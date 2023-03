Rien ne semble plus aller dans le MCU qui connaît de sérieuses turbulences. Après le report de films et de séries, un nouveau rebondissement impacte Marvel Studios.

Tandis que Shazam 2 essuie un échec cuisant au box-office, les nouvelles ne sont pas bonnes non plus du côté de Marvel Studios. Sans raison officielle, l'un des membres clés vient de prendre de la porte... ou a été poussé vers la sortie ? Un départ qui serait lié aux difficultés rencontrées par la société et ses productions.

La productrice Victoria Alonso quitte Marvel Studios

Coup de théâtre au sein de Marvel Studios ! Victoria Alonso, productrice de longue date, a fait ses bagages comme révélé en exclusivité par The Hollywood Reporter. Originaire d'Argentine, elle a atterri à Seattle lorsqu'elle avait 19 ans et a collaboré avec Tim Burton sur Big Fish. Mais surtout, elle faisait partie de cette grande famille de super-héros depuis 2005, et a vu naitre le MCU avec l'un des meilleurs films : Iron Man. Elle a aussi co-produit Iron Man 2, Thor ou encore Captain America : First Avenger.

Après son rôle de productrice, elle s'est vue confier les clés du département des effets visuels et de l'animation en physique et post-production. Alors pourquoi partir après une telle expérience et un rôle central dans l'univers Marvel ? The Hollywood Reporter n'a pas encore eu la réponse, mais le récent flop d'Ant-Man et la Guêpe : Quantumania pourrait être au moins une des raisons. Avec 462 millions de dollars au box-office, contre 519 millions de dollars pour Ant-Man et la Guêpe et 622 millions dollars pour Ant-Man, c'est une sacré claque et le film ne devrait pas rentrer dans ses frais. Des recettes aussi très, très loin de l'immense succès Disney Avatar 2, pour lequel certains prédisaient pourtant un raté en argumentant « Avatar en 2022, ça intéresse qui ? ». Visiblement plus de monde que les dernières productions Marvel...

Les phases 5 et 6 du MCU, dont les prochains Avengers Secret Wars & Avengers The Kang Dynasty feront partie, seront développées sans la collaboratrice de Kevin Feige (président de Marvel Studios).

Victoria Alonso sur le tapis rouge de Thor : Love and Thunder (crédits : DiscussingFilm).

Des films et des séries trop moches ?

Même si le départ de Victoria Alonso est peut-être lié à Ant-Man 3, en coulisses, ce serait plus grave. Le sujet de discorde serait sa manière de gérer son département des effets visuels. L'année dernière, les artistes VFX sont montés au créneau pour dénoncer leurs conditions de travail. Lors de ce déballage, l'un des techniciens avait déclaré :

Marvel a probablement les pires méthodes en termes de production et de gestion des effets spéciaux. Via CinéSéries.

En cause, le rythme ahurissant des sorties films et séries, avec des deadlines tout sauf sérieuses qui peuvent être d'ailleurs bousculées à la dernière minute pour coller aux volontés express de Marvel Studios. Et forcément, ça a une conséquence sur le rendu final, comme en témoigne She-Hulk. Un show Disney+ qui a été descendu en flèche par les internautes dès les premiers trailers pour la qualité des CGI.

Tatiana Maslany qui se demande pourquoil elle a signé (crédits : IndieWire).

D'après Chris Lee, journaliste pour Vulture et New York Magazine, Victoria Alonso était la seule responsable de cet environnement de travail toxique chez Marvel.

Énormément de sources du département VFX m'ont dit que Victoria Alonso était la seule responsable de l'environnement de travail toxique chez Marvel. Une faiseuse de rois qui récompensait une fidélité sans faille par une avalanche de travail. Elle tenait aussi une liste noire des professionnels des effets visuels qui vivaient constamment dans la peur. Via Twitter.

Sur cette liste, Victoria Alonso consignait les artistes VFX qui ne respectaient pas les délais intenables de Marvel Studios.

Un calendrier de sorties bousculé

Avant de dire au revoir à la productrice, on a constaté des changements chez Marvel Studios. L'approche des séries Disney Plus ne sera plus la même. « Le rythme auquel nous diffusons les émissions Disney + changera afin qu'ils puissent avoir chacun une chance de briller » annonçait Kevin Feige, le patron du MCU.

De ce fait, la saison 2 de Loki, Secret Invasion, les nouveaux épisodes de What if... ? et Agatha: Coven of Chaos - le spin-off de WandaVision -, n'ont plus de fenêtres de sortie (via le QGdesSupers). Désormais, la firme de Mickey se contente d'un « prochainement ». Au niveau des films, le calendrier a aussi évolué mais on ne sait pas si la baisse de qualité peut expliquer ces changements.

Agatha Harkness dans WandaVision (crédits : BloodyDisguting).

Le retard du prochain Blade est par exemple justifié par l'énorme cafouillage dans la production. Deadpool 3 sera en salles le 8 novembre 2024, Les Quatre Fantastiques le 14 février 2025 et Avengers 6, le 1er mai 2026. The Marvels a également écopé d'un report de quatre mois.

En résumé, si tout semblait sourire à l'univers cinématographique Marvel, c'est de l'histoire ancienne. Mais la société est visiblement en train de le comprendre et d'ajuster le tir pour remonter la pente.