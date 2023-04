Le mois d'avril est bientôt achevé et par conséquent, c'est le bon moment pour les plateformes SVOD d'annoncer les prochains ajouts. Après la firme au N rouge et celle de Mickey, Amazon dévoile les nouveautés Prime Video de mai 2023. Une annonce qui intervient après le lancement d'une fonctionnalité inédite qui devrait être utilisée par beaucoup d'abonnés, même si elle n'est pas disponible sur tous les programmes aujourd'hui.

Ce mois-ci, Amazon a mis le paquet sur la nostalgie avec des franchises incontournables très ancrées dans la culture populaire. On a ainsi une œuvre culte signée Akira Toriyama, un homme lambda qui se transforme en super-héros à la suite d'une piqûre d'insecte, ou encore des chasseurs de gibiers très spéciaux...

À retrouver également les nouveautés Netflix de mai 2023 et les nouveautés Disney+ de mai 2023.

Les nouvelles sorties Prime Video de mai 2023

Pour les nouveaux films et séries Prime Video de mai 2023, Amazon va proposer le final de sa série originale Citadel. Un énorme projet d'Anthony et Joe Russo, les réalisateurs d'Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Mais pourquoi est-ce absolument « énorme » ? Rien que pour le budget alloué à ce show télévisé. En effet, il s'élève à environ 200 millions, ce qui en fait la deuxième série la plus chère de l'histoire avec Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Ça pique !

Mais les vrais ajouts sont ailleurs, à commencer par Dragon Ball qui débarque par surprise sur Prime Video. Ce sera l'intégrale en 153 épisodes, mais être abonné ne suffira pas. Il faudra impérativement avoir le Pass Warner, qui n'est donc pas inclus, pour visionner ce monstre de l'animation. Un anime accessible via la chaîne Toonami (Harley Quinn, Rick et Morty...).

Avant le nouveau film Ghosbusters, qui doit sortir le 20 décembre 2023, le géant Amazon a acquis les droits pour SOS Fantômes : L'Héritage. Le dernier long-métrage avec Sigourney Weaver, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson Paul Rudd ou encore Finn Wolfhard. Un volet mieux accueilli que son prédécesseur et son casting 100% féminin.

Deux franchises iconiques qui sont rejointes par Spider-Man : No Way Home, gentiment prêté par Sony Pictures à Prime Video, qui n'est même pas disponible sur Disney Plus. Eh oui, la firme aux grandes oreilles n'a pas la main mise sur l'homme araignée et comme tout est question de négociations et d'accords...

Les films de mai 2023

À vif (1er mai)

Chacun cherche son chat (1er mai)

Hanna (1er mai)

La Graine (3 mai)

SOS Fantômes : L'Héritage (3 mai)

Beautiful Disaster (5 mai)

Sharp Stick (10 mai)

Spider-Man : No Way Home (19 mai)

Spin Me Round (24 mai)

Hypersomnie (25 mai)

Les séries de mai 2023

Dragon Ball - non censuré (1er mai) Pass Warner obligatoire

White House Plumbers (1er mai) Pass Warner obligatoire

Fear the Walking Dead - saison 8 (16 mai)

The Ferragnez - saison 2 (18 mai)

Citadel - épisode final de la saison 1 (26 mai)

The Gryphon - saison 1 (26 mai)

Les documentaires et autres de mai 2023

Jimmy O. Yang: Guess How Much ? - stand-up (2 mai)

Giro, tour d'Italie (6 mai) Pass Warner obligatoire

ATP Rome (10 mai) Pass Warner obligatoire

Lewandoski Unknown (15 mai)

James May : Oh Cook - saison 2 (24 mai)

Nadal / Djokovic (26 mai)

Ligue 1 de Foot - J37 multiplex (27 mai)

Roland Garros 2023 (28 mai)

Crédits : CinéSéries.

Les programmes Prime Video de mai 2023 à ne pas manquer

Comme dit plus haut, si vous n'avez le temps que pour quelques programmes, ruez-vous en priorité sur Dragon Ball, SOS Fantômes : L'Héritage pour voir si ça vaut le coup, et Spider-Man : No Way Home.

