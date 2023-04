Indiana Jones 5 sort dans un peu plus de deux mois. Mais quand on s'appelle Steven Spielberg, ça donne accès à certains privilèges comme celui de visionner le film en amont et en petit comité. Et visiblement, le réalisateur a été très étonné du résultat. En bien ou en mal ?

Quel est l'avis de Spielberg sur Indiana Jones 5 ?

Dans les salles le 30 juin 2023, Indiana Jones 5 et le Cadran de la Destinée fera indéniablement parler de lui. D'abord, c'est une franchise absolument mythique du cinéma. Même après si Indiana Jones 4 a un peu écorché l'image de l'aventurier, son aura est encore là. Ensuite, ce nouveau film a justement une revanche à prendre sur le précédent. Et puis avec un budget de 300 millions de dollars, qui en fait l'un des longs-métrages les plus chers avec Avatar 2, il va falloir convaincre les spectateurs de venir en nombre.

Et les déclarations de Steven Spielberg pourraient peut-être peser dans la balance. Le cinéaste, qui a sorti son autobiographique cinématographique avec The Fabelmans, s'est incrusté à une projection privée d'Indiana Jones 5. Une séance avec le gratin de Disney et il en ressorti bouche bée. Mais également fier.

Il y a deux nuits, j'ai fait l'expérience d'Indiana Jones et le Cadran de la Destinée. Bob Iger (ndlr : le patron de The Walt Disney Company) a organisé une projection avec de nombreux dirigeants de Disney, et j'y suis allé avec le réalisateur James Mangold. Tout le monde a adoré le film. C'est vraiment, vraiment un bon film Indiana Jones. Je suis très fier de ce que Jim en a fait. Lorsque les lumières se sont rallumées, je me suis tourné vers tout le monde et j'ai dit « Merde ! Je pensais que j'étais le seul à savoir comment en faire un ! ». Via Variety.

Pour Indiana Jones 5, Spielberg a en effet passer le relais. C'est James Mangold, réalisateur de Le Mans 66 et Logan, qui a relevé le défi. Un pari réussi d'après Steven Spielberg. Mais entre nous, on le voyait mal détruire le film avant sa sortie...

Crédits : CinéSéries.

Une scène d'ouverture qui fera encore plus débat

Qu'Indiana Jones 5 plaise à Steven Spielberg, c'est une chose mais qu'il plaise au public en est une autre. Et le film pourrait déjà diviser à cause de sa scène d'ouverture. En effet, pendant 25 minutes, on aura le droit à un Harrison Ford rajeuni. Une longue séquence rendue possible grâce au « de-aging » qui sonne souvent faux. Sauf pour l'acteur principal qui estime que le résultat est enfin à la hauteur. « C'est la première fois que je vois et où j'y crois. C'est un peu effrayant. Je ne suis pas sûr de vouloir savoir comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Cependant, ça ne me donne pas envie d'être jeune. Je suis heureux d'avoir gagné mon âge » a-t-il déclaré.

Quelle suite pour la franchise après Indiana Jones 5 ? Ca va étonner, mais d'après Harrison Ford, ce serait la fin. Même sans lui, il n'y aura pas de nouveau film.

C'est le dernier film (ndlr : Indiana Jones and the Dial of Destiny) de la franchise, et c'est également la dernière fois que j'incarne le personnage. Je ne m'attends pas à le revoir dans un autre film. J'avais pour ambition de faire ce film depuis 10 ans, et finalement, il est arrivé un moment où nous nous sommes tous investis pour que ça se fasse. Ça a été un heureux moment pour moi. Je pense que la situation dans laquelle je me trouve est plutôt rare. J'ai pu tourner dans des films fantastiques réalisés par Steven Spielberg et George Lucas durant 40 ans. Et ma plus grande ambition est de finir en beauté ! Via Gameblog.

Bon si le box-office explose, nul doute que la saga devrait revenir, même sans Harrison Ford qui rejoint le MCU.