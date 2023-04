Après en avoir parlé au détour de diverses interviews, Matt Reeves et Warner Bros. Entertainment dévoilent la série The Penguin. Un show qui sera extrêmement lié au dernier film The Batman et qui gardera son ambiance pesante.

Un premier trailer pour The Penguin, la série The Batman

Avec The Batman, Matt Reeves (Cloverfield, la trilogie Planète des Singes...) a donné un nouveau souffle au Chevalier Noir. Une vision à l'ambiance plus lourde, très proche d'un thriller à la Seven, et suffisamment différente des films de Christopher Nolan ou Tim Burton pour rentrer dans la catégorie des meilleures adaptations. Un succès à la fois critique et commercial qui a permis au réalisateur d'avoir carte blanche pour explorer cet univers au cinéma, voire à la télé comme ce sera le cas avec la série Le Pingouin.

Cette version, qui sortira exclusivement sur HBO Max et donc sur Prime Video chez nous, se déroulera seulement une semaine après The Batman. En si peu de temps, la ville de Gotham ne s'est pas relevée d'une puissante attaque et a sombré dans le chaos. Le scénario tournera donc autour Oswald Cobblepot, de son ascension et de sa transformation en Pingouin, l'un des ennemis jurés de Batou.

Dans cette première bande-annonce, on sent un gros climat mafieux avec un Colin Farrell encore habité, méconnaissable, prêt à saisir n'importe quelle opportunité pour gravir les échelons et devenir un vrai leader peu recommandable. L'acteur côtoiera Carmen Ejogo (Your Honor, Alien Covenant...), David H. Holmes (Mindhunter, High Fidelity) ainsi que François Chau (Chuck, X-Files...).

La série The Penguin comportera huit épisodes et pourrait arriver en 2024. Mais là-dessus, rien n'est encore acté du côté de Matt Reeves, HBO Max ou Warner. Le metteur en scène a fort à faire avec de multiples projets dans l'univers de Batman, comme la suite du long-métrage avec Robert Pattinson.

Le BatVerse est définitivement lancé

The Batman 2 - qui sortira en salles le 3 octobre 2025 - tout comme la série The Penguin seront des pièces du BatVerse de Matt Reeves. James Gunn et Peter Safran, les nouveaux dirigeants du DCU, ont accordé toute leur confiance au réalisateur. Autant en termes de vision artistique que sur les projets qu'il a en tête. Et des projets, il n'en a pas qu'un...

Bien sûr, le plus gros morceau sera The Batman Part II. Une suite qui ne négligera pas Bruce Wayne et son alter-ego. « Robert Pattinson est si spécial dans ce rôle. Mon but a toujours été de faire ces histoires d'un point de vue qui permettent au personnage d'être systématiquement le cœur émotionnel de l'histoire. Parce que souvent, ce qui se passe après le premier épisode, c'est que la galerie de méchants supplantent Batman et le relèguent au second plan, que ce soit au niveau du personnage ou de l'émotion » avait déclaré Matt Reeves.

Ensuite, pour mettre en valeur les anti-héros de Gotham City, Reeves a prévu d'autres longs-métrages. De nouveaux films qui vont lui permettre d'approfondir les ennemis de l'homme chauve-souris. Si tout se passe bien, il devrait en effet s'attarder sur Scarecrow (l'Épouvantail), Clayface (Gueule d'Argile) ou encore le Professeur Pyg.