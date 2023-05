Certaines des nouveautés Netflix de mai 2023 sont disponibles et le mois n'est pas encore terminé. En parallèle, le géant de la SVOD fait le ménage en enlevant différents films, séries et documentaires. Une façon de faire qui est identique chez la concurrence (Disney+, Prime Video). Quelques programmes ont déjà été retirés, mais dans la longue liste de suppressions à venir, il y a encore des choses totalement indispensables. Au point où on ne sait plus trop où donner de la tête.

Afin de ne rien louper et d'organiser vos visionnages, voici tous les contenus qui vont disparaître du catalogue. Au moins temporairement, car comme vous le savez, la firme au N rouge renouvelle régulièrement les droits d'exploitation de sa vidéothèque en ligne.

Ces films et séries quittent Netflix prochainement

Si The Last of Us vous a laissé un souvenir impérissable et que vous n'avez fait qu'une bouchée de la série TLOU HBO, le film The Last Girl : Celle qui a tous les dons a toutes les chances de vous intéresser. Un long-métrage qui partagent de nombreuses ressemblances avec le jeu de Naughty Dog. Le scénario, le rythme, le fait d'être plus qu'une histoire d'infectés etc. Et pourtant, le réalisateur Mike Carey n'y a jamais joué. Tant qu'on est dans le délire infectés, zombies et autres monstres, ne passez pas à côté de Retour à Zombieland. Une suite aussi plaisante, drôle et barrée que le premier volet.

À la recherche de bons films d'actions et de super-héros qui n'en sont pas sur Netflix ? Super Tom Cruise vous occupera avec Jack Reacher et Jack Reacher: Never Go Back. Pour de l'action (jusqu'à l'overdose), les cinq films Transformers sont bientôt sur le départ tout comme Overlord - un film avec des nazis zombies -, ou encore 47 Ronin dans lequel Keanu Reeves abandonne les armes à feu et costumes cintrés de John Wick pour un katana et une tenue de ronin.

Pour les fans de Batman et de son univers, la série Gotham s'apprête aussi à partir de Netflix. Une adaptation qui aura duré 5 saisons et qui était différente des films de Tim Burton ou Christopher Nolan. Hormis les méchants (Victor Zsasz, Le Pingouin...) ou des gentils comme James Gordon, le casting était nettement plus jeune pour Bruce Wayne, Catwoman ou Poison Ivy (avant les changements d'actrices pour ces deux anti héroïnes). Le rôle du Joker est campé quant à lui par Cameron Monaghan, Cal Kestis dans Star Wars Jedi Survivor.

Les films qui s'en vont en mai 2023

Les programmes Netflix à voir avant que ce ne soit trop tard

On a déjà listé quelques films et séries prochainement supprimés de Netflix, et vous n'avez pourtant encore rien vu. Avant nos nombreux conseils sur les programmes à visionner très vite, voici quelques films qui méritent votre attention. Si ce n'est pas déjà fait, Hollow Man de Paul Verhoeven (Starship Troopers, RoboCop...) est à découvrir.

Pour les amateurs de rap à l'ancienne, c'est aussi les derniers jours de Straight Outta Compton. Un biopic sur le groupe N.W.A. Une formation qui a notamment vu passer Ice Cube et Dr. Dre dans ses rangs. Un succès qui a été expliqué par le metteur en scène Michael Bay. « Les gens se souvenaient de N.W.A. Ceux qui avaient 20 ans quand ils les écoutaient ont maintenant une quarantaine d’années et sont ravis de retrouver leur jeunesse dans ce film qui évoque des événements assez récents pour qu’ils les aient vécus. Et le message des chansons est toujours d’actualité » (via 20 minutes).

Et ensuite ? C'est un festival avec FF7 Advent Children, Pulp Fiction de monsieur Quentin Tarantino, Gladiator de Ridley Scott, E.T L'extra-terrestre de Steven Spielberg, le touchant Will Hunting ou encore l'inquiétant Get Out de Jordan Peele. Ci-dessous, notre sélection non exhaustive de films à ne pas rater sur Netflix.

FF7 Advent Children (14 mai)

Grosse claque à sa sortie pour sa CGI de haut vol, Final Fantasy 7 Advent Children se déroule deux ans après la fin de FF7. Le jeu original de 1997. Un film où l'espoir de l'humanité est encore entre les mains de Cloud Strife. « Les habitants de la planète Midgar risquent l'extinction en raison d'une mystérieuse épidémie et le seul espoir de salut est entre les mains d'un seul homme : Cloud ». Comme souvent, certains ont adoré et d'autres ont détesté ce spin-off diffusé au cinéma, et seuls les visuels ont fait l'unanimité.

Pulp Fiction (31 mai)

« All right, everybody be cool, this is a robbery ! Honey Bunny : Any of you fucking pricks move, and I'll execute every motherfucking last one of ya ! » avec son intro percutante, qui mêle l'amour qu'éprouve Tarantino pour les mots et la musique, Pulp Fiction a marqué toute une génération. Certainement le film qui revient le plus souvent lorsque l'on parle du réalisateur, et qui a confirmé tout son talent après un Reservoir Dogs déjà mémorable.

Un long-métrage qui a remporté la Palme d'or au Festival de Cannes, sous les huées d'un public qui n'avait visiblement pas apprécié le spectacle. En réponse, ces récalcitrants ont eu le droit à un doigt d'honneur de Quentin Tarantino. Simple, mais efficace !

