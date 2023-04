Parmi les gros projets attendus dans le MCU, Les Quatre Fantastiques est celui qui ouvrira la Phase 6. A l'approche de la conclusion de l'arc du Multivers, Marvel introduira donc la célèbre équipe grâce à ce reboot. Rappelons que la version la plus connue de cette super-team est composée de Mr Fantastique, de la Torche Humaine, de la Femme Invisible et de la Chose. Créée par Stan Lee et Jack Kirby en 1961, elle a déjà eu le droit à quatre films dédiés, ainsi qu'à plusieurs séries. La prochaine adaptation, qui se fera donc au sein du MCU, refait parler d'elle.

Un nouveau scénariste de renom pour les Quatre Fantastiques du MCU

En plus de petits nouveaux, le MCU introduit également des personnages bien connus des fans. Au cours des prochaines Phases, ce sont notamment les X-Men qui s'apprêtent à faire leur grand retour. Celui-ci devrait commencer fin 2024, lorsque le Wolverine de Hugh Jackman apparaîtra aux côtés de Ryan Reynolds dans Deadpool 3. Quelques mois plus tard, c'est le reboot des Quatre Fantastiques qui sortira. « Devrait », car le développement du long-métrage vient de subir un gros bouleversement.

Ce week-end, nos confrères de The Hollywood Reporter ont rapporté que le film Marvel était actuellement réécrit. Jeff Kaplan et Ian Springer cèdent ainsi leur place au chevronné Josh Friedman. Alors que les premiers sont plutôt portés sur la comédie, Friedman est quant à lui habitué aux grosses productions. Il a notamment participé à la création de la série Snowpiercer, et fait ses armes dans le genre de la science-fiction avec des œuvres telles que La Guerre des Mondes. En 2005, le scénariste avait en effet coécrit l'adaptation cinématographique du roman éponyme, réalisée par Steven Spielberg. Plus récemment, il a également prêté sa plume à Avatar : La Voie de l'eau avec James Cameron.

Josh Friedman

Des bouleversements en chaînes chez Marvel

On ignore où en était le travail d'écriture des Quatre Fantastiques, mais on espère que ce reboot ne vas pas prendre trop de retard suite à ce changement de scénariste. D'autant que la pré-production du film avait déjà fait l'objet d'un premier rebondissement l'été dernier. A l'époque, Jon Watts (la dernière trilogie des Spider-Man) avait cédé sa place de réalisateur à Matt Shakman. Pour sa part, le casting reste encore auréolé de mystère. Tout juste sait-on que Mr Fantastique pourrait être interprété par Adam Driver selon la rumeur, et que Patrick Stewart devrait reprendre son rôle du Professeur X. Plus globalement, ce sont les studios Marvel qui sont en pleine transition. Il y a peu, la productrice Victoria Alonso quittait notamment son poste. Espérons que le MCU reparte tout de même du bon pied, comme le laisse entendre le nouveau trailer très prometteur de Secret Invasion.