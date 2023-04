Quoi de neuf sur Netflix ? Voici les nouveaux films et séries de mai 2023 avec le retour d'une icône du cinéma d'action, un Mad Max coréen, et la suite d'un anime ultra populaire.

C'est l'heure pour Netflix de dévoiler ses nouvelles sorties de mai 2023 avec les ajouts films et séries du mois. Après une précédente sélection relativement folle (Scarface, Last Night in Soho, Power Rangers...), le géant passe la seconde en termes de shows télévisés avec un large choix. L'un d'eux fait penser à un énorme long-métrage d'Hollywood, tandis que le second marque un nouveau départ pour un acteur qui aime tirer et taper sur tout ce qui bouge. D'autres programmes vont quant à eux surfer sur le succès de productions maison de la firme au N rouge.

À lire également, les nouveautés Disney+ de mai 2023.

Les nouvelles sorties Netflix de mai 2023

Vous n'avez sûrement encore vidé votre liste de films et séries à voir sur Netflix, mais les nouvelles sorties de mai 2023 ont été annoncées et seront prochainement disponibles. Dès le 1er du mois, les plus chanceux pourront profiter de leur jour férié pour regarder Le Discours d'un roi, le film multirécompensé avec Colin Firth, Guy Pearce ou encore Helena Bonham Carter, l'ex-femme du réalisateur de Tim Burton.

Ensuite, il sera possible d'enchaîner avec la partie 2 de la saison 2 de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba. La série d'animation phare adaptée du manga de Koyoharu Gotoge. Et si vous êtes abonnés à la plateforme Crunchyroll, vous serez en mesure de poursuivre avec les trois premiers épisodes de la saison 3 qui a débuté en avril 2023.

Dans la catégorie séries toujours, mais en s'éloignant de l'animation, il y aura deux spin-offs de programmes Netflix à succès. La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton qui se déroule environ 20 ans avant les événements relatés dans Les Chroniques des Bridgerton, et XO, Kitty, qui fait suite aux films À tous les garçons que j'ai aimés, À tous les garçons : P.S. Je t'aime toujours et À tous les garçons : pour toujours et à jamais. Des comédies romantiques qui ont été un carton sur la plateforme au N rouge.

Si les comédies romantiques ne sont pas votre truc et que vous préférez la castagne, Arnold Schwarzenegger sera au cœur de la première saison de Fubar. Une série originale Netflix avec monsieur Terminator et Monica Barbaro qui interprète le rôle de sa fille. Une histoire de vies cachées et de CIA qui ressemble à l'intrigue du film et de la série True Lies.

Les films de mai 2023

Le Discours d’un roi (1er mai)

Kung Fu Panda 3 (1er mai)

The Lighthouse (2 mai)

Barbie - Mermaid Power Power (5 mai)

Les hommes du feu (6 mai)

The Mother (12 mai)

Mme Chatterjee contre la Norvège (12 mai)

Les ailes du désir (15 mai)

Paris Texas (15 mai)

Fantastic Mr. Fox (15 mai)

Double Vice (17 mai)

Yakitori: Soliders of Misfortune (18 mai)

Brillantissime (18 mai)

Shrek (18 mai)

Shrek 2 (18 mai)

Shrek 3 (18 mai)

Les filles du docteur march (24 mai)

Le Péril jeune (24 mai)

Blood and Gold (26 mai)

Les séries de mai 2023

Rainbow High - saison 3 (1er mai)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Le quartier des plaisirs - Partie 2 de la saison 2 - (1er mai)

When the Weather is Fine – saison 1 (1er mai)

Love village - saison 1 (2 mai)

Le tailleur - saison 1 (2 mai)

Jewish Matchmaking - saison 1 (3 mai)

La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton - saison 1 (4 mai)

Sanctuary – saison 1 (4 mai)

Larva Family – saison 1 (4 mai)

Social Currency - saison 1 (6 mai)

Ultraman - saison 3 (11 mai)

Black Knight - saison 1 (12 mai)

Queer Eye - saison 7 (12 mai)

Nouvelle école - saison 2 (12 mai)

Comme un arrière goût - saison 1 (16 mai)

Doctor Cha - saison 1 (17 mai)

Nouvelle école - saison 2 (17 mai)

XO, Kitty - spin-off de « À tous les garçons que j'ai aimés » - saison 1 (18 mai)

Kitti Katz - saison 1 (18 mai)

El silencio - saison 1 (19 mai)

Selling Sunset - saison 6 (19 mai)

Young, Famous & African - saison 2 (19 mai)

The Good Bad Mother (20 mai)

The Ultimatum: Queer Love – saison 1 (24 mai)

Fubar - saison 1 (25 mai)

Barbecue Showdown - saison 2 (26 mai)

Les documentaires de mai 2023

La Reine Cléopâtre (10 mai)

Wanda Sykes: I’m An Entertainer – stand-up (23 mai)

Victimes/Suspectes (23 mai)

Robert Pattinson et Willem Dafoe dans The Lighthouse (crédits : CinéSéries).

