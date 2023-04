Plus de 20 ans plus tard, Keanu Reeves passe aux aveux sur la façon dont il a obtenu le rôle de Neo dans la saga Matrix. Il a tenté un gros coup de bluff qui aurait pu mal se finir.

Alors que John Wick 4 explose tranquillement le box-office, ce qui est de très bon augure pour les prochains films, Keanu Reeves est revenu sur l'un des rôles essentiels de sa carrière. Peut-être même le plus important aux yeux du grand public, celui de Neo de la saga Matrix. Mais voilà, 24 ans plus tard, l'acteur révèle qu'il aurait pu passer à côté et ce qu'il a fait pour éviter cela justement. Ça aurait pu lui coûter cher.

Le gros mensonge de Keanu Reeves pour Matrix...

Chouchou d'Hollywood, qui n'hésite pas à donner de sa personne, de son temps et de son argent en toutes circonstances, Keanu Reeves a décroché des rôles dans des films majeurs et même totalement cultes avant Matrix. Dans les plus remarqués, on pense à Point Break (l'original, le seul, l'unique avec Patrick Swayze), Dracula de Francis Ford Coppola ou encore Speed avec Sandra Bullock.

Mais pour devenir Neo, et ainsi passer devant la caméra de Lana et Lilly Wachowski, Keanu Reeves a déclaré avoir rusé en cachant une information pourtant capitale. Autant pour la sécurité du tournage, mais surtout pour sa propre personne. Malgré un problème à la nuque, qui était loin d'être une petite gêne passagère, il s'est présenté en dissimulant ce « détail ».

J'ai rencontré les Wachowski et j'ai adoré le scénario, elles m'ont montré une prévisualisation du bullet time qui était extraordinaire, et m'ont ensuite parlé d'une formation aux arts martiaux de style hongkongais en me demandant si j'étais prêt à faire ça, que ça allait durer quatre mois, et j'ai répondu 'oui, ça me va.' Le seul soucis est que j'avais un problème à la nuque qui s'aggravait, j'avais passé quelques années à le combattre, et je commençais à ressentir des fourmillements. Je venais tout juste de faire le film Chain Reaction à Chicago et on m'avait administré deux épidurales dans la colonne vertébrale. J'avais un disque bombé et une hernie discale aussi, et je commençais à perdre en sensibilité et en équilibre. Via Premiere.

Crédits : CinéSéries.

... qui lui a valu de passer sur le billard

Des soucis de santé pour lesquels Keanu Reeves a été contraint d'être opéré, sous peine de conséquences graves. Alors a-t-il annoncé aux sœurs Wachowski lors du casting ? Non, il a accepté d'être Neo dans Matrix, puis a consulté un spécialiste. Heureusement, tout s'est bien passé, mais il a dû porter une minerve post-opération pour se remettre d'aplomb.

J'ai dit oui à Matrix et aux quatre mois d'entrainement, mais c'était assez grave, alors j'ai consulté un spécialiste, et j'ai découvert que j'avais aussi une sténose lombaire. Pour faire court, ma colonne vertébrale était comprimée, si bien que j'ai dû subir une fusion de deux vertèbres, ils ont retiré tous les disques et mis une plaque dans mon cou [une arthrodèse cervical antérieure]. Mais je ne l'ai jamais dit à personne parce que je ne voulais pas qu'on pense que je ne pouvais pas faire le film. Ce qui est bien, c'est qu'à l'époque, la façon de se remettre d'une opération de la colonne vertébrale était différente. Ils m'ont tout de suite dit de me mettre à bouger. Il y a des images où je m'entraîne pour Matrix et je porte une minerve, je devais protéger ma nuque.

a-t-il ajouté lors du podcast The Art of Action (via Premiere). Tout est bien qui finit bien donc et on connaît la suite. L'acteur a enchaîné avec Matrix 2 Reloaded, Matrix 3 Revolution et le dernier Matrix Ressurections qui a, comme les deux précédents volets, divisé les spectateurs.

Remis de cette grosse frayeur, Keanu Reeves continuera de taper et de tirer sur une armada de méchants pour la franchise John Wick. Si le cinquième film n'est pas encore validé, on entendra parler de Baba Yaga dans le spin-off Ballerina avec Ana de Armas. Et aussi, ce sera la nouveauté, à travers la série The Continental.