Petite précision sur Dragon Ball tout de même. D'abord, on rappelle qu'il faut souscrire au Pass Warner à 9,99 euros par mois, en plus de l'abonnement Prime Video à 6,99 euros par mois. Dans un tweet, Warner indique qu'une série de cinq épisodes par semaine seront disponibles en replay avec un roulement hebdomadaire aussi. « Ce sera Dragon Ball, diffusé du lundi au vendredi à 18h05 sur Toonami. 5 épisodes seront disponibles en replay et tourneront chaque semaine. Dragon Ball Super est également diffusé et dispo via Toonami » via Twitter.

Si vous aimez les zombies, il y aura en plus Fear the Walking Dead saison 8 en mai sur Prime Video. Le spin-off de Walking Dead bien connu des fans. Pourquoi pas également tenter l'aventure White House Plumbers, une mini-série HBO avec Woody Harrelson, Justin Theroux, Lena Headey...

Dragon Ball (1er mai)

A-t-on encore besoin de présenter Dragon Ball en 2023 ? Non. Mais au cas où pour les plus jeunes, c'est tout bonnement un anime culte à ne manquer sous aucun prétexte. Si DBZ a évidemment laissé une empreinte bien plus forte, tout a commencé avec Dragon Ball. La première adaptation du manga d'Akira Toriyama.

C'est ici qu'on a découvert Goku, enfant avec sa queue de singe, avant qu'il ne devienne le Super Saiyan ultra puissant que l'on connaît dans les arcs suivants. Une licence qui a été inspirée par le roman « La Pérégrination vers l'Ouest » aka « Le Roi-Singe » etc. Un ouvrage qui donnera vie à l'action-RPG chinois Black Myth Wukong. À consommer sans modération sur Prime Video via Toonami disponible dans le Pass Warner.

SOS Fantômes : L'Héritage (3 mai)

« If there's something in your neighborhood, who you gonna call ? Ghostbusters ! ». Les chasseurs d'ectoplasmes reviennent avec SOS Fantômes : L'Héritage.

Un épisode qui mise à la fois sur l'ancien casting et sur de jeunes acteurs comme Finn Wolfhard. L'une des stars de la série Netflix Strangers Things. L'histoire ? Une mère et ses deux enfants déménagent dans une nouvelle ville, et à leur arrivée, ils s'apercevront de leur lien avec les vieux chasseurs de fantômes. Un lien unique laissé en héritage par le grand-père de la famille.

Spider-Man : No Way Home (19 mai)

L'homme araignée, le super-héros le plus populaire avec Batman, débarque sur Amazon Prime Video dans Spider-Man No Way Home. Le tout dernier film de la nouvelle trilogie. Dans ce grand final, Tom Holland (Uncharted) et Zendaya (Euphoria) vont chercher de l'aide auprès du Doctor Strange pour surmonter des épreuves encore plus importantes.

Un épisode qui se démarque des deux précédents, car il fait appel à des anciens visages... et explore le concept du multivers comme jamais auparavant. L'un des meilleurs Spider-Man ? C'est le sentiment qui prédominait dans les critiques à la sortie.

Fear the Walking Dead - saison 8 (16 mai)

The Walking Dead, c'est fini ! Mais par contre, l'univers des zombies n'a pas encore dit son dernier mot. En attendant le spin-off Dead City, la saison 8 de Fear the Walking Dead sera ajoutée à la blibliothèque Amazon Prime Video en milieu de mois.

« Sept ans se sont écoulés depuis que Morgan Jones et Madison Clark ont perdu tout espoir de sauver Mo du Padre. Aujourd'hui, c'est le découragement qui prévaut sur l'île. Morgan, Madison et tous ceux qui vivent avec eux se retrouvent sous la coupe du cynique Padre » résume le synopsis de cette huitième et toute dernière saison.

White House Plumbers (1er mai)

La mini-série HBO White House Plumbers est une fiction qui raconte le (vrai) scandale du Watergate. Une affaire politique retentissante qui s'est soldée par la démission de Richard Nixon, alors président des États-Unis. « E. Howard Hunt et G. Gordon Liddy plannifient un cambriolage au sein de l'immeuble du Watergate dans les locaux du Parti démocrate. Ce scandale va conduire à la démission du Président Richard Nixon » via CinéSéries.

Une série avec Woody Harrelson (Tueurs nés), Justin Theroux (Mulholland Drive), Lena Headey (Game of Thrones), Judy Greer (Halloween), Kathleen Turner (Californication), Kim Coates (Sons of Anarchy) ou encore Kiernan Shipka (Les nouvelles aventures de Sabrina).