooper de phase 3

Nous avons eu droit à un joli clin d'œil au jeu Star Wars : Dark Forces puisque nous avons pu pour la toute première admirer l'usage du Dark Trooper de phase 3, qui est l'une des problématiques que rencontre le personnage culte de Kyle Katarn dans l'Univers Etendu. Après l'utilisation de la Phase 2 dans la saison 2 de The Mandalorian, la Phase 3 est l'ultime étape du développement pour cet ambitieux projet impérial puisqu'il s'agit de faire du Dark Trooper un exosquelette pour son utilisateur. En l'occurrence dans la série, Gideon.

La garde prétorienne dans The Mandalorian

Enfin, les fans de l'Empire seront ravis de profiter du retour de la Garde Prétorienne que l'on peut voir protéger Snoke dans Star Wars Episode VIII. Il s'agit un peu de l'évolution des Gardes Royaux de l'Empereur (Retour du Jedi). Soldats d'élite, (sensibles à la force selon les rumeurs) ils sont une nouvelle menace pour le clan des Mandaloriens.