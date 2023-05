Comme on a pu le dire à plusieurs reprises, Indiana Jones 5 sera l'un des blockbusters de l'été 2023 avec Oppenheimer de Christopher Nolan. Un nouveau film qui marque le retour de la franchise après 15 ans d'absence, et dans lequel Harrison Ford fera ses adieux. De manière définitive. La pression est donc énorme et la production vient de lâcher un petit extrait pour promouvoir cet épisode très attendu. Un avant-goût réussi ? Pas pour tout le monde.

Indiana Jones 5 dévoile une séquence exclusive qui affole

La sortie d'Indiana Jones 5 se rapproche à grands pas et quelques chanceux ont pu le voir en avant-première en toute tranquillité. Bon, les « chanceux » en question, ce sont des pontes de Disney et le réalisateur Steven Spielberg qui s'est empressé de donner son avis tranché sur ce cinquième volet. Et pour le cinéaste qui a récemment offert son autobiographie sur grand écran avec The Fabelmans, il ne fait aucun doute que c'est « vraiment, vraiment un bon film Indiana Jones ».

Le public sera t-il aussi enthousiaste ? Cela reste à voir. Pour le moment, et comme souvent, il y a des opinions diverses et variées. Certains sont hypés par les différents trailers, d'autres sont plus sur la réserve, quand certains crient déjà au navet. Si la séquence d'ouverture est partie pour faire débat, en raison du rajeunissement numérique d'Harrison Ford, cet extrait d'Indiana Jones 5 et le Cadran de la Destinée fait également parler. Un clip d'une minute et dix secondes qui montre une partie de la course-poursuite tuk-tuk où l'on aperçoit brièvement le grand méchant Mads Mikkelsen.

« J'ai l'impression que l'on peut presque tout toucher, ce qui est déjà une nette amélioration par rapport à Indiana Jones 4 » déclare @TheJonnieSea en référence à l'overdose de CGI du dernier film sorti. « Ça a l'air génial. Très bien réalisé » pour @TonyFayPR. « Cette scène est assez prometteuse et j'adore le retour à une bande-son classique de cinéma d'action-aventure. Hypée mais aussi inquiète » pour @roseram72.

D'autres avis partagés d'internautes

« Spielberg a dit qu'Indiana Jones 5 était bon, et je lui fais confiance » (@EvanAboutCinema). « Ça me fait mal de le dire, le rendu est affreux » (@DrewRadlack). « Tellement de CGI » (@SamwiseTheWise). « On dirait que dans le pire des cas, nous allons nous retrouver dans une situation à la Indiana Jones et le Royaume du crâne de Cristal. Un film à l'écriture bancale, mais avec des scènes d'action de premier ordre. Et honnêtement, je serai heureuse si c'est le cas. J'espère mieux, mais un film d'action bien réalisé est rare de nos jours » (@QueerGang2). « Les gens qui dissertent, jugent le film et le réalisateur avant sa sortie sur la seule base de cet extrait, Twitter ne change pas » (@SteelSandRun).

« En tant que fan inconditionnel d'Indiana Jones, c'est inquiétant. Ce n'est pas que ça a l'air foncièrement mauvais ou quoi que ce soit d'autre, mais il n'y a pas cet aspect réel et l'émotion des films orignaux. Le rendu naturel est ce qui fait que ces films sont géniaux et ça a l'air plutôt inintéressant là. Et ne me lancez pas sur les dialogues Disney non plus. J'en ai marre de ce style humoristique utilisé dans tous les films Marvel, Star Wars et Pixar au cours des 10 dernières années » (@acesongbird). Dans les critiques, ce qui revient très souvent, c'est donc la CGI et son rendu faux.

Pour savoir si Indiana Jones et le Cadran de la Destinée fera véritablement honneur aux vieux films, rendez-vous au cinéma le 30 juin 2023. Pour rappel, ce film qui pourrait signer la fin de la franchise est dirigé par le metteur en scène de Logan ou encore Le Mans 66. Deux longs-métrages très appréciés.