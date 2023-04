La très puissante Captain Marvel est enfin de retour et Disney et Marvel se décident enfin de lever le voile sur The Marvels via une toute première bande annonce. Celle-ci arrive en effet un peu plus tôt que prévu. Ainsi, après un teasing et une affiche nous pouvons enfin découvrir presque 2 minutes de vidéo. À quoi s'attendre ?

The Marvels alias Captain Marvel 2

Le film The Marvels (Captain Marvel 2) est écrit et réalisé par Nia DaCosta, une jeune réalisatrice que l'on connait notamment pour avoir fait le film d'horreur Candyman. Il s'agira de son troisième film et celui-ci mettra en vedette Brie Larson dans le rôle de Carol Danvers/Captain Marvel ainsi que Teyonah Parris qui campera le rôle de Monica Rambeau. Ce personnage est notamment connu au sein de Marvel pour devenir la Captain Marvel 2 après Carol Danvers. Evidemment l'actrice Iman Vellani est de retour après la série Miss Marvel pour reprendre son rôle de Kamala Khan. Le film devrait donc permettre d'avoir un casting féminin particulièrement fort, même si l'on retrouve aussi le très talentueux Samuel L. Jackson avec son personnage de Nick Fury.

Attention donc, The Marvels ne sera pas qu'un simple film sur Captain Marvel. En effet, le titre fait aussi référence aux "Marvels" originaux, un groupe de héros apparus dans une mini-série de bandes dessinées Marvel de 1994. Ce groupe était composé de personnages tels que la Torche Humaine, Namor le prince des mers ou encore la Justicière. Pour l'instant le trailer n'indique rien sur une potentielle présence de ces personnages.

D'ailleurs, les détails de l'intrigue sont eux pour le moment gardés secrets, mais le long métrage devrait explorer la dynamique entre les différents héros et introduire de nouveaux personnages clés pour l'univers cinématographique Marvel. Ca sera aussi l'occasion de comprendre pourquoi Monica Rambeau possède des pouvoirs très proches de ceux de Carol Danvers. (Si vous avez lu les Comics, vous savez déjà).

Le retour d'un personnage culte

Goose est de retour !

La belle surprise de cette bande annonce c'est le retour de Goose, ancien animal de compagnie de Mar-Vell ayant l'apparence d'un chat roux. Le noble Félin devrait (normalement) toujours appartenir à Nick Fury si l'on suit la logique des événements du premier film Captain Marvel.

The Marvels est prévu pour le 10 novembre 2023 dans les salles obscures.