Les programmes Netflix de mai 2023 à ne pas manquer

Parmi ces nouveautés Netflix de mai 2023, quels sont les films et séries qui sortent du lot ? On en a déjà cité plusieurs ci-dessus, mais sachez qu'il y aura également le film The Lighthouse avec Robert Pattinson (The Batman, Tenet...) et Willem Dafoe (Beyond Two Souls, Spider-Man No Way Home...). Un long-métrage en noir et blanc qui marqué les esprits par sa photographique, entre autre choses.

Pour celles et ceux qui aiment le post-apocalyptique, la série coréenne Black Knight pourrait répondre à vos attentes. Un show TV de science-fiction qui a l'air de prendre pour source d'inspiration la saga Mad Max et en particulier Fury Road. Celles et ceux qui sont plus calés sur l'Histoire pourront se diriger vers le documentaire La Reine Cléopâtre (Queen Cleopatra).

Le Discours d'un roi (1er mai)

Le metteur en scène anglais Tom Hooper (Danish Girl, The Damned United...) a décroché 43 récompenses pour Le Discours d'un Roi (The King's Speech) dont l'Oscar du « Meilleur film », « Meilleur scénario original », « Meilleur acteur » pour Colin Firth et « Meilleur réalisateur » en 2011.

Le long-métrage raconte l'histoire du père de la Reine Elisabeth qui va devenir, malgré, le Roi George VI. Atteint d'un handicap qui l'empêche de s'exprimer de façon fluide en public, il va être poussé par sa femme - jouée par Helena Bonham Carter (Fight Club, Harry Potter...) - à voir un orthophoniste aux méthodes différentes dans le but de prononcer, en 1939, un discours qui convaincra le Royaume-Unis de combattre Hitler lors de la Seconde Guerre mondiale.

The Lighthouse (2 mai)

En trois films, The Witch (2015), The Lighthouse (2019) et The Northman (2022), le réalisateur indépendant Robert Eggers a percé Hollywood avec des longs-métrages très éloignés des blockbusters qui envahissent régulièrement les salles de cinéma. Avec ceux qui aiment, ceux qui détestent, mais peu de monde au milieu tant les trois productions peuvent diviser.

The Lighthouse se déroule sur une île et mystérieuse de la Nouvelle Angleterre à la fin du XIX siècle. On suit l'histoire « hypnotique et hallucinatoire » de deux gardiens d'un phare campés par Robert Pattinson et Willem Dafoe. « Un choc sonore et visuel absolument captivant » pour CinéSéries. À de vous faire votre propre avis sur cette œuvre qui ne fera pas l'unanimité.

Demon Slayer - saison 2 « Le quartier des plaisirs » partie 2 (1er mai)

Au même titre que Dragon Ball, One Piece ou Naruto, Demon Slayer est l'un des mangas les plus vendus partout dans le monde, et comme ses petits copains, l'œuvre a rapidement été transformée en série d'animation. Pour ce mois de mai 2023, Netflix accueille la seconde partie de la saison 2 Le quartier des plaisirs.

« Enmu, la première Lune Inférieure, a été chargé de tuer Kamado Tanjirô pour devenir une Lune Supérieure et avoir plus sang de Muzan. Pendant ce temps, Tanjirô, Zen'itsu et Inosuke décident d'acheter des billets pour monter à bord du train de l'infini et ainsi rejoindre Rengoku Kyôjurô, le Pilier de la flamme, dans l'espoir d'en apprendre davantage sur la danse du dieu du feu » via CinéSéries.

Black Night (12 mai)

Avec son esthétique post-apocalyptique, la nouvelle série Black Night semble avoir des arguments au moins esthétiques pour se détacher de ces nouveautés Netflix de mai 2023. Un Mad Fax coréen ? Trop tôt pour le dire, mais avec teaser ci-dessous, on y pense forcément. Voici le synopsis « Dans un futur dystopique ravagé par la pollution de l'air, la survie de l'humanité dépend de livreurs atypiques surnommés les chevaliers noirs ».

Fubar (25 mai)

L'ancien « Governator » de Californie, star du cinéma d'action est de retour ! On veut bien sûr parler d'Arnold Schwarzenegger, le culturiste devenu acteur qui est connu pour ses rôles mythiques dans Terminator et Predator. Comme son ami Sylvester Stallone, Schwarzy saute dans l'inconnu et se lance sur le petit écran avec Fubar. Une nouvelle série dont le pitch rappelle clairement celui du film True Lies de James Cameron. Sauf qu'ici, le monument d'Hollywood s'alliera à sa fille et non sa femme.

« Lorsqu'un père et sa fille découvrent qu'ils travaillent tous deux secrètement pour la CIA, une mission d'infiltration se transforme en histoire de famille compliquée ».

XO, Kitty (18 mai)

Si vous avez des ados à la maison, vous avez peut-être été poussés à regarder la trilogie « À tous les garçons ». Des comédies romantiques avec l'actrice Lana Condor (Alita, Boo Bitch). Cette dernière, qui incarne Lara Jean, partage sa vie avec sa sœur Kitty (Anna Cathcart), qui va désormais avoir sa mini-série spin-off en dix épisodes.

« L'histoire d'amour longue distance de Kitty, ado entremetteuse, rebondit quand elle rejoint son petit ami dans le lycée de Séoul que sa défunte mère avait fréquenté ».