En 2000, Gladiator a marqué l'histoire du cinéma et du genre du péplum en particulier. Ridley Scott (Alien, Blade Runner...) a réussi un véritable tour de force en proposant un récit aussi épique que poignant, en mettant en scène le fameux Maximus Decimus Meridius, "Commandant en chef des Armées du Nord et Général des Légions Felix". Alors quand une suite a été annoncée, la hype s'est tout de suite faite sentir. Cette fois, Russell Crowe cédera sa place au jeune Paul Mescal (Aftersun). Mais des têtes plus connues seront également à l'affiche du long-métrage.

Deux acteurs très populaires dans Gladiator 2

Gladiator 2 se concentrera sur un personnage incarné par un acteur à la popularité toute relative. Agé de seulement 27 ans, Paul Mescal doit encore faire ses preuves. Mais Ridley Scott compte tout de même se reposer sur des têtes bien connues du grand public. D'abord, il a été confirmé que l'actrice Connie Nielsen reprendra son rôle de Lucilla, la fille de l'empereur Marc Aurèle. Au début du week-end, un nouveau nom a également été dévoilé : Joseph Quinn rejoint le casting du film ! Il interprétera l'un de ses grands méchants, à savoir l'empereur Caracalla. Rappelons que Quinn s'est fait connaître en interprétant le métalleux Eddie Munson, leader du club Hellfire, dans la saison de Stranger Things.

Eddie Munson (Joseph Quinn) dans la saison 4 de Stranger Things.

Quelques années auparavant, l'acteur âgé de 29 ans était également apparu dans la saison 7 de Game of Thrones. Il y avait interprété un soldat Stark. Et puisque l'on parle d'une série HBO, la transition est toute trouvée pour évoquer le cas de Pedro Pascal ! Très en vue ces dernières années, le comédie, américano-chilien a rejoint le casting de la suite de Gladiator, selon les sources de Deadline. Son rôle est pour l'heure inconnu. Récemment, Pedro Pascal a été à l'affiche de deux des plus grosses séries du début d'année 2023. La série HBO The Last of Us, d'abord, qui aura la droit à plusieurs saisons supplémentaires, mais également la saison 3 de The Mandalorian, diffusé sur Disney+.

Joel (Pedro Pascal) dans The Last of Us

La communication autour de la suite de Gladiator s'accélère grandement. Longtemps resté mystérieuse après avoir été annoncée, celle-ci se précise ces derniers mois. Ainsi, c'est début 2023 que l'on a appris que Paul Mescal jouerait Lucius, le héros du film. Et en février dernier, avant que le casting ne s'agrandisse avec Pedro Pascal et Joseph Quinn, Paramount Pictures a révélé que le long-métrage devrait sortir le 22 novembre 2024 aux Etats-Unis. Si la date de sortie en France reste à préciser, il y a de grandes chances pour qu'elle se situe dans les mêmes eaux.