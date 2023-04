Il est temps pour la plateforme Disney+ de nous révéler tout ce qu'elle a prévu dans les prochains jours avec les nouveautés de mai 2023. Un mois qui, comme chaque année, sera l'occasion de célébrer le « May the 4th ». La journée mondiale consacrée à la cultissime saga de George Lucas, Star Wars. Une édition un peu particulière qui fera la part belle aux programmes pensés, entre autres, pour les enfants. Avec, bien sûr, l'ensemble des anciens films et séries de la franchise qui sont toujours disponibles.

Si l'univers de la Guerre des Étoiles vous laissent complètement de marbre, rassurez-vous, d'autres nouveautés devraient trouver grâce à vos yeux. La firme de Mickey a notamment misé sur le remake d'une excellente comédie, voire culte, des années 90, la nouvelle saison d'une émission de téléréalité ou encore un documentaire sur une star de la pop britannique.

Les nouvelles sorties Disney+ de mai 2023

En 2022, Disney+ a fêté le « May the 4th » avec la série Obi-Wan Kenobi dans laquelle Ewan McGregor reprend son rôle et un making-of sur Le Livre de Boba Fett. Et pour cette édition 2023 du Star Wars Day ? Les abonnés auront accès à Star Wars : Les Aventures des Petits Jedi et à Star Wars Visions saison 2 à partir du 4 mai. Deux shows TV créés pour la plateforme de la firme aux grandes oreilles qui pourront être appréciés par les enfants. Ce seront clairement les deux temps forts du mois pour tous les fans de la licence, mais les autres téléspectateurs ne seront pas mis de côté pour autant.

D'ici le 24 mai, les abonnés Disney Plus pourront découvrir une production complètement inédite, ou presque, avec Américain de Chine. Une série originale dirigée par le réalisateur de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux avec des acteurs majeurs d'Everything Everywhere All at Once, la sensation cinématographique de 2022. Une adaptation du roman graphique « American Born Chinese ».

Dans les nouveautés Disney+ de mai 2023, on note également l'arrivée du remake de West Side Story et de celui du film Les blancs ne savent pas sauter. Une comédie culte avec le duo de choc Wesley Snipes et Woody Harrelson. Les amateurs de Grey's Anatomy pourront continuer à suivre la vie de l'équipe médicale du Seattle Grace Hospital. Comme à chaque fois, ce ne sont que des exemples et ci-dessous, voici la liste complètes des nouveautés films, séries et documentaires Disney Plus de mai 2023 avec également The Muppets Mayhem, Not Dead Yet, Crazy Love, Link: Eat, Love, Kill, Ed Sheeran : la somme de tout ou les Kardashian saison 3.

Les films de mai 2023

Le Cratère (12 mai)

West Side Story - le remake de 2021 par Steven Spielberg (12 mai)

Les blancs ne savent pas sauter (19 mai)

Les séries de mai 2023

Une lueur d'espoir (2 mai)

Pocoyo – saison 3 (3 mai)

Star Wars : Les aventures des Petits Jedi (4 mai)

Star Wars : Visions - Volume 2 (4 mai)

Américain de Chine (24 mai)

Ultra Violet & Black Scorpion (10 mai)

The Muppets Mayhem (10 mai)

Justified – saisons 1 à 6 (10 mai)

Tara Duncan (17 mai)

Grey's Anatomy - saison 18 (17 mai)

Link : Eat, Love, Kill (24 mai)

Not Dead Yet : Confessions d’une quadra à la ramasse (24 mai)

Crazy Love (24 mai)

Les aventures au parc de Tic et Tac – saison 2 (24 mai)

Les trésors de Minnie – saisons 1 et 2 (24 mai)

The Clearing (24 mai)

Les Kardashian (25 mai)

Les documentaires de mai 2023

Ed Sheeran : la somme de tout (3 mai)

Psy Summer Swag 2022 (3 mai)

Le temple disparu de l'empire Inca (3 mai)

Born This Way – 6 épisodes (10 mai)

Lambert contre Lambert : au nom de Vincent (10 mai)

Les cités perdues d'Albert Lin : l'arche de Noé (12 mai)

Les Tompkins : une vie pour la nature (26 mai)

Stars Wars Visions Volume 2 (crédits : CinéSéries).

