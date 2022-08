Lors de sa sortie en 2017, Star Wars The Last Jedi avait fait beaucoup parlé et beaucoup de fans étaient déçus du rendu final. Pourtant son réalisateur semble très fier.

Lors d'une interview au sein du journal Empire Magazine, le réalisateur Rian Johnson est revenu sur son film Star Wars The Last Jedi 5 ans après. Le temps de méditer sur la question et de repenser à cette grande aventure cinématographique. D'autant que les critiques furent nombreuses aussi bien sur le film que sur le réalisateur lui même, souvent de la part de fans déçus.

De la fierté pour Star Wars The Last Jedi

Les propos de Johnson sont clairs sur son Star Wars :

Après cinq ans, j'en suis encore plus fier. Quand ça a été mon tour, j'ai vraiment tout donné. Je pense qu'il est impossible pour chacun d'entre nous d'aborder Star Wars sans y penser comme un mythe avec lequel on a grandi. Et comme un mythe, cette histoire a grandi en nous et nous a affectés. Le but ultime n'était pas de tout supprimer, le but était de revenir aux bases, au pouvoir fondamental du mythe. Et au bout du compte, j'espère que le film est une affirmation du pouvoir du mythe de SW dans nos vies.

Il est aussi revenu sur le personnage emblématique de Luke Skywalker, en expliquant qu'il ne s'agissait pas pour lui de déconstruire le mythe du maitre Jedi, comme on a pu le lire souvent dans les propos des fans :

Pour moi, les images finales du film ne déconstruisent pas le mythe de Luke Skywalker, elles le construisent.

Toujours encore en 2022, ce film Star Wars a de nombreux partisans et détracteurs et il est bien difficile d'avoir une discussion calme à son sujet avec des fans de la licence. Après tout, il semble légitime d'être fier de son œuvre, qu'elle fasse polémique ou non. Notons d'ailleurs que l'acteur Mark Hamill avait soutenu officiellement le réalisateur via plusieurs déclarations tout en expliquant que son avis sur la représentation de Skywalker dans le film avait évolué au fil du temps.

Que pensez-vous de Star Wars : The Last Jedi, est-ce pour vous un bon Star Wars ? Dites nous au sein de la session des commentaires.