Joker 2 sortira dans très longtemps, et pourtant, les images officielles comme non officielles inondent la Toile en ce moment. Et l'un des sujets brûlants au niveau du film, c'est l'arrivée de Lady Gaga en Harley Quinn à la place de Margot Robbie. Un choix qui ne fait pas l'unanimité et inquiète même certains, mais qu'en sera t-il vraiment ? Le metteur en scène Todd Phillips (War Dogs, Very Bad Trip...) tease ce personnage majeur pour cette suite.

Harley Quinn dans Joker 2 n'en finit plus de se montrer

Alors que The Batman 2 ne devrait pas sortir avant 2025, son ennemi juré sera quant à lui de retour le 4 octobre dans les salles de cinéma avec Joker 2 : Folie à Deux. Une suite très différente, déconnectée du nouveau DCU, qui se déroulera en partie dans l'asile d'Arkham et qui contiendra des séquences chantées.

Bien que ce ne soit vraisemblablement pas une comédie musicale comme La La Land ou Grease, Arthur Fleck devrait pousser la chansonnette avec l'appui de Lady Gaga qui sera la nouvelle Harley Quinn. Une scène majeure leaké où l'on voit justement l'interprète de Shallow, Bad Romance ou encore Hold My Band s'adonner à son activité sur les célèbres marches sur lesquelles Joaquin Phoenix danse dans le premier film.

Aujourd'hui, le réalisateur fait un autre cadeau aux fans : deux nouvelles images d'Arthur Fleck et de Lady Gaga en Harley Quinn dans Joker 2 : Folie à Deux. Celle qui intéressera le plus grand nombre et qui sera probablement encore sujette à débat, c'est celle de l'anti héroïne. Sur cette dernière, Lady Gaga reproduit une scène du précédent long-métrage dans un ascenseur. En costume, elle apparaît le regard vide, le visage creusé, ce qui laisse présager d'une interprétation inquiétante. Mais sera t-elle à la hauteur de Margot Robbie ? Pour l'instant, beaucoup en doutent et remettent en question la chanteuse / actrice.

En plus des deux images postées par le réalisateur Todd Phillips, on sait désormais que le tournage de Joker Folie à Deux est terminé. « C'est dans la boîte ! Merci à ces deux-là (et à l'ensemble du casting) ainsi qu'à la MEILLEURE équipe que l'industrie du cinéma puisse offrir. À tous les niveaux. Je vais maintenant me terrer dans une grotte (la salle de montage), et monter tout ça ».

Margot Robbie a déjà adoubé Lady Gaga

Les images officielles de Lady Gaga en Harley Quinn ont en effet divisé la Toile. Si un internaute estime que son look est « parfait » avec un côté « sale, crade », un autre avait estimé que le rendu n'était pas du tout à la hauteur et que l'ensemble faisait penser à quelque chose généré par l'IA. Bon, là-dessus, il y a quand même un monde entre les clichés officiels et ceux bidons conçus par l'intelligence artificielle. Les discussions vont donc continuer de faire rage, mais Lady Gaga a au moins prouvé qu'elle était taillée pour un rôle violent et angoissant en incarnant la comtesse Elizabeth Johnson dans la saison 5 d'American Horror Story.

De son côté, Margot Robbie, bonne joueuse qui ne désespère pas de retourner dans la peau d'Harleen Quinzel, est plus que confiante et avait apporté son soutien à sa remplaçante.

Cela me rend très heureuse parce que j'ai toujours voulu qu'Harley Quinn devienne un de ces personnages, comme MacBeth ou Batman, qui passe d'un grand acteur à un autre grand acteur. Et j'ai l'impression que cela concerne peu de personnages féminins. Il y a eu la reine Elizabeth 1 où je me suis dit « Wow Cate Blanchett l'a fait, maintenant je peux le faire », mais au-delà de ça. C'est un tel honneur d'avoir construit une base suffisamment solide pour que Harley puisse maintenant être un de ces personnages que d'autres acteurs peuvent jouer. Et je pense qu'elle va faire quelque chose d'incroyable. Via Gameblog.

Le film Joker 2 arrive dans les salles obscures le 4 octobre 2024.