Gladiator (15 mai)

Maximus ! Maximus ! Maximus ! Si Ridley Scott nous a perdu ces dernières années, son savoir-faire était intact avec Gladiator. Un véritable chef d'œuvre et un film culte dont Russell Crowe entend encore parler aujourd'hui. On suit le général romain Maximus (Russell Crowe), fidèle de l'empereur Marc Aurèle qui sera trahi par le fils de ce dernier, Commode, interprété par Joaquin Phoenix (Joker 2). Fait esclave, Maximus organisera sa vengeance en devenant un gladiateur hors norme qui sera aimé de tous, sauf de Commode.

Avec ce bijou, Scott a décroché 5 Oscars dont le très convoité « Meilleur film » en 2001. Si vous ne l'avez pas vu, ne tardez pas à le lancer sur Netflix.

E.T L'Extra-terrestre (15 mai)

E.T L'Extra-terrestre aura sûrement autant ému qu'il a pu terrifier des enfants. Un porte-étendard de toute une époque qui a clairement inspiré des productions plus récentes comme Stranger Things. Pour les retardataires, E.T raconte l'histoire du jeune Elliott qui, un soir, va faire la rencontre d'un extra-terrestre venue d'une autre planète. Une créature qui cherchera par tous les moyens à rentrer chez lui, mais pas sans vivre une aventure extraordinaire sur Terre.

Récemment, Spielberg a regretté avoir modifié son film. Lors d'une scène où des policiers barrent la route des enfants, les agents sont vus avec des armes à feu dans l'original. Et dans la version de 2022 avec des... talkies-walkies. « C'était une erreur. Je n'aurais jamais dû faire cela. E.T. est un produit de son époque. Aucun film ne devrait être révisé en fonction de notre vision actuelle, que ce soit volontairement ou de manière forcée » via CinéSérie.

À couteaux tirés (31 mai)

À couteaux tirés, le Cluedo à la sauce Rian Johnson (Looper, Star Wars 8), a été une belle surprise grâce à son casting cinq étoiles et son scénario prenant. Un film à énigmes qui verse également dans l'humour avec des personnages haut en couleur. « Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L'esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoît Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d'élucider l'affaire. Cependant, entre la famille d'Harlan qui s'entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d'une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes ».

La suite, Glass Onion, est disponible en exclusivité sur Netflix.

10 Cloverfield Lane (31 mai)

10 Cloverfield Lane n'est pas vraiment une suite au Cloverfield de Matt Reeves (The Batman), mais il s'inscrit dans cet univers. Après l'histoire d'un monstre qui sème le chaos dans New-York, direction un bunker pour un huit clos porté par Mary Elizabeth Winstead et John Goodman.

Mary Elizabeth Winstead (Scott Pilgrim, le remake de The Thing) incarne Michelle. Une jeune femme qui va être victime d'un accident de voiture et qui, après son réveil, va découvrir qu'elle a été transportée dans un bunker et enchaînée dans une des pièces du lieu. Un geste qui a sauvé sa vie selon ses « ravisseurs ».

Get Out (15 mai)

Get Out du réalisateur très engagé Jordan Peele (Us, Nope) aura permis à ce dernier de percer à Hollywood. Une surprise « horrifique », qui n'est pas à prendre au sens propre de film d'horreur, qui n'a rien coûté. 4,5 millions de dollars, c'est le budget riquiqui de ce long-métrage qui a rapporté 255,4 millions de dollars au box-office mondial.

Pour éviter tout spoiler, voici le synopsis officiel : « Maintenant que Chris et sa copine Rose vont rencontrer leurs parents respectifs, elle l'invite dans la résidence secondaire de sa famille pour un week-end. D'abord Chris comprend que le comportement un peu étrange de la famille de Rose est lié au fait qu'il est noir et qu'elle est blanche. Cependant, il découvre que la vérité est bien plus dérangeante ».

Will Hunting (31 mai)

Will Hunting est l'un des films majeurs du 7ème art. Il s'agit d'un surdoué Will Hunting (Matt Damon), un génie des maths, qui finit par être balayeur dans une fac. Un potentiel gâché qui sera peut-être révélé par le psychologue Sean Maguire (Robin Williams). Un long-métrage qui a donné une carrière à Matt Damon, mais également à Ben Affleck qui apparaît au casting. Une pépite à voir et revoir sur Netflix avant son départ le 31 mai 2023.

Jack Reacher 1 & 2 (22 mai)

En 2012, soit dix ans avant Top Gun Maverick, on a pu voir Tom Cruise dans Jack Reacher et Jack Reacher: Never Go Back. Deux réussites si vous aimez les films d'action classiques et lisibles. « Alors qu'elles se trouvent tranquillement dans un parc, cinq personnes sont froidement abattues par un sniper posté dans un parking leur faisant face. Toutes les pistes mènent à James Barr. Les forces de police appréhendent le suspect numéro un et le placent immédiatement en détention. Alors qu'il est entendu par les inspecteurs chargés de l'enquête, Barr n'avoue rien, mais écrit sur une feuille : "Trouvez Jack Reacher"… ».

Bumblebee (31 mai)

Avec ses airs de film des années 80, le spin-off de Transformers, Bumblebee oscille entre émotion et action. Mais contrairement à la saga dont il est issu, les séquences plus mouvementées sont agréables à voir. « Sans être un grand film, "Bumblebee" a le mérite d'offrir une histoire touchante entre l'Autobot et une adolescente bien portée par Hailee Steinfeld » indiquait nos confrères de CinéSérie lors de la sortie en salles.

Rendez-vous dans quelques semaines pour les nouveautés Netflix de juin 2023, et découvrir quels programmes quitteront le service.