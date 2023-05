Même si tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, l'univers cinématographique Marvel est plutôt instable. Entre déception (Ant-Man et la Guêpe : Quantumania) et réussite totale (Les Gardiens de la Galaxie 3), c'est les montagnes russes pour le MCU qui part en vrille. Et ça ne va pas s'arranger avec cette nouvelle rumeur autour d'un des films essentiels à la phase 6.

Marvel remercie le scénariste d'Avengers 5

Depuis des mois, Marvel Studios traverse des turbulences et forcément, les nouveaux projets attendus en pâtissent directement. En mars 2023, la maison des super-héros a revu son organisation en virant Victoria Alonso, une productrice de longue date. Et avant cela, la société avait annoncé le retard de quatre films Marvel, dont Blade, Les Quatre Fantastiques, Deadpool 3 et Avengers Secret Wars. Sans compter la nouvelle série Disney+ Daredevil Born Again qui est à l'arrêt à cause de la grève à Hollywood. Par conséquent, c'est le bazar !

Le journaliste Jeff Sneider, qui a bonne réputation, est porteur d'une autre mauvaise nouvelle. Ou bonne suivant la façon de voir les choses. Ce dernier stipule qu'Avengers The Kang Dynasty, a perdu son scénariste qui a probablement été renvoyé par Marvel Studios. « Rumeur : j'ai appris que le scénariste Jeff Loveness n'était plus associé à Avengers: The Kang Dynasty... et que ça s'est passé avant la grève ». Aucune explication, mais le motif serait peut-être déjà tout trouvé.

Jeff Loveness a écrit l'histoire d'Ant-Man et la Guêpe: Quantumania. Un film qui a été un échec commercial et critique. Des retours de la presse et des spectateurs globalement très négatifs. Ce n'est évidemment pas une certitude, mais il est possible que la firme de Mickey ait décidé d'arrêter la collaboration après ce flop. D'autant plus qu'avec Avengers 5 & 6 n'ont pas le droit à l'erreur. Ces épisodes vont déjà souffrir de la comparaison avec les précédents, qui n'auront pas les mêmes acteurs, donc il faut au moins être certain d'avoir un scénario qui tient la route.

Thanos qui délaisse son costume de super-méchant dans Avengers Endgame (crédits : CinéSérie).

Un MCU en danger ?

Sans scénariste et avec une grève des auteurs en cours, Avengers 5 sera peut-être repoussé à son tour. À l'heure d'écrire ces lignes, il doit arriver au cinéma le 2 mai 2025. Quant au MCU en danger, il est encore tôt pour s'alarmer, mais il est clair que Marvel Studios ne pourra pas se permettre d'enchaîner les bides comme celui d'Ant-Man 3. Consciente des problèmes de qualité, l'entreprise veut réduire la cadence des séries pour commencer. La saison 2 de Loki sera d'ailleurs disponible le 6 octobre 2023 sur Disney Plus, et le nouveau show Echo à partir du 29 novembre 2023 avec l'intégralité des épisodes accessibles d'entrée.

En termes de films, la sortie de The Marvels est fixée au 10 novembre 2023. En revanche, pour Blade, retour à la case départ. Avec la grève, le projet a été encore mis en pause forcée. Et ce alors que la production est chaotique depuis des mois et mois. Harrison Ford, qui sera à l'affiche d'Indiana Jones 5, rejoindra lui le Marvel Cinematic Universe pour Captain America 4 et Thunderbolts où il entrera dans la peau du général Ross alias Red Hulk.