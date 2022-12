Ce n'est plus une surprise pour personne, en autre chose, Deadpool 3 va faire revenir le beau, le grand, l'unique Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine comme nous pouvions vous le reporter au sein de cette news. Mais par quelle pirouette scénaristique le réalisateur Shawn Levy va t-il s'y prendre ? L'interprète de l'homme aux griffes donne un début de réponse.

Dans le cadre d'une récente interview, la star hollywoodienne s'est confiée sur RadioAndy de la chaine YouTube SiriusXM dont vous pouvez retrouver la vidéo dans son intégralité au cœur de cette news :

Il explique notamment que son retour est dû au voyage dans le temps qui permet "se de déplacer dans les chronologies".

J'étais en mode : "j'en ai terminé". Et puis on a fait 'Logan' et j'en était très heureux. Mais grâce à ce truc qu'ils ont dans le monde Marvel pour voyager entre les chronologies, maintenant on peut faire marche arrière parce que vous savez, c'est de la science. Donc je n'ai pas à détruire la chronologie de "Logan" qui était importante pour moi, et probablement pour les fans aussi.

Si je suis vraiment honnête, j'avais annoncé que 'Logan' était mon dernier et puis je suis allé voir le film "Deadpool" et au bout de 20 minutes, je me suis dit : 'Malédiction !'. Tout ce que j'ai pu voir pendant tout le film, c'est Nick Nolte et Eddie Murphy dans "48 heures". Et je me suis dit : "C'est quelque chose que je n'ai jamais fait avec le personnage. C'est le genre de dynamique qu'on n'a pas eu avant."