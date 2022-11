Quentin Tarantino, l'enfant terrible d'Hollywood, devrait « bientôt » mettre un terme à sa carrière au cinéma. Pour partir à la retraite ? Non, et il vient de confirmer l'un de ses projets.

Quentin Tarantino encore derrière la caméra en 2023

Quentin Tarantino (Pulp Fiction, Reservoir Dogs...) s'est pour l'instant éloigné des projecteurs pour devenir écrivain. Celui qui est considéré comme l'un des génies du cinéma a en effet déménagé à Tel Aviv où il a pu accoucher de deux livres. Un roman adapté de son dernier film Once Upon a Time in Hollywood, et un autre « Cinema Speculation » dans lequel il partage sa passion pour les longs-métrages des 70's entre essais, critiques, notes personnelles et interrogations.

En promotion pour ce deuxième ouvrage, Tarantino a annoncé qu'il allait tourner une série de huit épisodes en 2023. Sur quel sujet ? Ce n'était visiblement pas l'endroit pour rentrer dans les détails mais il y a peut-être des pistes. Déjà, il faut savoir que le réalisateur a une expérience à la télévision puisqu'il a mis en scène deux épisodes du show Les Experts. Et normalement, il devrait contribuer au retour de Justified : City Primeval mais ce ne serait pas le même projet.

Alors quoi ? Au fil des années, Quentin Tarantino a eu plusieurs idées. Il se verrait bien adapter Once Upon a Time in Hollywood en mini-série pour Netflix, voire créer un show TV spécialement pour Bounty Laws, la fausse série vue dans son dernier film. Il n'avait pas non plus cacher son envie de faire de même avec Les Huit Salopards, l'ultime volet de sa trilogie non officielle historique. Est-ce que ça finira aux oubliettes comme Kill Bill Vol.3 ?