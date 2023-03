Dans la longue liste des acteurs qui incarnent Batman depuis ses débuts sur grand écran, Ben Affleck possède généralement une bonne place sur le podium (même si Christian Bale continue d'être idolâtré dans le rôle). Notamment grâce à sa représentation massive, puissante et violente du personnage. Mais hélas l'homme ne semble pas vraiment convaincu par le DCU.

Ben Affleck s'exprime sur le DCU

C'est lors d'une très longue interview avec le très sérieux magazine The Hollywood Reporter que l'acteur Ben Affleck a pu parler de sa carrière et de son futur. Forcément Batman et le DCU ont fini par arriver sur le tapis car il est bien difficile de passer sous silence un rôle si emblématique dans une vie de comédien. On lui a notamment demandé si il avait le désir de réaliser quelque chose, sachant que l'acteur a longtemps été pressenti pour réaliser un film sur le Chevalier Noir. Voici sa réponse :

Je ne réaliserais pas quelque chose pour le DCU de Gunn. Absolument pas. Je n'ai rien contre James Gunn. C'est un gars sympa, il va certainement faire du bon travail. C'est juste que je ne voudrais pas me lancer et diriger comme ils le font. Cela ne m'intéresse pas.

L'acteur n'a pas du tout aimé son expérience

Plus loin quand il parle de DC, il ne mâche pas ses mots :

J'allais réaliser un Batman , et Justice League m'a fait dire : « Je suis sorti de ce monde. Je ne veux plus jamais refaire tout ça. Je ne suis pas adapté à ça. C'était la pire expérience que j'ai jamais vue dans une entreprise qui regorge d'expériences merdiques. Cela m'a brisé le cœur. Justice League … Vous pourriez donner un séminaire sur toutes les raisons pour lesquelles c'est un exemple à ne pas suivre. Allant de la production aux mauvaises décisions en passant par une horrible tragédie personnelle.

On comprend clairement mieux pourquoi il n'a pas du tout envie de s'invertir dans le DCU. L'homme semble avoir eu une trop mauvaise expérience pour tenter quelque chose d'autre chez les super-héros de ce coté du spectre.