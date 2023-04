Sorti depuis le 22 mars 2023, John Wick 4 explose les compteurs et réalise le plus gros record de la saga. Au box-office mondial, le quatrième volet a engrangé 349,7 millions de dollars. Ce n'est rien d'autre que la meilleure audience de toute l'histoire de la franchise, Parabellum ayant récolté 327,7 millions de dollars, sachant que le film est encore projeté au cinéma. Une bonne nouvelle qui promet un futur radieux...

Du Marvel et Game of Thrones dans les prochains films John Wick ?

Bien que John Wick 5 n'ait pas été officialisé, le réalisateur Chad Stahelski a affiché ses ambitions. Baba Yaga devrait revenir pour de nouvelles aventures et le metteur en scène a des idées pour les compagnons de jeu du boogeyman. Chad Stahelski a fait son petit marché dans sa tête en dévoilant les acteurs qu'ils aimeraient avoir devant sa caméra.

Et sur le papier, il ne se refuse absolument rien avec une « énorme liste ». Un terme qui n'est pas galvaudé car il voudrait des acteurs de Peaky Blinders, Marvel, The Batman, Game of Thrones...

La liste est longue, mais la première personne qui me vient à l'esprit, c'est Cillian Murphy (Oppenheimer). Je suis un grand fan de Peaky Blinders. Donc je pense que Cillian aurait parfaitement sa place. Colin Farrell (Les Banshees d'Inisherin) est aussi fantastique. Charlize Theron (Mad Max Fury Road) également quand je l'ai vue dans Atomic Blonde, je me suis dis « Oh mon dieu, je dois travailler avec cette femme ». Elle est incroyable. J'ai travaillé avec Michell Yeoh (Everything Everywhere All at Once) pour une publicité il y a quelques années, et depuis, je meurs d'envie de travailler avec elle. Je suis un grand fan. Après la sortie de la série HBO Lovecraft Country, Jurnee Smollett en faisait aussi partie. Ce sont des personnes qui, pour une raison quelconque, me font penser qu'elles ont leur place dans ce monde. Il y a tellement de gens géniaux. Si Robert Downey Jr (Iron Man) venait me voir, je lui trouverai une place. Peter Dinklage (Tyrion Lannister), j'étais un grand fan de lui dans GoT. Sean Bean (Ned Stark) également. Certains de ces gars sont magiques. Je tuerais pour avoir la chance de travailler avec l'un d'entre eux. Via The Direct.

Crédits : CinéSéries.

Des spin-off avec une série TV et un film prometteur

Même si elle n'est pas citée par Chad Stahelski, une actrice aimerait être aux côtés de Keanu Reeves : Carrie-Ann Moss. L'irremplaçable Trinity dans la quadrilogie Matrix. Mais peut-être qu'elle est déjà prévue pour un futur long-métrage de la franchise...

En attendant d'y voir plus clair, on pourra voir le spin-off Ballerina avec Ana de Armas dès le 7 juin 2024 dans les salles obscures. Un film inédit qui fera de grosses révélations pour densifier toujours plus le lore. Mais avant cela, ce sera au tour de la mini-série The Continental qui devrait sortir pour fin 2023.

Un show télévisé avec trois épisodes de 90 minutes qui se déroulera dans les années 1970. On retrouvera une version jeune du personnage incarné par Lance Reddick, Winston qui sera joué par Colin Woodel (The Purge), et Mel Gibson. Le Martin Riggs de l'Arme Fatale sera un tueur nommé Cormac. En France, c'est Prime Video qui détient les droits de diffusion.