Marvel est une machine de guerre. À tel point que Disney essore au possible la licence pour en produire le maximum de contenus. C'est surtout le cas au niveau des séries qui s'enchainent sans véritablement de pauses. Sur l'année 2022 par exemple nous avons eu le droit à une succession presque ininterrompue avec Moon Knight, Miss Marvel et She-Hulk ou encore Je s'appelle Groot. Il faut dire que la phase 4 de l'univers cinématographique Marvel a été une période de transition avec son lot d'expérimentations, pas forcément toutes réussies.

Kevin Feige alias le président de Marvel Studios s'est exprimé au micro de Entertainment Weekly pour parler de l'avenir des projets du MCU. Forcément, le sujet des séries est venu sur la table étant donné son importance chez Disney depuis maintenant 2 ans. Voici ses mots et ce que l'on peut en retenir :

Nous voulons que Marvel Studios et les projets MCU se démarquent vraiment et se tiennent au-dessus. Ainsi, les gens le verront à mesure que nous avancerons dans les phases 5 et 6. Le rythme auquel nous diffusons les émissions Disney + changera afin qu'ils puissent avoir chacun une chance de briller.