Les programmes Disney+ de mai 2023 à ne pas manquer

En mai 2023, Disney+ offrira aussi la mini-série Une lueur d'espoir. Un format court qui raconte l'histoire de Hermine « Miep » Gies-Santrouschitz, qui a caché Anne Frank et sa famille des nazis durant la Seconde Guerre Mondiale. En attendant la nouvelle série Justified, pour laquelle Quentin Tarantino (Once Upon a Time... in Hollywood) pourrait réaliser des épisodes, l'originale avec Timothy Olyphant sera disponible en intégralité. Soit 6 saisons pour 78 épisodes au total.

The Clearing, une production Hulu distribuée par Disney Plus, attise également la curiosité avec son ambiance inquiétante en raison de son synopsis qui tourne autour d'une secte, et de son casting composé de Teresa Palmer (Warm Bodies), Miranda Otto (Le Seigneur des Anneaux) ou encore Guy Pearce (Memento). Bien entendu ces séries rejoignent les autres programmes dont nous avons parlé plus haut à savoir Star Wars : Visions Vol.2, Star Wars : Les Apprentis Petits Jedi, Américain de Chine, West Side Story par Steven Spielberg, Les blancs ne savent pas sauter à la sauce 2023 etc.

Star Wars : Visions saison 2 (4 mai)

Star Wars Visions saison 2 reproduit la recette du volume 1. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, il s'agit d'une anthologie d'animation - à l'image de Love, Death and Robots - au cours de laquelle différents studios et diverses équipes se relayent pour réaliser des courts-métrages dans l'univers de Star Wars. Des épisodes inédits conçus par les sociétés El Guiri (Espagne), Cartoon Saloon (Irlande), Punkrobot (Chili), Aardman (Royaume-Uni), Studio Mir (Corée du Sud), Studio La Cachette (France), 88 Pictures (Inde), D’art Shtajio (Japon) en collaboration avec Lucasfilm Ltd. et Triggerfish (Afrique du Sud).

« Après une première saison qui faisait la part belle aux grands noms de l’anime japonaise, nous avons élargi notre champ d’action et proposons au public de découvrir quelques-uns des créateurs mondiaux parmi les plus talentueux » a déclaré James Waugh, producteur délégué.

Star Wars : Les Aventures des Petits Jedi (4 mai)

La série Star Wars : Les Aventures des Petits Jedi (Young Jedi Adventures) est réellement développée pour un jeune public. Et ça se voit d'ailleurs largement dans la bande-annonce ci-dessous. Comme son nom l'indique, elle s'intéresse à des novices de la Force qui meurt d'envie de la maîtriser et d'explorer les confins de la galaxie. « Kai, Lys et Nubs, des orphelins Jedi qui s'entraînent ensemble sur la planète Tenoo, partent à l'aventure à travers la galaxie avec Nash, une pilote d'élite, à bord du Faucon Écarlate » via Disney+.

Américain de Chine (24 mai) - une nouvelle série originale Disney+

Après avoir brillé dans Everything Everywhere All at Once, qui a remporté 7 récompenses aux Oscars 2023, Michelle Yeoh (Tigre et Dragon, Avatar 3...) et Ke Huy Quan (Indiana Jones, Les Goonies...) sont tous les deux à nouveau à l'écran pour Américain de Chine. Une série chapeautée par le réalisateur du film Marvel Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux.

Une production pas complètement « originale » puisqu'elle est basée sur le roman graphique American Born Chinese de Gene Luen Yang. « Jin Wang, un adolescent ordinaire, partage son temps entre sa famille et ses amis. Lorsqu’il fait la connaissance d’un nouvel étudiant étranger, le premier jour de la rentrée, le choc des cultures est immense : Jin va être involontairement mêlé à une bataille opposant des dieux chinois ! » via communiqué de presse.

Les blancs ne savent pas sauter (19 mai)

Les personnages de Billy Hoyle (Woody Harrelson) et Sidney Deane (Wesley Snipes) laissent place à Kamal et Jeremy, incarnés respectivement par Sinqua Walls et Jack Harlow, dans le remake Les Blancs ne savent pas sauter. Un nouveau duo qui aura forte affaire pour remplacer Snipers et Harrelson, et à la vue des extraits, ce n'est pas gagné. Plus qu'un remake, la firme de Mickey le décrit comme un « remix moderne du film emblématique de 1992 qui célèbre la culture du streetball à Los Angeles ».

Un film écrit par Kenya Barris (Black-Ish, Grown-Ish) et Doug Hall (You People) avec le regretté Lance Reddick (John Wick, Horizon Forbidden West...), décédé en 2023, au casting.

The Clearing (24 mai)

Adaptée du roman de J.P. Pomare, la série The Clearing expose les cauchemars d'une survivante d'une secte. « Quand une fille disparait, cela réveille les souvenirs d'enfance d'une femme qui était membre des Kindred, l'une des rares sectes dirigées par des femmes. Elle va alors être forcée de faire face aux démons de son passé afin d'empêcher l'enlèvement et la séquestration d'enfants innocents ».

West Side Story (12 mai)

Avant de livrer son long-métrage autobiographique The Fabelmans, Steven Spielberg s'est attaqué à un monstre du cinéma avec l'un des plus grands films du 7ème art : West Side Story. Si l'on est tenté de le cataloguer directement dans la catégorie « remake », nos confrères de CinéSéries expliquent que nous sommes davantage face à « une adaptation originale de la comédie musicale créée par Arthur Laurents, Stephen Sondheim et Leonard Bernstein en 1957 ». Mais il s'agit encore et toujours d'une comédie musicale, en plus moderne donc.

Justified - saison 1 à 6 (10 mai)

Sans rejoindre le panthéon des séries, comme les productions HBO, Justified avec Timothy Olyphant (Havoc, Scream 2...) revient souvent dans les programmes à voir ou revoir. Et ça tombe bien, les six saisons de ce show FX arrivent le 10 mai sur Disney+. Le marshall Raylan Givens (Timothy Olyphant) est transféré dans le kentucky après avoir abattu un fugitif. Arrivé là-bas, il usera de ses méthodes peu orthodoxes pour mettre fin au règne d'un malfaiteur local, suprémaciste blanc de surcroît, qu'il a cotoyé lorsqu'il était plus jeune.

Une lueur d'espoir (2 mai)

La mini-série « Une lueur d'espoir » met en images l'histoire de Miep Gies (Bel Powley), une jeune secrétaire qui a sauvé son patron Otto Frank (Liev Schreiber) et sa famille, dont Anne Frank, au cours de la Seconde Guerre mondiale.

« Pendant deux ans, Miep, son mari, Jan (Joe Cole), aussi courageux que dévoué, et d’autres héros ordinaires ont veillé sur les Frank, les van Pels et les Pfeffer, trois familles qu’ils ont cachées dans une annexe secrète de l’entreprise d’Otto, Opekta. Après l’arrestation des fugitifs, Miep a trouvé le journal d’Anne Frank et l’a conservé pour le faire publier, en accord avec le père de la jeune fille, afin qu’il serve de testament aux générations futures » via communiqué de presse.

Ed Sheeran : la somme de tout (3 mai)

Ed Sheeran, la star de la pop britannique aux tubes incontournables (Shape of You, Shivers, Bad Habits...) se confie sur sa vie, son enfance et son ascension jusqu'à devenir le musicien que l'on connait aujourd'hui.

« La série revient sur les événements qui ont bouleversé sa vie, et sur les épreuves et les triomphes qui ont ponctué la période la plus difficile. Avec des archives personnelles inédites, des séquences récentes, des interviews avec son épouse et ses proches, et des concerts intimistes dans des lieux spectaculaires, « Ed Sheeran : la somme de tout » nous fait découvrir sa philosophie, et ce qu’il pense de lui-même et de ses chansons qui font le bonheur des fans du monde entier depuis plus de dix ans » via communiqué de presse.